'O Redentor do Sertão': Padre Cícero será tema de enredo de escola de samba do RJ em 2024

A escola de samba do Rio de Janeiro Unidos de Padre Miguel irá contar a vida de Padre Cícero na Marquês de Sapucaí em 2024. Apoiada na imagem do 'Padim', o enredo "O Redentor do Sertão" quer falar sobre "imaginário místico popular do povo sertanejo".

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24), mesmo dia em que, há 179 anos, nasceu Padre Cícero na cidade do Crato, no Cariri cearense.

Um dos carnavalescos responsáveis pelo enredo, Lucas Milato ressaltou que o foco da escola será contar da vida e das benfeitorias do cearense na Marquês de Sapucaí.

"Trata-se de um enredo cuja narrativa traz uma visão sobre a vida de Padre Cícero e suas benfeitorias a partir do imaginário popular, usando diferentes representações da vida e obra do “Padim” e com três os sentimentos que irão guiar a nossa história: a fé, o medo e a esperança", conta.

A Unidos de Padre Miguel - que foi vice-campeão da Série Ouro do carnaval carioca em 2023 - disse que o enredo é também um presente para a "nação romeira de todo o Brasil".

A vida de 'Padim Ciço'

A figura de Padre Cícero arrasta multidões a Juazeiro do Norte, também na região do Cariri, em romarias anuais. A história do 'Padim' é intriscecamente ligada a da cidade cearense.

Em 1872, ele se tornou vigário da capela da então Vila de Juazeiro. Pouco depois, passou a lutar pela emancipação da vila em relação ao Crato. Chegou a ser, inclusive, prefeito da cidade, após ela ser emancipada.

Ele ganhou popularidade pela aproximação com a população sertaneja, mas acabou desagradando a Igreja Católica. Acabou sendo excomungado e morreu, aos 81 anos, sem poder celebrar missas.

Contudo, os devotos e outras autoridades religiosas fizeram movimentos pela reabilitação do 'Padim', que tem ganhado concretude nos últimos anos.

Em 2022, o Vaticano iniciou o processo de caninização de Padre Cícero, autorizado pelo Papa Francisco. A informação foi anunciada pelo Bispo do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, para uma multidão de fiéis emocionados no dia 20 de agosto do ano passado.

"É com grande alegria que vos comunico que nessa manhã histórica recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do dicastério para causa dos Santos", comemorou. O aceite foi assinado no dia 24 de junho de 2022.

"Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus", completou.