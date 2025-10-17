Diário do Nordeste
'Quem matou Odete Roitman?': 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes

Lista de livros para matéria sobre Quem matou Odete Roitman?: 6 livros nacionais com mistérios intrigantes.
Legenda: Obras possuem tramas de mistério como o da novela "Vale Tudo", envolvendo a personagem Odete Roitman.
Foto: Divulgação/Globo e Reprodução.

A pergunta do momento é: "Quem matou Odete Roitman?". Enquanto as especulações tomam conta das redes sociais e das conversas no cotidiano, a solução do mistério será divulgada na noite desta sexta-feira (17). Para os fãs de mistérios intrigantes como esse, o Diário do Nordeste organizou uma lista com seis livros nacionais que possuem temáticas parecidas

Um mistério como o da morte de Odete não é exclusivo da trama "Vale Tudo", da TV Globo. Nessa seleção, é possível encontrar tramas igualmente envolventes e inquietantes. Os livros, como "O Escaravelho do Diabo", de Lúcia Machado de Almeida, se baseiam em assassinatos, investigações, pistas falsas e revelações surpreendentes. 

Veja 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

'O canto da sereia', de Nelson Motta

Imagem de capa do livro O Canto da Sereia, de Nelson Motta. Imagem usada para matéria sobre indicações de livros de mistérios iguais a trama da personagem Odete Roitman.
Legenda: A história gira em torno do assassinato da musa do Carnaval.
Foto: Divulgação.

Em "O Canto da Sereia", de Nelson Motta, a história gira em torno do assassinato da musa do Carnaval. Surge então a pergunta: quem teria motivos para matar Sereia, estrela do pop nacional de 22 anos? No início, os detetives enfrentam dificuldades para descobrir os suspeitos, mas logo todos podem ser os assassinos: os produtores artísticos, a fiel empresária, o compositor dos hits de Sereia e a mãe de santo mais poderosa da Bahia. Para descobrir o mistério, é preciso embarcar na narrativa. 

'Uma família feliz', de Raphael Montes

Imagem de capa do livro Uma família feliz, de Raphael Montes, para matéria sobre livros que possuem suspense como a morte de Odete Roitman.
Legenda: Livro gira em torno de uma aparente família perfeita, antes de uma reviravolta mudar tudo.
Foto: Divulgação.

Um livro em que o thriller psicológico começa pelo último capítulo. A obra "Uma família feliz", do reconhecido escritor brasileiro Raphael Montes, acompanha a mãe de família Eva. Com uma vida perfeita, ela vive para ajudar seu marido, um jovem advogado em ascensão, e suas lindas filhas gêmeas. No entanto, tudo vira de cabeça para baixo quando ela descobre uma inusitada gravidez. A trama complexa sobre infância e maternidade é recheada de suspense e tensão até o último momento. 

'As esganadas', de Jô Soares

Imagem de capa do livro As esganadas, de Jô Soares, para matéria sobre livros que possuem suspense como a morte de Odete Roitman.
Legenda: Livro foi escrito por Jô Soares.
Foto: Divulgação.

Assassinatos em série se tornam o tema principal do livro "As esganadas", de Jô Soares. Do mesmo autor do best-seller "O xangô de Baker Street", livro acompanha as investigações policiais em busca de um criminoso esperto, que consegue escapar das situações sem despertar suspeita nenhuma. Para investigar os crimes, o chefe de polícia Filinto Müller indica um delegado ranzinza, assessorado por um auxiliar medroso e um sofisticado ex-inspetor.

'O Seminarista', de Rubem Fonseca

Imagem de capa do livro O Seminarista, de Rubem Fonseca, para matéria sobre livros que possuem suspense como a morte de Odete Roitman.
Legenda: Em "O Seminarista", um matador de aluguel tenta deixar seu passado de crimes para trás.
Foto: Divulgação.

O romance de Rubem Fonseca, "O Seminarista", aborda a história de José, um assassino que decide abandonar sua vida de matador de aluguel. Ele não sente remorso, nem prazer, mas fica cansado de seu trabalho. Por isso, decide mudar sua trajetória. No entanto, logo percebe que não é imune ao que fez e começa a sentir as consequências de seus atos. 

'Elogio da Mentira', de Patrícia Melo

Imagem de capa do livro Elogio da Mentira, de Patrícia Melo, para matéria sobre livros que possuem suspense como a morte de Odete Roitman.
Legenda: Uma pesquisadora tenta cometer um crime perfeito com a ajuda de um escritor.
Foto: Divulgação.

A bióloga Fúlvia Melissa, especialista em cobras peçonhentas, é a protagonista do livro "Elogio da Mentira", de Patrícia Melo. Após ter trocas com José Guber, autor de romances policiais baratos, descobre mais informações sobre violência e crime. Em uma realidade de muitas frustrações, Flávia decide matar o marido obsessivo que a maltrata e espanca. José, desesperadamente apaixonado, tenta ajudar Patrícia a criar o crime perfeito. 

'O Escaravelho do Diabo', de Lúcia Machado de Almeida

Imagem de capa do livro O Escaravelho do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida, para matéria sobre livros que possuem suspense como a morte de Odete Roitman.
Legenda: História acompanha um jovem determinado a desvendar uma série de assassinatos em sua cidade.
Foto: Divulgação.

Em "O Escaravelho do Diabo", Lúcia Machado de Almeida escreve sobre um jovem determinado a desvendar uma série de assassinatos em sua cidade. Alberto sabe apenas que as vítimas são ruivas e recebem um escaravelho pelo correio antes de serem brutalmente assassinadas. Nessa investigação, ele precisa pensar mais rápido do que o assassino para prevenir outras mortes sinistras. 

