Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pinacoteca do Ceará recebe mostra gratuita de performance com apresentações, seminário e audiovisual

18ª Verbo - Mostra de performance arte chega ao equipamento cearense a partir desta quinta-feira (11)

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Mostra Verbo exibe performances e vídeos na Pinacoteca do Ceará; na imagem, registro de 'A noite mais bonita é quando somos o céu', de Trojany, que será apresentada no evento
Legenda: Mostra Verbo exibe performances e vídeos na Pinacoteca do Ceará; na imagem, registro de "A noite mais bonita é quando somos o céu", de Trojany, que será apresentada no evento
Foto: Trojany / Divulgação

Reforçando as vocações de abertura à diversidade das artes e de criação de pontes entre a produção cearense, o Brasil e o mundo, a Pinacoteca do Ceará acolhe a partir desta quinta-feira (11) mais uma edição de um dos mais importantes eventos de performance do País.

Até o próximo dia 14, o museu cearense irá acolher a programação da 18ª edição da Verbo - Mostra de performance arte. Os momentos de fruição, reflexão e debate têm acesso gratuito.

Artistas do Ceará, do Brasil e de outros países compõem as atividades do evento, que incluem apresentações de performances, sessões de vídeo e realização do seminário Verbo Conjugado, que debaterá questões ligadas à linguagem.

Veja também

teaser image
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

teaser image
Verso

Fotos de família 'saltam' dos álbuns e se destacam na arte contemporânea com convite à reflexão

Parceria contínua entre Pinacoteca e Verbo

Realizado em parceria com a Galeria Vermelho, de São Paulo, o evento já teve programações desta edição sediadas na capital paulista, em Ribeirão Preto (SP) e, após Fortaleza, segue para São Luís (MA).

A primeira vez que a Pinacoteca do Ceará recebeu a mostra ocorreu em 2023, quando a instituição compôs a curadoria e seleção da edição daquele ano do evento.

“Recebemos o festival transformando todos os espaços do museu (ateliês, corredores, pátio, auditório) em palco para performances. Para além da programação dos artistas nacionais e estrangeiros que se apresentaram, também realizamos oficinas e mostras de vídeo”, recupera o artista visual e diretor do museu Rian Fontenele.

“Diante daquela experiência que foi tão bem recebida por artistas, público e para nós do museu, ainda em sua fase inaugural, mantivemos a parceria como parte de um compromisso contínuo”, segue.

“Este ano, mais uma vez, estivemos presentes desde a concepção do evento, com a participação na curadoria e na seleção dos artistas para o evento; com oficinas; ocupando o museu com ações em todos os espaços e, ainda, com um seminário reunindo artistas e pesquisadores locais em diálogo com os convidados de fora”
Rian Fontenele
artista visual e diretor da Pinacoteca do Ceará

O diretor destaca a relação entre a instituição e o evento como um “um caminho estratégico para cumprir nossa missão de ser uma plataforma de intercâmbio e difusão da arte contemporânea”.

Artistas cearenses em destaque

Além da presença de artistas de fora aqui, um dos destaques da edição, decerto, é a presença cearense em toda a programação, que vai dos vídeos — com Lyz Vedra e Fluxo Marginal — às performances — com Trojany —, passando pelo seminário — no qual nomes como Bárbara Banida, Pablo Assumpção, o coletivo No Barraco da Constância Tem! e Alexandre Veras participam. 

Na mostra de vídeos, a artista Lyz Vedra participa estará presente não apenas com exibições do vídeo “Apesar De Você Continuarei Viva”, mas também numa fala ao público que antecede o programa da sexta (12).

O trabalho audiovisual, define a cearense ao Verso, se vale da fabulação para elaborar a pesquisa dela, que borra fronteiras entre o humano e o vegetal. “(Ele) mergulha em questões existenciais, sociais e históricas, abordando a regeneração do corpo e da vida por meio do resgate de uma relação profunda com práticas ancestrais e com os outros seres não humanos, como as plantas”, descreve.

