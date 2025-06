Férias na Estação das Artes tem Mombojó, Selvagens à Procura de Lei, Letícia Muniz e mais

Entre os dias 7 e 27 de julho, a Estação das Artes terá programação especial de férias, gratuita. Ao todo, a Estação Férias terá mais de 30 atrações, entre com shows, feiras e atividades infantis. Rock, brega e samba são alguns dos ritmos que vão animar o público.

Na programação musical, banda pernambucana Mombojó desembarca em Fortaleza para comemorar os 21 anos do álbum NadadeNovo e tocar disco Carne de Caju, lançado em 2024. Os grupos cearenses Conte e Backdrop Falls também fazem parte do line-up, com trabalhos autorais.

As releituras de System of a Down serão contempladas, com participação do grupo FuckTheSystem, enquanto Rubber Soul sobre ao palco do Mercado AlimentaCE para um tributo ao quarteto inglês The Beatles.

O line-up divulgado pela Estação das Artes traz ainda mais nomes:

Selvagens à Procura de Lei

Marcelo Di Holanda e Mateus Farias

Viva La Pachanga

Letícia Muniz

Dinho Nossa Pisada

Negalu

Júlia Dantas

Renato Hirco

Paradão Popular

Puxa o Fole Toinho

A Estação Férias também terá a 22ª edição do Baila Comigo, evento mensal voltado para a dança em todas as idades, com bailarinos e bingo. Desta vez, o programa vai homenagear o Santa Cruz, casa que cultiva a tradicional dança de salão com forró de gafieira há anos no centro de Fortaleza.

Para garimpar

A Feira Mais Vinil também fará parte da programação de férias da Estação das Artes, com a edição “Pro Dia Nascer Feliz”. Os visitantes poderão garimpar discos raros e colecionáveis, além de conferir camisas e artigos de decoração dos expositores. As canções de Cazuza, na voz do cantor Juruviara no palco do Mercado AlimentaCE, vão dar o tom do evento.

Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Outra atração é a Feira Negra, que volta à Estação das Artes com o tema "Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha”, em homenagem ao Dia Internacional homônimo, celebrado em 25 de julho.

O objetivo é oportunizar a venda e a difusão da cultura afro, com stands de gastronomia e exposição de bijuterias, roupas, livros e artigos de decoração. Para esse momento, o Mercado AlimentaCE apresenta Negalu cantando clássicos do samba no horário de almoço.

Férias em Viçosa do Ceará

O 20º Festival Mi – Música na Ibiapaba, que ocorre entre os dias 20 e 26 em Viçosa do Ceará, será lançado durante o Estação Férias, no dia 5 de julho, a partir das 18h. Durante uma semana serrana, a cidade vive uma verdadeira imersão musical.

Serviço

Estação Férias na Estação das Artes

Quando: de 4 a 27 de julho

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Quanto: Entrada gratuita.

Mais informações: @estacaodasartes.ce, @mercadoalimentace e @institutomiranteceara