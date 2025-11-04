Morre Janne Ruth, bailarina, professora de dança e criadora do Fendafor, aos 63 anos

A coreógrafa e bailarina Janne Ruth morreu aos 63 anos, nessa segunda-feira (3), em Fortaleza. Baiana radicada no Ceará, ela passou por tratamento de câncer nos últimos meses e faleceu em decorrência da doença.

"Sua força, sua alegria e seu comprometimento marcaram profundamente todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Janne encontrou a paz eterna, mas seu legado permanecerá vivo em cada gesto, sorriso e lembrança que deixou entre nós", diz trecho de comunicado publicado no Instagram da Escola de Dança Janne Ruth.

O local do velório ainda será informado.

Conheça a trajetória de Janne Ruth

Filha de Atenita Chaves Nascimento e Aldenor Nascimento, Janne Ruth nasceu em Vitória da Conquista (BA) em 15 de maio de 1962 e iniciou o contato com a dança em 1966, aos quatro anos, em Salvador.

No ano seguinte, mudou-se com a família para Fortaleza por conta do trabalho do pai. Na capital cearense, aprofundou o contato com a arte a partir de experiências de formação em dança.

Nos anos 1970, por exemplo, ela estudou sob a orientação do professor e bailarino Hugo Bianchi, concluindo a formação em 1979. Já entre 1975 e 1985, foi aluna e, depois, professora na Escola de Dança Dora Andrade.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Ao longo da década de 1980, a bailarina teve marcos importantes na trajetória artística. Em 1981, por exemplo, inaugurou a Escola de Dança Janne Ruth. Já em 1988, foi uma das fundadoras do coletivo Grupos Permanentes de Dança do Ceará (GEPEDANCE) e do Fórum Estadual de Dança do Ceará.

A artista também fundou a Companhia de Dança Janne Ruth, em 1991, e o Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações, em 1994. Em diferentes frentes, apostou em projetos de cunho social, atendendo crianças, jovens e adolescentes de comunidades da Capital.

Em aliança com a dança, inclusive, Janne buscou alargar o escopo de atuação e se formou em Serviço Social em 1997.

A trajetória de atuação como coreógrafa e professora culminou em outro importante projeto idealizado por ela: o Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor), que chegou aos 25 anos de história em 2025.

Ao Diário do Nordeste, em matéria publicada em 24/6/2008, a artista ressaltou a principal vocação do Fendafor: “Nossa maior felicidade é ver todo mundo no palco. O Ceará tem fome disso. Queremos um festival para todos os tipos de dança”, defendeu à época.

Além da atuação de destaque no Ceará, Janne também teve experiências a nível nacional e internacional. Nos anos 1980, por exemplo, fez estudos em teatro sob orientação de nomes como a atriz e comediante Dercy Gonçalves.

Obras com coreografia assinada por Janne participaram de festivais em cidades de todo o Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Recife e Salvador, entre outros, e ainda em países da Europa, como França, Inglaterra e Itália, e da América do Sul, como Chile e Argentina.