Frame do vídeo 'Apesar de você continuarei viva' (2024), da cearense Lyz Vedra, que será exibido na Mostra Verbo
Legenda: Frame do vídeo "Apesar de você continuarei viva" (2024), da cearense Lyz Vedra, que será exibido na Mostra Verbo
Foto: Reprodução

Detalhes conceituais e técnicos serão apresentados na conversa que Lyz comanda no dia 12. “Apresentarei alguns aspectos fundamentais que me ajudaram a pensar e desenvolver o processo de criação da obra”, afirma.

Já na quinta-feira (11), primeiro dia da mostra, a cearense Trojany apresenta a performance “A noite mais bonita é quando somos o céu”, que começa na entrada da Pinacoteca e segue para a Praça da Estação, evidenciando o que a artista chama de “inserção cotidiana da prática”.

“Do nada você tá passando e vê um ser passando e, depois, some e você nunca mais vê. Isso nos tira dessa lógica produtivista neoliberal e nos coloca dentro de outra atmosfera e relação com o mundo”, aponta.

Trojany ressalta, ainda, uma perspectiva ancestral no próprio trabalho: “Na arte contemporânea isso se instaura com esse nome de performance, mas para mim as minhas referências estão muito mais ligadas a práticas ritualísticas, ancestrais, do corpo diante de um espaço e de um tempo buscando conexão com a natureza, a comunidade”.

“A noite mais bonita é quando somos o céu”, inclusive, é fruto desse movimento, ampliando as pesquisas da artista sobre o conceito de “arquivo”, que se iniciaram ligadas aos álbuns familiares e arquivos digitais. A obra foi desenvolvida na residência artística JA.CA, de Minas Gerais.

“Começo a entender outras noções de arquivo indo além da imagem fotográfica ou da família, então começo a pensar que o céu, um animal em extinção ou um animal de determinado território pode ser um arquivo, contar uma história”
Trojany
artista

Na performance, a artista se debruça em um estudo sobre a relação dos povos originários com o céu no Brasil e no Ceará. 

“Esse céu que a gente vê agora é o mesmo céu que a gente via há muitos e muitos milhões de anos, então (é sobre) como ele é um arquivo, diz algo para nós da mesma forma como dizia a povos que estavam há 2 mil anos habitando esse território”, aprofunda.

Reverberar o Ceará 

A realização da Mostra Verbo no Ceará se liga de maneira direta ao cenário da performance no Estado. Como aponta Lyz, a arte aqui contribui de forma “significativa” para debates como ecologia, ancestralidade, gênero e tecnologia.

“O Ceará já concentra uma produção notável em Performance Arte e sediar a Verbo, uma mostra tão longeva que se dedica a esse campo artístico, torna possível não somente a fruição do público com a diversidade estética e poética das obras, mas, sobretudo, a afirmação do lugar de transversalidade que a Performance, enquanto campo de experimentação, inaugura.

Apresentação da performance 'A', do coletivo No Barraco da Constância Tem!, ocorrida na Praça da Estação em 2023 dentro da programação do Verbo
Legenda: Apresentação da performance "A", do coletivo No Barraco da Constância Tem!, ocorrida na Praça da Estação em 2023 dentro da programação do Verbo
Foto: Reprodução

Em diálogo, Trojany reconhece como “importante” e “complexo” o papel da Pinacoteca do Ceará neste cenário. “A gente está diante hoje de uma contemporaneidade que vai ter artistas trabalhando com muitas possibilidades de materialidade, de produção, então isso traz uma série de novas questões para uma instituição como essa que são muito desafiadoras”, elabora.

“A performance é uma prática, uma ação que não está vinculada a uma materialidade em específico, uma ação do corpo diante do espaço e do tempo. Quando se pensa que uma instituição como a Pinacoteca pode ter no acervo uma performance, a gente está falando de outra relação com a ideia de acervo”
Trojany
artista

“A performance é muito importante nesse lugar, para gerar e tensionar novas formas de habitar o mundo e acho que é muito importante uma mostra como a Verbo, que reúne esses nomes, e fico muito orgulhosa de fazer parte dessa edição”, celebra.

