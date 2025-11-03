Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Samuel Rosa lamenta morte e faz homenagem a Lô Borges: 'Legado definitivo'

Cantor citou o artista como o maior parceiro que ele já teve na música.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Samuel Rosa e Lô Borges no palco em apresentação.
Legenda: Samuel Rosa e Lô Borges compartilham diversas parcerias ao longo dos anos.
Foto: Nilmar Lage/Divulgação.

O cantor Samuel Rosa, amigo de Lô Borges, lamentou o falecimento do artista na noite do domingo (2) após semanas de internação em Belo Horizonte. Vocalista do Skank, Samuel ilustrou a homenagem com um vídeo dos dois cantando "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", lançada em 1972.

Na publicação emocionada, o cantor citou Lô Borges como o maior parceiro que ele já teve na música, além, claro, dos colegas de Skank.

"Com ele gravei um disco ao vivo, dividi turnês e composições. Começamos a fazer shows juntos em 1999, e a gente brincava que nossa turnê não tinha hora pra acabar. Trata-se daqueles casos clássicos em que um fã acaba tendo a sorte de dividir o palco com seu ídolo", escreveu.

Samuel ainda citou Lô Borges como um dos maiores compositores brasileiros, lembrando também da criação do 'Clube da Esquina', considerado um dos discos de maior repercussão já feitos no Brasil.

Veja também

teaser image
Verso

Famosos lamentam morte de Lô Borges

teaser image
Verso

Saiba qual a causa da morte de Lô Borges

"Meu amigo, você vai fazer muita falta, seu legado é definitivo, você é um dos grandes, e eu o Brasil tivemos o privilégio de compartilhar sua nobre história. Obrigado meu irmão, saudades eternas", finalizou ele.

Nos comentários, artistas como Duda Beat, Rogerio Flausino, Lucio Mauro Filho e Lulu Santos deixaram mensagem de carinho e pêsames a Samuel. 

Assuntos Relacionados
Na imagem, há uma montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de meia-idade, cabelos castanhos ondulados e batom escuro, que se assemelha muito à escritora brasileira Clarice Lispector; à direita, um retrato em preto e branco de Clarice Lispector, que tem cabelos ondulados escuros, veste uma blusa escura e usa um colar grosso de miçangas escuras.
Verso

Professora chama atenção nas redes sociais por semelhança com Clarice Lispector

Natural do Rio Grande do Norte, Idalina Mesquita é fã da escritora.

Diego Barbosa
Há 57 minutos
Samuel Rosa e Lô Borges no palco em apresentação.
Verso

Samuel Rosa lamenta morte e faz homenagem a Lô Borges: 'Legado definitivo'

Cantor citou o artista como o maior parceiro que ele já teve na música.

Redação
Há 59 minutos
Foto do cantor Lô Borges em entrevista ao programa Altas Horas.
Verso

Lô Borges deixa 234 obras musicais; veja canções mais tocadas

Dados foram divulgados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad.

Redação
Há 1 hora
Lô Borges ao lado do filho Luca ao piano, aos 12 anos.
Verso

Quem ficará com a herança de Lô Borges? Conheça filho de cantor

Herdeiro de artista atua na área da comunicação.

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges sentado em posição de meditação na grama verde, ao lado de um lago cercado por floresta.
Verso

Velório de Lô Borges acontece em BH e é aberto ao público

Fã e admiradores podem se despedir do compositor pessoalmente.

Redação
03 de Novembro de 2025
Mãos seguram uma pilha de roupas de malha dobradas e limpas, com uma etiqueta em destaque que exibe o símbolo verde de reciclagem. O contexto sugere sustentabilidade e cuidados com a roupa.
Elaine Quinderé

Fashion Revolution expõe a falta de transparência climática na moda

Novo índice expõe o abismo entre o marketing ecológico e a realidade das cadeias produtivas, onde transparência e responsabilidade ainda são raridades.

