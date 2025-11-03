Samuel Rosa lamenta morte e faz homenagem a Lô Borges: 'Legado definitivo'

O cantor Samuel Rosa, amigo de Lô Borges, lamentou o falecimento do artista na noite do domingo (2) após semanas de internação em Belo Horizonte. Vocalista do Skank, Samuel ilustrou a homenagem com um vídeo dos dois cantando "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", lançada em 1972.

Na publicação emocionada, o cantor citou Lô Borges como o maior parceiro que ele já teve na música, além, claro, dos colegas de Skank.

"Com ele gravei um disco ao vivo, dividi turnês e composições. Começamos a fazer shows juntos em 1999, e a gente brincava que nossa turnê não tinha hora pra acabar. Trata-se daqueles casos clássicos em que um fã acaba tendo a sorte de dividir o palco com seu ídolo", escreveu.

Samuel ainda citou Lô Borges como um dos maiores compositores brasileiros, lembrando também da criação do 'Clube da Esquina', considerado um dos discos de maior repercussão já feitos no Brasil.

Veja também Verso Famosos lamentam morte de Lô Borges Verso Saiba qual a causa da morte de Lô Borges

"Meu amigo, você vai fazer muita falta, seu legado é definitivo, você é um dos grandes, e eu o Brasil tivemos o privilégio de compartilhar sua nobre história. Obrigado meu irmão, saudades eternas", finalizou ele.

Nos comentários, artistas como Duda Beat, Rogerio Flausino, Lucio Mauro Filho e Lulu Santos deixaram mensagem de carinho e pêsames a Samuel.