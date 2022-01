Secult suspende programações presenciais por aumento de casos da Covid-19

O aumento dos casos de Covid-19 e influenza levou a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) a suspender programações culturais de janeiro nos equipamentos públicos. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (7).

Conforme a Secult, a suspensão será reavaliada no final de janeiro, em conformidade com as diretrizes do Comitê de Enfrentamento da Covid do Estado do Ceará.



"Diante do aumento de casos de síndrome respiratória, principalmente Covid-19 e Influenza, incluindo em parte das equipes de trabalho, anuncia a suspensão das programações culturais presenciais durante o mês de janeiro em sua Rede Pública de Equipamentos, em consonância com as medidas preventivas do novo decreto que entrou em vigor nesta quinta-feira (6/1) em todo Ceará e que limita a capacidade de público em eventos festivos em espaços públicos", diz o comunicado da pasta de cultura.

"Com isto, a Secult Ceará se soma aos esforços para garantir maior prevenção e proteção da população, tendo em vista o agravamento do quadro epidemiológico no Estado", diz a Secult em nota.

Programação online

Para não deixar o público sem conteúdo em janeiro, uma programação cultural on-line com transmissão nos canais e plataformas digitais dos equipamentos está sendo preparada.



"A Secult Ceará divulgará mais detalhes sobre serviços, ações e funcionamento da Rede Pública de Equipamentos Culturais ao longo das próximas semanas, considerando as especificidades dos serviços e atendimentos de cada equipamento" informou a pasta estadual.

Funcionamento da Secult e atendimento ao público

O atendimento presencial na sede da Secult será realizado em atividades específicas, previamente agendadas, e seguindo o protocolo de segurança.

O atendimento aos proponentes será, prioritariamente, de forma remota pelos e-mails institucionais indicados no site ou por telefone, podendo também ser previamente agendado presencialmente.