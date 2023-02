Globo exibe 'Guerra da Tapioca', filme gravado em Fortaleza, na Tela Quente

Gravado em Fortaleza, o filme 'Guerra da Tapioca' será exibido na Tela Quente, da TV Globo, na próxima segunda-feira (27), após o BBB 23. Dirigido por Luciana Vieira, Wislan Esmeraldo, a produção foi lançada em 2017 na TV Verdes Mares.

Na trama, a personagem Solange (Samya de Lavor) vive um drama após o término do noivado com Manuel (Galba Nogueira), que a deixa para ficar com outra. Ela decide abrir uma barraquinha de tapioca na mesma praça onde o casal trabalhava juntos, o que inicia uma verdadeira guerra.

O elenco da comédia cearense é formado ainda por David dos Santos, Ana Luiza Rios, Fátima Muniz e Karla Karenina.

A exibição nacional acontece por meio de uma parceria com as emissoras afiliadas, em que telefilmes regionais coproduzidos pela Globo Filmes serão exibidos ao longo de seis semanas de 2023.

Outro filme cearense já foi exibido em fevereiro. Com direção de Allan Deberton e André Araújo, 'Baião de Dois' é ambientado em uma praia cearense.

'Guerra da Tapioca'

O especial exibido na próxima segunda foi selecionado entre outros 35 textos entre uma parceria Globo, Globo Filmes e TV Verdes Mares para um especial de fim de ano.

O filme é marcado por expressões regionais. A trilha sonora, por exemplo, é repleta de forró. "Carta Branca" de Magníficos, "Massa de Tapioca" de Mastruz com Leite e "Novo Namorado" de Aviões são algumas das músicas que compõem a trama.

Ao longo de oito dias, a equipe ocupou cenários típicos da Capital cearense para as gravações do filmes. Paisagens como espigão do Náutico e a praça do Jardim América estão presentes.

"A gente tem apoio da comunidade, da associação. É bem bacana a troca. O pessoal atua, faz figuração, a gente está com a nossa base em um cabeleireiro, que aqui na praça, está sendo super fluido", ressalta a produtora Ticiana Augusto Lima em entrevista ao Diário do Nordeste à época da gravação.