Morre humorista Augusto Bonequeiro aos 74 anos

Um dia de pesar para as artes cearenses. Depois do anúncio da morte da bailarina Janne Ruth, o humorista pernambucano Augusto Bonequeiro faleceu nesta terça-feira (4), em Fortaleza. Ele foi diagnosticado com Alzheimer e morava em uma casa de repouso na Capital. A causa da morte ainda não foi confirmada. Mais informações em breve.