Shows no Ceará são adiados e suspensos após decreto estadual; veja novas datas

Com o aumento de casos de síndromes gripais no Ceará, o governo estadual estabeleceu novo decreto que reduz a quantidade de público em eventos. A partir dessa quinta-feira (6), a capacidade máxima será de 250 pessoas (locais fechados) e até 500 (ambiente aberto). Anteriormente, os limites eram de 2.500 e 5.000 pessoas, respectivamente.

Diante desse cenário, diferentes atrações musicais confirmadas para janeiro precisaram adiar os compromissos. São shows com atrações locais e nacionais que movimentariam o mercado no mês das férias. Algumas destas apresentações já foram canceladas em 2021 por conta da pandemia. Resta ao público, organizadores e artistas torcer para que uma terceira onda não se concretize.

A noite com Nando Reis e Hungria estava previsto para acontecer nessa sexta-feira (7) e seria o pontapé na agenda musical cearense. Em comunicado, a produção reavaliou os procedimentos e divulgou que o show foi realocado para 24 de junho.

Já a turma do Luxo da Aldeia reencontraria os fãs no sábado (8), mas o evento está temporariamente suspenso."Divulgaremos mais informações e realizaremos um novo show quando as condições sanitárias permitirem", apontaram os músicos em nota publicada nas redes sociais.

A banda Os Transacionais adiou a realização do projeto “Transas na Estrada”. As apresentações aconteceriam em Quixadá (7 de janeiro), Crato (8 de janeiro) e Iguatu (9 de janeiro) e os bastidores da viagem renderiam um filme. "Aguardaremos as orientações das autoridades sanitárias para a definição de uma nova data para a turnê", estipularam os integrantes.

Legenda: Luxo da Aldeia Foto: Ribamar Neto

Dois aguardados blocos em janeiro também foram impactados. O Bloquinho Goxtoso com Silva e Duda Beat passou dos dias 8 e 15 desse mês ara 18 e 19 de março. Além do decreto, a organização informa que a cantora Duda Beat estou positivo para covid-19. "Os ingressos comprados serão revalidados para as novas datas, contamos com o apoio e compreensão de todos nesse momento tão difícil para todos nós", informa comunicado

O Bloquinho de Verão tem confirmados os shows de Zé Felipe, Banda Eva, Matheuzinho, Banda São 2 e Mistura 085. Os idealizadores ainda irão divulgar uma nova data de realização da festa.

Reavaliação

O decreto vigora a partir desta quinta-feira (6). Inicialmente, a mudança valerá durante 30 dias. Pensando no prazo e respeitando as medidas sanitárias, o show "Ana Cañas Canta Belchior" precisou ter data alterada. A especial noite de homenagem ao poeta cearense será realizada em 12 de março.

Reunindo dois grandes nomes da MPB, o projeto “Violivoz" foi adiado. Assim, Geraldo Azevedo e Chico César mostrarão sua música aos cearenses no dia 21 de abril. Agendado para 22 de janeiro, o evento "Zepelim Summer Experience" será reavaliado. "Já estamos alinhando agendas para soltar uma nota oficial em breve com resoluções", explicaram o produtores via redes sociais.