Enquanto diretor da instituição, Rian atesta que parcerias com festivais como neste caso são “um caminho do compromisso de difusão e interlocução com o melhor da arte contemporânea” por parte da Pinacoteca.

Veja também

teaser image
Verso

Cidade da Criança vira um dos melhores destinos de lazer para famílias em Fortaleza

teaser image
Verso

Programa ‘Ceará Sem Fronteiras’ irá ofertar bolsas de intercâmbio e publicação de livros

“Esse compromisso se faz com parceria e em coletivo com instituições, dialogando para sermos sempre um trampolim para a arte cearense que cada vez mais se coloca no cenário nacional, gerando conexão e fortalecimento da linguagem da performance”, sustenta.

Uma ação direta citada por Rian que traz impactos neste sentido é o registro das ações realizadas no evento. “É entregue para os artistas e veiculado na plataforma Verbo/ Vermelho, tornando-se uma referência aberta para pesquisa e difusão de nossos artistas ao alcance internacional”, explica.

“O Festival os coloca em contato direto com curadores, um público amplo e uma rede de circulação artística, integrando-os de forma mais sólida no cenário nacional da performance, com formação e integração”, segue o diretor.

18ª Verbo - Mostra de performance arte 

Programa das sessões de vídeos - Auditório

  1. "Baladatoxica", de Victoria Papagni & Tobibi Bienz (10’42’’)
  2. "Meu Pai Me Ensinou A Brincar", de So Cabrera (06’02’’)
  3. "Um Homem Chamado Cavalo É O Meu Nome", de Lorre Yégo Motta (04’10’’)
  4. "Pulso", de Tania Candiani (14’16’’)
  5. "Seliberation #3", de Estela Lapponi (05’45’’)
  6. "Bodies", de Edith Saldanha (17’32’’)
  7. "Apesar De Você Continuarei Viva", de Lyz Vedra (9’40’’)
  8. "Amor Residual", de Yan Soa (4’46’’)
  9. "Sumiço", de Marcelo Amorim (6’18’’)
  10. "Cariri Território Indomável - Idioma Das Máscara", de Fluxomarginal (1’)

Programação completa

Quinta-feira, 11

  • 10 às 18 horas - Sessão de Vídeos

Onde: Café

Gratuito, com classificação indicativa livre

  • 13h30 - Abertura oficial da 18ª Verbo - Mostra de performance arte 

Onde: Auditório

Gratuito, com acessibilidade em Libras

  • 14 horas às 15h30 e 16 horas às 17h30 - Sessão de Vídeos

Onde: Auditório

Gratuito, com classificação indicativa 16 anos

  • 16 horas - Performance “Coro de Vozes não Humanas II” (2025), com Tania Candiani (México)

Onde: Exposições em cartaz e hall da Pinacoteca 

Gratuito, com classificação indicativa livre

  • 16h30 - Performance “A noite mais bonita é quando somos o céu” (2024), com Trojany (Brasil)

Onde: Hall da Pinacoteca do Ceará e Praça da Estação

Gratuito, com classificação indicativa livre

Sexta-feira, 12

  • 10 às 18 horas - Sessão de Vídeos

Onde: Café

Gratuito, com classificação indicativa livre

  • 11 horas às 12h30 - Sessão de Vídeos

Onde: Auditório

Gratuito, com classificação indicativa 16 anos

  • 14 horas às 15h30 - Sessão de Vídeos, com Lyz Vedra (Brasil)

Onde: Auditório

Gratuito, com classificação indicativa 16 anos e acessibilidade em Libras

  • 16 horas às 17h30 - Sessão de Vídeos

Onde: Auditório

Gratuito, com classificação indicativa 16 anos

  • 16 horas - Performance “Cenário para uma Genômica Nacional” (2025), com Wendy Cabrera Rubio e Carlos Martinez (México) 

Onde: Hall da Pinacoteca 

Gratuito, com classificação indicativa livre

  • 16h30 - Performance “Coro de Vozes não Humanas II” (2025), com Tania Candiani (México)

