“Eu vou tomar um tacacá”: onde encontrar o típico prato paraense em Fortaleza

“Eu vou tomar um tacacá / Dançar, curtir, ficar de boa” são os versos de abertura da música “Voando pro Pará”. Após marcar o início da carreira solo da cantora Joelma em 2015, a canção viralizou recentemente nas redes sociais, repercutindo do TikTok aos shows da banda RBD no Brasil.

Com o sucesso, o prato típico paraense citado na letra — um caldo quente feito com goma de tapioca, tucupi, camarões secos e folhas de jambu — chamou a atenção do público. A partir disso, o Verso reuniu uma lista de opções onde é possível “voar pro Pará” pelo paladar e, então, saborear o tacacá em Fortaleza.

Veja também

Tipiti e Varanda Tipiti

Estabelecimentos conectados por laços familiares, o Tipiti e o Varanda Tipiti foram fundados por mãe e filha, Vânia e Rafaela Pombo. Os restaurantes oferecem opções da culinária cearense na Varjota e no Lago Jacarey.

O Tipiti abriu inicialmente em Fortaleza em 2019, no Lago Jacarey. Após passar um ano em funcionamento, teve que fechar por conta dos impactos da pandemia. Em janeiro de 2021, o restaurante retornou ao atendimento presencial, ocupando um ponto na Varjota. Em agosto do mesmo ano, a família abriu o Varanda Tipiti, voltando à região sul da capital cearense.

Ambos os restaurantes contam com o clássico tacacá no cardápio, sendo ele o prato mais vendido, segundo Rafaela. No Tipiti, há duas opções: a clássica da casa, chamada de Tá Safo — que leva tacacá, tucupi, camarão, goma, jambu e pimenta e custa R$ 29 — e a D’Rocha, que une o caldo com caranguejo, saindo a R$ 35. Há, ainda, a versão servida no menu degustação (R$ 70), que traz tacacá, vatapá, maniçoba e arraz paraense.

No Varanda Tipiti, o caldo é servido em uma cuia de aproximadamente 500ml e custa R$ 30. Além da porção individual, também é possível experimentar o tacacá como opção do menu degustação, que oferece quatro opções de pratos típicos do Norte a R$ 70.

Tipiti

Horário: de terça a sábado, de 11h às 22h, domingos e feriados de 11h às 21h

Local: rua República do Líbano, 1080 - Varjota

Quanto: a partir de R$ 29

Mais informações: nos números (85) 9 9797-3736 e (85) 9 9622-9474 ou no Instagram @tipiti_restaurante

Varanda Tipiti Sul Restaurante

Horário: de quarta a segunda, de 17h às 22h30

Local: avenida Viena Weyne, 231 - Lagoa Sapiranga

Quanto: a partir de R$ 30

Mais informações: no número (85) 9 97262523 ou no Instagram @varanda_tipiti

SouL do Pará

Aberto há um ano e meio em Fortaleza, o SouL do Pará é um café e restaurante que traz os sabores da culinária paraense à região da Praia de Iracema. Com a chegada dos proprietários, Paulo Câmara e Jefferson Costa, a Fortaleza, em novembro de 2021, a ideia de montar um espaço de cultura e gastronomia cearense veio junto.

O Soul do Pará, então, foi inaugurado em maio de 2022, se tornando um dos polos nortistas da capital cearense. Localizado na rua dos Tabajaras, o estabelecimento traz no cardápio o clássico tacacá servido em tamanho único, uma cuia média, a R$ 28.

Legenda: Tacacá pode ser encontrado no SouL do Pará, restaurante na Rua dos Tabajaras Foto: SouL do Pará / divulgação

A receita clássica do prato é seguida no local, com toques especiais da casa na preparação da goma de tapioca, utilizada temperada, e no tucupi, que vem temperado com ervas da região norte do Brasil. Completam o preparo os camarões secos e o jambu.

Além do típico caldo, o Soul do Pará também oferece aos clientes outras iguarias características do estado e, inclusive, oferta ainda opções que misturam a culinária paraense com aspectos cearenses. O destaque neste sentido é o bolo de milho com cupuaçu. O restaurante funciona de quarta-feira a domingo, sempre de 17h30 às 22 horas.

SouL do Pará

Horário: de quarta a domingo, de 17h30 às 22h

Local: rua dos Tabajaras, 640

Quanto: R$ 28 (cuia média de tacacá)

Mais informações: @souldopara_