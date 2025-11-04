Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre humorista Augusto Bonequeiro aos 74 anos

Artista ficou conhecido pela arte do teatro de bonecos com muita molecagem cearense.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:05)
Verso
Augusto Bonequeiro morreu nesta terça-feira (4), em Fortaleza.
Legenda: Augusto Bonequeiro morreu nesta terça-feira (4), em Fortaleza.
Foto: Divulgação.

Um dia de pesar para as artes cearenses. Depois do anúncio da morte da bailarina Janne Ruth, o humorista pernambucano Augusto Bonequeiro faleceu nesta terça-feira (4), em Fortaleza. Ele foi diagnosticado com Alzheimer e morava em uma casa de repouso na Capital. A causa da morte ainda não foi confirmada. Mais informações em breve.

 

Este conteúdo é útil para você?
Augusto Bonequeiro morreu nesta terça-feira (4), em Fortaleza.
Verso

Morre humorista Augusto Bonequeiro aos 74 anos

Artista ficou conhecido pela arte do teatro de bonecos com muita molecagem cearense.

Redação
Há 30 minutos
Na imagem, variedade de livros cearenses em diferentes cores e tamanhos, dispostos em uma superfície clara, alguns sobrepostos. Eles são provenientes da campanha de Natal, conforme indicado no texto da manchete original. Alguns títulos visíveis incluem:
Verso

Campanha 'Livro cearense é presente' estimula leitura e economia local

Ação nasceu na Biblioteca Pública do Ceará e pretende ser anual.

Diego Barbosa
Há 1 hora
foto de janne ruth, bailarina e coreógrafa. ela veste roupa roxa, sorri e faz um coração com as mãos. a foto tem fundo branco.
Verso

Morre Janne Ruth, bailarina, professora de dança e criadora do Fendafor, aos 63 anos

Artista fundou o Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor), que chegou aos 25 anos de história em 2025.

João Gabriel Tréz
04 de Novembro de 2025
Na imagem, há uma montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de meia-idade, cabelos castanhos ondulados e batom escuro, que se assemelha muito à escritora brasileira Clarice Lispector; à direita, um retrato em preto e branco de Clarice Lispector, que tem cabelos ondulados escuros, veste uma blusa escura e usa um colar grosso de miçangas escuras.
Verso

Professora chama atenção nas redes sociais por semelhança com Clarice Lispector

Natural do Rio Grande do Norte, Idalina Mesquita é fã da escritora.

Diego Barbosa
03 de Novembro de 2025
Samuel Rosa e Lô Borges no palco em apresentação.
Verso

Samuel Rosa lamenta morte e faz homenagem a Lô Borges: 'Legado definitivo'

Cantor citou o artista como o maior parceiro que ele já teve na música.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges em entrevista ao programa Altas Horas.
Verso

Lô Borges deixa 234 obras musicais; veja canções mais tocadas

Dados foram divulgados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad.

Redação
03 de Novembro de 2025
Lô Borges ao lado do filho Luca ao piano, aos 12 anos.
Verso

Quem ficará com a herança de Lô Borges? Conheça filho de cantor

Herdeiro de artista atua na área da comunicação.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges sentado em posição de meditação na grama verde, ao lado de um lago cercado por floresta.
Verso

Velório de Lô Borges acontece em BH e é aberto ao público

Fã e admiradores podem se despedir do compositor pessoalmente.

Redação
03 de Novembro de 2025
Mãos seguram uma pilha de roupas de malha dobradas e limpas, com uma etiqueta em destaque que exibe o símbolo verde de reciclagem. O contexto sugere sustentabilidade e cuidados com a roupa.
Elaine Quinderé

Fashion Revolution expõe a falta de transparência climática na moda

Novo índice expõe o abismo entre o marketing ecológico e a realidade das cadeias produtivas, onde transparência e responsabilidade ainda são raridades.

Elaine Quinderé
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges segurando um violão acústico, com expressão séria, em ambiente interno.
Verso

Saiba qual a causa da morte de Lô Borges

Artista faleceu devido a uma condição grave, após dias hospitalizado.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges ilustra matéria sobre famosos que lamentam morte do artista.
Verso

Famosos lamentam morte de Lô Borges

Morte do cantor foi confirmada pela família nesta segunda (3)

Redação
03 de Novembro de 2025
Na imagem, uma foto granulada e colorida, que é a capa do álbum
Verso

Mãe de Lô Borges foi quem nomeou o 'Clube da Esquina'; conheça história

Disco é um dos trabalhos mais emblemáticos da Música Popular Brasileira.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do compositor e músico Lo Borges. Ele está sentado, veste camiseta preta lisa, segura um violão, tem cabelos pretos. Está com semblante sério.
Verso

Lô Borges deixa repertório de sucessos

Relembre algumas das principais obras do compositor

Equipe de Milton Nascimento publicou diferente imagens do artista ao lado de Lô Borges
Verso

Milton Nascimento se despede de Lô Borges: 'Deixará um vazio'

Parceiros musicais criaram um dos álbuns mais emblemáticos da MPB, o Clube da Esquina (1972).

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges sorrido e com camisa preta sentado em uma escadaria.
Verso

Morre Lô Borges, cantor e um dos fundadores do Clube da Esquina, aos 73 anos

Artista estava internado em hospital de Belo Horizonte desde outubro.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra local que parece um restaurante com arquitetura vintage, com piso quadriculado (azuleijos pretos e brancos alternados), um balcão no meio e uma parede amarela.
Verso

Academia Cearense de Letras abre inscrições para nova Padaria Espiritual; veja quem pode participar

Nova fase da Padaria Espiritual será composta por 20 membros. Inscrições começam nesta segunda-feira (3)

Redação
02 de Novembro de 2025
Cena da série Os Donos do Jogo, da Netflix.
Mylena Gadelha

'Os Donos do Jogo' bomba nas redes e consolida nova safra brasileira na Netflix

Série traz jogo do bicho para universo ficcional de forma esperta e com qualidade.

Mylena Gadelha
02 de Novembro de 2025
Rosemberg Cariry (de chapéu cinza, no centro) e Antonio Luiz Mendes (de chapéu de palha, à direita) gesticulam em primeiro plano no set de filmagem do filme 'Lua Cambará'. Rosemberg segura um roteiro no colo. Outros membros da equipe e equipamentos de filmagem estão visíveis ao fundo, em um cenário de mata seca.
João Gabriel Tréz

Rosemberg Cariry celebra 50 anos de cinema como farol para o Ceará

Trajetória do cineasta é marcada por pioneirismo e atuação aguerrida em prol da estruturação da produção audiovisual.

João Gabriel Tréz
02 de Novembro de 2025
Gilberto Gil, Lorena Nunes, Emiciomar, Makem, Melly, RAPadura, Fresno, Thiaguinho, Mano Brown e Taty Girl são algumas das atações de novembro em Fortaleza.
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em novembro

Última turnê de Gilberto Gil, Baú da Taty Girl e festivais como Eu Quero Rock e Choro Jazz são destaques.

Ana Beatriz Caldas
01 de Novembro de 2025
Grupo de seis artistas de circo em figurinos elaborados e coloridos, posando em frente a um palco com iluminação vermelha e azul vibrante. Os figurinos remetem a uma estética circense clássica e teatral. Um artista, com cabelo e roupa laranja-avermelhada, está agachado na frente. Os demais estão de pé, sorrindo e gesticulando para a câmera, com maquiagens características de palhaços ou personagens teatrais.
Silvero Pereira

Espetáculo Nordestidamente revela a magia circense

Me senti novamente fascinado pela arte do Circo.

Silvero Pereira
31 de Outubro de 2025