Onde: Exposições em cartaz e hall da Pinacoteca 

Gratuito, com classificação indicativa livre

  • 17 horas - Performance “Alva Escura, lição de açúcar” (2024), com Dori Nigro e Paulo Pinto (Brasil)

Onde: Pátio

Gratuito, com classificação indicativa livre e acessibilidade em Libras

Sábado, 13

  • 12 às 20 horas - Sessão de Vídeos

Onde: Café

Gratuito, com classificação indicativa livre

  • 14 horas às 15h30 - Seminário Verbo Conjugado: Articulações em rede, com Dori Nigro, Paulo Pinto e Pablo Assumpção (Brasil) e mediação de Bárbara Banida (Brasil)

Onde: Auditório

Gratuito, com classificação indicativa livre e acessibilidade em Libras

  • 16 horas às 17h30 - Seminário Verbo Conjugado: Performance para a câmera de vídeo, com No Barraco da Constância Tem! (Brasil) e Tania Candiani (México) e mediação de Alexandre Veras (Brasil)

Onde: Auditório

Gratuito, com classificação indicativa livre, acessibilidade em Libras e tradução português-espanhol

  • 17h30 - Performance “Pin Dor Ama, lição de raiz” (2024), com Dori Nigri e Paulo Pinto (Brasil)

Onde: Hall da Pinacoteca 

Gratuito, com classificação indicativa livre e acessibilidade em Libras

  • 18h30 - Performance “Coro de Vozes não Humanas II” (2025), com Tania Candiani (México)

Onde: Exposições em cartaz e hall da Pinacoteca 

Gratuito, com classificação indicativa livre

  • 19 horas - Performance “Amaraña” (2025), com Javier Velázquez Cabrera (México)

Onde: Hall da Pinacoteca 

Gratuito, com classificação indicativa livre e acessível em Libras

Domingo, 14 

  • 10 às 17 horas - Sessão de Vídeos

Onde: Café

Gratuito, com classificação indicativa livre

  • 11 horas às 12h30 e 14 horas às 15h30 - Sessão de Vídeos

Onde: Auditório

Gratuito, com classificação indicativa 16 anos

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mostra Verbo exibe performances e vídeos na Pinacoteca do Ceará; na imagem, registro de 'A noite mais bonita é quando somos o céu', de Trojany, que será apresentada no evento
Verso

Pinacoteca do Ceará recebe mostra gratuita de performance com apresentações, seminário e audiovisual

18ª Verbo - Mostra de performance arte chega ao equipamento cearense a partir desta quinta-feira (11)

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Na imagem, casal está no fundo do mar para realizar pedido de casamento durante mergulho no litoral de Fortaleza
Diego Barbosa

Médico faz surpresa e pede namorada em casamento no fundo do mar de Fortaleza, a 22m de profundidade

Paulo Othavio transformou viagem para um congresso na realização de um sonho: mostrar à pessoa amada que o carinho tem a cor e a calmaria do mar

Diego Barbosa
09 de Setembro de 2025
A cerimônia de Angela Ro Ro despedida será destinada a amigos e familiares da cantora
Verso

Velório de Angela Ro Ro acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9)

Cantora faleceu nessa segunda-feira (8), aos 74 anos

Redação
09 de Setembro de 2025
Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro, que faleceu aos 75 anos
Verso

Conheça os 10 maiores sucessos de Angela Ro Ro, cantora que eternizou clássicos da MPB

Artista deixa um legado de 145 obras musicais registradas

Redação
08 de Setembro de 2025
De Zizi Possi à namorada secreta relembre romances de Angela Ro Ro
Verso

De Zizi Possi à namorada secreta: relembre romances de Angela Ro Ro

Cantora viveu relacionamentos marcados por paixão e polêmicas

Redação
08 de Setembro de 2025
Angela Ro Ro em foto de divulgação segurando os cabelos grisalhos
Verso

Amigos e fãs de Angela Ro Ro prestam homenagem após confirmação da morte da artista

Angela estava internada desde julho, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção pulmonar grave

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro 'ganhou' composição de 'Malandragem' de Cazuza e Frejat
Verso

