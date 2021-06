Jair Rodrigues, Secos & Molhados e Irmãos Cruz: indicamos filmes exibidos no festival In-Edit Brasil

O In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical vai exibir mais de 50 filmes, entre títulos nacionais e internacionais, além de curtas-metragens entre os dias 16 a 27 de junho de forma virtual. O Diário do Nordeste elencou cinco produções. Confira:

Canto de família

O filme "Canto de família" (2020), das diretoras Paula Bessa Braz e Mihai Andrei Leaha, conta a história dos irmãos Cruz. Criados em uma das mais violentas periferias de Fortaleza, os irmãos tiveram suas vidas moldadas pela música a ponto de seus pais transformarem a casa onde vivem em uma escola.

Dont Look Back

O diretor acompanha Bob Dylan durante sua turnê pela Inglaterra em 1965 e capta momentos da intimidade do artista. No filme, o público pode conferir entrevistas, deslocamentos e o cantor nos camarins e hotéis durante a turnê, registrando momentos espontâneos da vida de Bob Dylan.

Jair Rodrigues - Deixa que Digam

Jair Rodrigues deu vida às canções que ficaram marcadas no inconsciente popular e encheu de alegria a casa de milhões de brasileiros. No filme, dirigido por Rubens Rewald, conhecemos sua história de vida de Rodrigues, desde sua fase de sucessos a seu período afastado dos holofotes da indústria musical, tempo que passou produzindo ao lado dos filhos.

Secos & Molhados

No documentário, dirigido por Otávio Juliano, João Ricardo, o criador da banda Secos & Molhados, conta sua história, compartilhando sua infância, seu início da música, a criação do grupo, bem como o sucesso e as brigas.

Poly Styrene: I Am a Cliché

Na produção, a filha da cantora Poly Styrene apresenta uma caixa com as memórias de Poly e nos revela aspectos poucos conhecidos de sua vida. Falecida em 2011, a artista deixou com marca sua atitude punk e se tornou um símbolo da sua geração na década de 1970.