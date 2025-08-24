Diário do Nordeste
Morre Jaguar, cartunista que marcou a resistência à ditadura com o jornal 'O Pasquim', aos 93 anos

Jaguar foi um dos fundadores do jornal carioca que revolucionou a imprensa brasileira

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:17)
Verso
Carioca nascido em 29 de fevereiro de 1932, Jaguar começou a carreira desenhando para revista 'Manchete'
Legenda: Carioca nascido em 29 de fevereiro de 1932, Jaguar começou a carreira desenhando para revista 'Manchete'
Foto: Reprodução/YouTube/Instituto Moreira Salles

O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, conhecido por Jaguar, morreu aos 93 anos, neste domingo (24).  Ele estava em internação com pneumonia no Copa D’Or, no Rio, há três semanas. A morte do cartunista foi confirmada ao jornal O Globo pela viúva, Celia Regina Pierantoni.

Jaguar foi um dos fundadores do "O Pasquim" — jornal satírico que enfrentou a ditadura militar. Carioca nascido em 29 de fevereiro de 1932, Jaguar começou a carreira desenhando para revista "Manchete" em 1952. Adotou o famoso pseudônimo por sugestão do cartunista Borjalo.

Nas redes sociais, personalidades lamentaram a partida do cartunista. O escritor Afonso Borges disse que "Jaguar vai atravessar o tempo e a história da cultura brasileira como o mais resistente de todos" e definiu ele sendo o profissional "mais resistente".

Última entrevista

Em julho deste ano, nas comemorações do centenário do jornal O Globo, Jaguar posou para um ensaio fotográfico da revista ELA. Na ocasião, ele concedeu a última entrevista da carreira.

“Tive uma vidinha boa. Não me aprofundava em meditações, ia vivendo o momento”, disse, acrescentando que ainda seguia a mesma filosofia. “Não planejo o futuro nem lamento nada do que fiz", declarou Jaguar.

Trajetória

Nos anos 1960, Jaguar se consagrou como um dos principais cartunistas da revista "Senhor" e colaborou também para a Revista "Civilização Brasileira", a "Revista da Semana", a "Pif-Paf"e os jornais "Última Hora" e "Tribuna da Imprensa".

Em 1968, lançou o primeiro livro, “Átila, você é bárbaro”, que combatia o preconceito, a ignorância e a violência. 

Com Tarso de Castro e Sérgio Cabral, fundou o "Pasquim" em 1969. Irreverente e combativo, que floresceu à sombra da ditadura militar e congregou alguns dos maiores expoentes do jornalismo e das artes brasileiras, como Millôr Fernandes e Ziraldo, Henfil, Pauloi Francis e Sérgio Augusto.

Redação
Há 1 hora