Elaine Quinderé
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges segurando um violão acústico, com expressão séria, em ambiente interno.
Verso

Saiba qual a causa da morte de Lô Borges

Artista faleceu devido a uma condição grave, após dias hospitalizado.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges ilustra matéria sobre famosos que lamentam morte do artista.
Verso

Famosos lamentam morte de Lô Borges

Morte do cantor foi confirmada pela família nesta segunda (3)

Redação
03 de Novembro de 2025
Na imagem, uma foto granulada e colorida, que é a capa do álbum
Verso

Mãe de Lô Borges foi quem nomeou o 'Clube da Esquina'; conheça história

Disco é um dos trabalhos mais emblemáticos da Música Popular Brasileira.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do compositor e músico Lo Borges. Ele está sentado, veste camiseta preta lisa, segura um violão, tem cabelos pretos. Está com semblante sério.
Verso

Lô Borges deixa repertório de sucessos

Relembre algumas das principais obras do compositor

Equipe de Milton Nascimento publicou diferente imagens do artista ao lado de Lô Borges
Verso

Milton Nascimento se despede de Lô Borges: 'Deixará um vazio'

Parceiros musicais criaram um dos álbuns mais emblemáticos da MPB, o Clube da Esquina (1972).

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges sorrido e com camisa preta sentado em uma escadaria.
Verso

Morre Lô Borges, cantor e um dos fundadores do Clube da Esquina, aos 73 anos

Artista estava internado em hospital de Belo Horizonte desde outubro.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra local que parece um restaurante com arquitetura vintage, com piso quadriculado (azuleijos pretos e brancos alternados), um balcão no meio e uma parede amarela.
Verso

Academia Cearense de Letras abre inscrições para nova Padaria Espiritual; veja quem pode participar

Nova fase da Padaria Espiritual será composta por 20 membros. Inscrições começam nesta segunda-feira (3)

Redação
02 de Novembro de 2025
Cena da série Os Donos do Jogo, da Netflix.
Mylena Gadelha

'Os Donos do Jogo' bomba nas redes e consolida nova safra brasileira na Netflix

Série traz jogo do bicho para universo ficcional de forma esperta e com qualidade.

Mylena Gadelha
02 de Novembro de 2025
Rosemberg Cariry (de chapéu cinza, no centro) e Antonio Luiz Mendes (de chapéu de palha, à direita) gesticulam em primeiro plano no set de filmagem do filme 'Lua Cambará'. Rosemberg segura um roteiro no colo. Outros membros da equipe e equipamentos de filmagem estão visíveis ao fundo, em um cenário de mata seca.
João Gabriel Tréz

Rosemberg Cariry celebra 50 anos de cinema como farol para o Ceará

Trajetória do cineasta é marcada por pioneirismo e atuação aguerrida em prol da estruturação da produção audiovisual.

João Gabriel Tréz
02 de Novembro de 2025
Gilberto Gil, Lorena Nunes, Emiciomar, Makem, Melly, RAPadura, Fresno, Thiaguinho, Mano Brown e Taty Girl são algumas das atações de novembro em Fortaleza.
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em novembro

Última turnê de Gilberto Gil, Baú da Taty Girl e festivais como Eu Quero Rock e Choro Jazz são destaques.

Ana Beatriz Caldas
01 de Novembro de 2025
Grupo de seis artistas de circo em figurinos elaborados e coloridos, posando em frente a um palco com iluminação vermelha e azul vibrante. Os figurinos remetem a uma estética circense clássica e teatral. Um artista, com cabelo e roupa laranja-avermelhada, está agachado na frente. Os demais estão de pé, sorrindo e gesticulando para a câmera, com maquiagens características de palhaços ou personagens teatrais.
Silvero Pereira

Espetáculo Nordestidamente revela a magia circense

Me senti novamente fascinado pela arte do Circo.

Silvero Pereira
31 de Outubro de 2025
Grupo se apresenta às quintas-feiras no Ajeum de Oyá, no Benfica.
Verso

Samba Kanjerê celebra espiritualidade e ancestralidade negra

Grupo leva samba de terreiro e outros clássicos do gênero a palcos de Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas
31 de Outubro de 2025
Imagem de capa dos livros: 23 minutos, Casa da Escuridão Eterna, e O Assassinato no verão de 1999, para matéria de livros para ler no Dia das Bruxas.
Verso

Dia das Bruxas: 7 livros para quem ama suspense e terror

Lista contém títulos com suspense psicológico, investigação e assassinato.

Beatriz Rabelo
31 de Outubro de 2025
Imagem do escritor Davi de Jesus do Nascimento para matéria sobre livro Aluvião, do Círculo de Poemas.
Verso

Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco

Obra é a estreia do artista Davi de Jesus do Nascimento no gênero.

Beatriz Rabelo
30 de Outubro de 2025