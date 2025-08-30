Morte de Luis Fernando Verissimo gera homenagens de escritores, artistas e autoridades

A morte do escritor Luis Fernando Verissimo, neste sábado (30), gerou grande repercussão entre autoridades, artistas e escritores.

Diversos nomes prestaram homenagens e destacaram a importância de sua obra para a literatura e a cultura brasileira nas redes sociais.

Presidente Lula

Em publicação no X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Verissimo foi um homem de múltiplos talentos, reconhecido por crônicas, contos, quadrinhos e romances.

“E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia”, escreveu.

Walcyr Carrasco

O escritor e dramaturgo Walcyr Carrasco declarou:

“Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luis Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!”.

Angeli

O cartunista Angeli escreveu nas redes sociais: “Todo amor para Lúcia, Fernanda, Mariana, Pedro e família. Imensurável é ‘o pai’”.

Outros nomes também prestaram homenagens a Luis Fernando Verissimo após sua morte.

O escritor Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado, declarou: “Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luis Fernando Verissimo!”.

A cartunista Laerte Coutinho, por sua vez, escreveu no X: “Um beijo, Verissimo, amigo e mestre”.

Já o ator José de Abreu destacou o talento de Verissimo, afirmando: “Dominou com maestria a arte do texto curto”.

Além disso, o ator e humorista Antonio Tabet compartilhou sua admiração nas redes sociais, dizendo que Verissimo foi seu herói e que seus livros encheram seu peito de “entusiasmo inédito” e serviram como norte de sua carreira profissional.

A morte do escritor

Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento desde 11 de agosto, devido a complicações de uma pneumonia.

O escritor vivia com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a doença de Parkinson. Com uma carreira de mais de 80 obras publicadas, Verissimo teve diversos livros adaptados para a TV, cinema e teatro.

Nascido em Porto Alegre em 26 de setembro de 1936, ele era filho do renomado escritor Érico Verissimo. Deixa sua esposa, Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos.