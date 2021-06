Filmes com Karol Conka, Emicida e Bob Dylan compõem festival de cinema musical

Mais de 50 filmes musicais nacionais e internacionais serão exibidos pelo In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical entre os dias 16 e 27 de junho na plataforma do evento. As produções do circuito nacional serão disponibilizadas gratuitamente, enquanto os filmes internacionais terão custo simbólico de R$3.

No Panorama Mundial, o festival apresenta 22 títulos inéditos sobre artistas contemporâneos que marcaram a música internacional das últimas décadas. Já no panorama nacional, velhos conhecidos dos amantes da música ganham espaço, como no filme "Histórias e rimas", que tem a participação de Mano Brown, Karol Conká, Emicida, Marcelo D2 e Projota. A lista completa de filmes está disponível no site.

O diretor artístico do In-Edit, Marcelo Aliche, explica que as produções exibidas no festival passam por uma curadoria que analisa, além da qualidade do filme, a relevância histórica e a linguagem cinematográfica utilizada. A programação também exibe nove curtas-metragens brasileiros.

“A questão da curadoria é sempre mais aberta. É um festival de música. Primeira coisa é se o filme é legal ou não, depois a gente vê a relevância histórica dele, o material, como a história está contada e a parte cinematográfica também. Esses parâmetros são aplicados tanto para os brasileiros, quanto para os internacionais”, pontua.

Programação Paralela

A 13° edição do festival homenageia o diretor D.A. Pennebacker, considerado um dos pioneiros do "Cinema Direto". O festival exibe dois clássicos da fase musical do cineasta, o lendário “Dont Look Back” (1967), sobre a turnê inglesa de Bob Dylan, e "Monterey Pop” (1968), além de curtas-metragens produzidos pelo diretor ao longo de sua carreira. A parceira artística e viúva de Pennebacker, Chris Hegedus, também participa do evento em bate-papo virtual sobre a carreira e obra do diretor.

“Sempre que fazemos o In-Edit, nós sempre queremos ampliar o tema proposto no filme. Todas as atividades são relacionadas com os filmes. Tudo está relacionado com os filmes, tudo é uma proposta para que o espectador aprofunde a sua experiência ou conheça mais o festival também”, diz Marcelo Aliche.

Além da presença da Chris Hegedus, o In-Edit também promove debates com outros convidados, como o compositor Nasi e o diretor canadense Sam Dunn. A programação conta com shows inéditos de artistas como Alzira E e a banda Made in Brazil. O público também pode conferir um masterclass com o cineasta Marcelo Machado sobre as diferentes vertentes do documentário musical.

Legenda: "Raízes - Um piano na Amazônia" conta a história da pianista Carla Ruaro que atravessa a Amazônia para mostrar o instrumento às comunidades ribeirinhas Foto: Reprodução

O festival traz ainda uma homenagem ao maestro José Siqueira, personalidade protagonista do filme “Toada para José Siqueira”. No In-Edit, os diretores da produção recebem músicos e pesquisadores ligados à obra do compositor paraibano para apresentar peças inéditas, recém recuperadas de seu acervo pessoal.

“O espectador fica muito livre no fim das contas de ver o filme antes, o show depois, ou o bate-papo antes para entender melhor o filme. (...) A gente tá dando muita liberdade para que cada um trabalhe sua própria estratégia”, conta Aliche.

Os shows, filmes nacionais e debates serão disponibilizados de forma gratuita na plataforma do evento. O acesso aos filmes do Panorama Mundial terão custo simbólico de R$3. Toda a receita arrecadada nesta edição será revertida em auxílio para projetos sociais de amparo a pessoas especialmente afetadas pela pandemia.

Serviço

In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical

De 16 e 27 de junho, no site. Shows, debates e filmes nacionais gratuitos. Ingressos para Panorama Mundial: R$ 3.