Festival Choro Jazz inicia circuito pelo Ceará com etapa inédita no Cariri; veja programação

Após uma intensa edição itinerante no Pará em julho deste ano, o Festival Choro Jazz volta ao Ceará neste fim de semana, com uma etapa de oficinas e apresentações em locação inédita: o Cariri.

O evento, que acontece há 15 anos na vila de Jericoacoara, ganhou nova dimensão em 2024 por meio de patrocínio da Petrobras, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC). Em 2024, além da edição que passou por Soure e Belém (PA), o Choro Jazz acontece no Crato, neste mês; em Fortaleza, no fim de novembro; e na terra natal, Jericoacoara, em dezembro.

No Crato, a programação do evento começou na última terça-feira (17) e segue até o próximo domingo (22). Durante esta semana, o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo se transformou em uma grande escola de música, com três dias de oficinas de gêneros e instrumentos musicais com mestres brasileiros.

Já no fim de semana, a partir desta sexta-feira (20), o CCCariri se torna palco para apresentações de grandes mestres da música brasileira. Na primeira noite de shows, se apresentam o duo cratense Junior Crato e Fabrício da Rocha, com o show “Selestrial”, que homenageia a obra de Hermeto Pascoal; o grupo gaúcho Quartchêto e o contrabaixista Ney Conceição, que comanda o show dançante Baile do Ney.

No sábado (21), o dia é de parcerias e conexões musicais. As atividades começam na Vila da Música, com uma roda de conversa com Egberto Gismonti.

No Centro Cultural do Cariri, partir das 19h, sobem ao palco Gilberto Monteiro, que faz um show em parceria com a Sucinta Orquestra e Gustavo Garoto; Carlinhos Patriolino, músico da geração Massafeira Livre, em apresentação com o projeto Choro Cabuloso; e Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, tradicional roda de samba carioca.

Para encerrar o festival, no domingo (22), se apresentam no Centro Cultural do Cariri a violinista Tâmara Lacerda, o grupo instrumental O Trio e Egberto Gismonti e a Orquestra à Base de Sopro de Curitiba.

Próximas datas

Além da etapa no Crato, as próximas etapas do Choro Jazz 2024 no Ceará já têm data para acontecer. Na capital cearense, o evento acontece nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, no Anfiteatro da Volta da Jurema, na Beira Mar. Já em Jericoacoara, o festival acontece entre 3 e 8 de dezembro, em local a ser divulgado.

Confira a programação completa da etapa Cariri:

Sexta-feira (20/09)

19h – Duo Junior Crato e Fabrício da Rocha

20h30 – Quartchêto

22h – Ney Conceição

Sábado (21/09)

9h30 – Roda de conversa com Egberto Gismonti (Vila da Música)

19h – Gilberto Monteiro convida Sucinta Orquestra & Gustavo Garoto

20h30 – Carlinhos Patriolino

22h – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Domingo (22/09)

16h30 – Tâmara Lacerda e Ranier Oliveira - Nosso Encontro

18h – O Trio

19h30 – Egberto Gismonti e Orquestra à base de Sopro de Curitiba

Serviço

Festival Choro Jazz – Etapa Cariri

Quando: Até 22 de setembro

Onde: Roda de conversa com Egberto Gismonti - Vila da Música (av. José Horácio Pequeno, 1335-1367, Belmonte - Crato) / Shows - Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Batateiras - Crato)

Acesso gratuito

Mais informações no site do evento e no Instagram e @chorojazz