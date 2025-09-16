Série que se tornou queridinha do público jovem, "O Verão que Mudou Minha Vida" terá seu desfecho nesta quarta-feira (17), com a chegada do último episódio da terceira e última temporada da produção.

O seriado é uma adaptação da trilogia de mesmo nome da escritora norte-americana Jenny Han e virou sucesso ao retratar o triângulo amoroso vivido pelos personagens Belly (Lola Tung), Conrad Fisher (Christopher Briney) e Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno).

Na história, Belly, que sempre foi apaixonada por Conrad, um amigo de infância, se vê encantada também por Jeremiah, e precisa escolher entre os irmãos, já que ambos demonstram ter interesse amoroso na garota.

Além de sucesso de audiência na plataforma, a série se tornou fenômeno viral nas redes sociais e fora delas, com festas de exibição dos episódios sendo realizadas à medida que o fim do seriado se aproximava, o que irá se repetir em diversas cidades do País nesta quarta-feira.

Em Fortaleza, o último episódio da série, que chega ao Prime Video às 4h (horário de Brasília), também ganhará festas de exibição em diversos estabelecimentos. Confira a lista com as principais watch parties da Cidade:

Veja também Zoeira O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros Zoeira Que horas será lançado o novo episódio de ‘O Verão Que Mudou a Minha Vida?'

1. Bull's Beer House

As duas unidades do Bull's, na Aldeota e na Parquelândia, irão exibir o esperado final da série às 20h30. Antes do episódio, haverá quiz interativo com premiação de cinco cervejas para o primeiro colocado e karaokê antes e depois da transmissão. O episódio será transmitido com áudio original e legendas em português.

Serviço

Endereço: R. Cel. Jucá, 700 - Aldeota / R. Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia

Horário: Abertura da casa às 17h, exibição do episódio às 20h30

Acesso gratuito

Mais informações: @bullsbeerhouse

2. É Sim Comer e Beber

No Benfica, o É Sim irá exibir o episódio final às 20h, com direito a happy hour de drinks e petiscos até às 21h. Para participar da watch party, é preciso comprar a entrada previamente, mas todos os ingressos já estão esgotados.

Serviço

Endereço: R. Waldery Uchôa, 235 - Benfica

Horário: Abertura da casa às 18h, exibição do episódio às 20h

Ingressos esgotados

Mais informações: @esim.comerebeber

3. Garagem Burguer e Bar

Também no Benfica, o Garagem Burguer e Bar irá exibir o episódio a partir das 20h. Além da transmissão, a casa terá happy hour com chopps, caipirinhas e hambúrgueres a preços promocionais.

Serviço

Endereço: R. Padre Francisco Pinto, 144 - Benfica

Horário: Abertura da casa às 18h, exibição do episódio às 20h

Acesso gratuito

Mais informações: @garagemburguerbar

4. Geek Bunker Burger

As duas lojas do Geek Bunker Burger também irão transmitir a esperada final da série, com opções de exibição com áudio original e legendas em português (na unidade Parquelândia) e também com áudio dublado em português (nas duas unidades).

Serviço

Endereço: Av. Jovita Feitosa, 2802 - Parquelândia / R. João Alves de Albuquerque, 272 - Parque Manibura

Horário: Abertura da casa às 18h, exibição do episódio às 21h

Acesso gratuito

Mais informações: @geekbunker_burger