Hermeto Pascoal assistiu show da banda Nave Mãe pelo celular antes de morrer

O compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, de 89 anos, acompanhou pelo celular o show da banda Nave Mãe, que o acompanhava nos palcos, pouco antes de morrer. A apresentação ocorreu na noite de sábado (13), no Festival AcessaBH, no Centro Cultural Unimed, em Belo Horizonte.

Hermeto, que estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, havia cancelado participação no evento no meio da semana devido ao estado de saúde. Mesmo assim, a banda decidiu manter o espetáculo e transmitiu a performance em tempo real por chamada de vídeo diretamente para o quarto do artista, onde ele estava ao lado da família.

Segundo o G1, durante 22 minutos, entre 20h e 20h22, Hermeto acompanhou a apresentação à distância. O saxofonista Nivaldo Ornelas assumiu o lugar do mestre no palco. Ao final do show, o percussionista Fábio Pascoal, filho do músico, anunciou ao público a morte do pai e pediu que todos se levantassem para a última homenagem.

A despedida emocionada contou com a declamação coletiva de um poema escrito por Hermeto, recitado pela banda e pela plateia. Os versos ressaltavam a música como “a maior fonte sem fim de alegria e prazer” e marcaram o encerramento do espetáculo em clima de reverência.

Quem era Hermeto Pascoal?

Nascido em 22 de junho de 1936, em Olho d’Água, povoado próximo à Lagoa Grande, na região de Arapiraca (AL), Hermeto Pascoal foi reconhecido mundialmente como um dos maiores músicos brasileiros, aclamado pela genialidade, improviso e capacidade de transformar qualquer objeto em instrumento.

Ao longo da carreira, atuou como compositor, arranjador e multi-instrumentista, sendo chamado por críticos internacionais de “bruxo da música”. Hermeto deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos. O velório do artista será nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio de Janeiro.