Angela Ro Ro ganhou música 'Malandragem', famosa com Cássia Eller, mas não quis gravar pela letra

Cazuza e Frejat escreveram a canção para a cantora, que não gravou por se achar "velha demais"

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro, cantora faleceu aos 75 anos
Verso

Angela Ro Ro marcou a trilha de novelas com hits da MPB

Conheça músicas da cantora que morreu aos 75 anos

Foto da cantora Angela Ro Ro
Verso

Morre cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

Angela teve uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico

Redação
08 de Setembro de 2025
Comemorando 20 anos desde a primeira experiência com artes cênicas, atriz cearense Fátima Macedo celebra ano de 'colheitas bonitas'
Verso

Atriz cearense se destaca em filmes pré-indicados ao Oscar e sucessos do streaming

Fátima Macedo compõe elenco de obras de destaque e celebra 20 anos de carreira nas artes cênicas em 2025

João Gabriel Tréz
08 de Setembro de 2025
Na imagem, o artista plástico Davi Ângelo com uma das próprias criações, uma sereia produzida em conformidade com as lendas do Ceará
Verso

Esqueça a Disney: artista cearense cria esculturas fiéis a lendas de sereias e encantados dos rios

Natural do município de Pires Ferreira, Davi Ângelo tem raízes em comunidades ribeirinhas e traduz toda a sabedoria desse povo em criações que impactam e atraem ao mesmo tempo

Diego Barbosa
07 de Setembro de 2025
Feira Mais Vinil
Verso

Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Realizada mensalmente na Estação das Artes, Feira Mais Vinil comemora três anos com edição especial neste domingo (7)

João Gabriel Tréz
07 de Setembro de 2025
No projeto do arquiteto Bruno Moraes, observamos a composição dos pendentes na sala de jantar retangular para evitar zonas escuras e deixar tudo harmônico
Ana Karenyna

Saiba como fazer uma escolha assertiva de lustres e pendentes, que conferem design para a decoração

Seja para iluminar a sala de jantar ou tornar o quarto mais aconchegante, é preciso avaliar proporção, tamanho e função para escolher o melhor item de iluminação

Ana Karenyna
05 de Setembro de 2025
Debate na Alece discutiu implantação de futura empresa pública de audiovisual do Ceará com diferentes agentes ligados ao setor
Verso

Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

Estudo sobre impactos econômicos do audiovisual foi apresentado em audiência pública que debateu criação de empresa pública da área no Estado

João Gabriel Tréz
04 de Setembro de 2025
Grupo Bagaceira
Verso

5 peças para ver gratuitamente em Fortaleza neste fim de semana

Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Verso

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Natural de Tauá, João Sasaque decidiu transformar vivências como uma criança autista em obra literária para ajudar outras pessoas neurodivergentes; “O dia em que Fernando teve azar” já está disponível

Ana Beatriz Caldas
04 de Setembro de 2025
Cenas da segunda parte da segunda temporada de Wandinha
Mylena Gadelha

Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas

Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano

Mylena Gadelha
03 de Setembro de 2025
O premiado espetáculo 'A Força da Água', do Pavilhão da Magnólia, é um dos destaques da programação
Verso

Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa

Redação
03 de Setembro de 2025
Presença cearense na série 'Pssica' é forte, com destaque para David Santos, Ana Luiza Rios, Lucas Galvino e Fátima Macedo
Silvero Pereira

Série Pssica da Netflix tem molho cearense

É importante que a presença regionalista das produções ganhe representatividade

Silvero Pereira
03 de Setembro de 2025
Imagens de arquivos familiares têm sido objeto de criação e reflexão na arte contemporânea; na foto, registro da obra 'São Benedito é como um rio que me corta por dentro', de Marília Oliveira (2024), em cartaz na exposição 'Bezoar do Tempo', no Museu da Imagem e do Som do Ceará
Verso

Fotos de família 'saltam' dos álbuns e se destacam na arte contemporânea com convite à reflexão

Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família

João Gabriel Tréz
02 de Setembro de 2025