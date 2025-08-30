Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

O escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo morreu, neste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre. A informação foi divulgada pelo jornal Zero Hora. Verissimo estava internado desde o último dia 11, com um princípio de pneumonia.

Ele convivia com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e com a doença de Parkinson. Ele deixou a esposa, Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos.

Trajetória

Nascido na cidade de Porto Alegre em 26 de setembro de 1936, Verissimo é filho de um dos maiores escritores brasileiros: Erico Verissimo.

Ainda criança, Luis Fernando viveu nos Estados Unidos, onde o pai era professor em universidades.

A estreia na literatura ocorreu em 1973, com o livro "O Popular". Ao longo da vida, foram mais de 70 publicações, com mais de 5,6 milhões de cópias vendidas.

Suas obras mais conhecidas incluem "O analista de Bagé", de 1981 e "A velhinha de Taubaté", de 1983. Ele também é autor de "Comédias da vida privada", de 1994, que foi transformada em série pela Globo.

Outros destaques na sua história são "Comédias para se ler na escola" e "As mentiras que os homens contam", de 2000.

Literatura e música

Com uma trajetória multifacetada na literatura, atuou como tradutor, roteirista, revisor, dramaturgo e romancista. Ele também era apaixonado por música. Desde que vivia nos Estados Unidos, onde aprendeu a tocar saxofone, era um apreciador de jazz.

Verissimo vivia com a esposa, Lúcia, e o filho caçula do casal, Pedro, na casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O imóvel é o mesmo onde moraram seus pais, o escritor Erico Verissimo e a esposa Mafalda.