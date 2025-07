Espetáculo 'Peter Pan' é atração nas férias de julho no Teatro Celina Queiroz

Wendy, Capitão Gancho toda a magia de Peter Pan invadem o palco do Teatro Celina Queiroz, na Unifor. Nos dias 19 e 20 deste mês, às 17h, o espetáculo do Grupo Mirante de Teatro é opção de diversão para as crianças nas férias de julho.

No espetáculo, Wendy é a filha mais velha da família Darling e tem dois irmãos mais novos, João e Miguel. Certa noite, ao sonhar com um menino especial, Wendy é convidada por ele a deixar o confortável lar em direção à Terra do Nunca, uma ilha especial comumente visitada, em sonhos, por crianças. Ela e os irmãos, ensinados a voar por Peter Pan, chegam àquele local distante e descobrem um universo de seres magníficos, e ainda conhecem o temido pirata Capitão Gancho.

Os ingressos da peça custam R$ 40(inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos antecipadamente na loja do campus da Universidade de Fortaleza ou por meio da plataforma Sympla. Serão vendidos ingressos também na bilheteria do teatro nos dias dos espetáculos, mediante disponibilidade.

Cultura e arte para crianças

“Peter Pan” faz parte do projeto Teatro para a Infância Unifor, idealizado pela vice-reitoria de extensão e comunidade universitária da Universidade de Fortaleza, instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz, por meio da Divisão de Arte e Cultura. Desde março, o Teatro Celina Queiroz recebe programação contínua de espetáculos voltados para o público infantil.