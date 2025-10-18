Escultura invisível feita de 'ar e espírito' é leiloada por R$ 87 mil

A escultura invisível do artista italiano Salvatore Garau foi "exposta" em um espaço vazio e leiloada por R$ 87 mil. De acordo com ele, a obra de arte existe porque é feita de "ar e espírito".

O comprador recebeu apenas um certificado. A obra, chamada de "Eu Sou", foi leiloada em 2021, mas agora voltou a ganhar notoriedade após um post viral de uma página britânica com 40 milhões de seguidores em uma rede social.

Veja também Verso Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza Verso Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

No certificado, a escultura é descrita como "imaterial, para ser colocada em um espaço livre de qualquer obstáculo. Dimensões variáveis, aproximadamente 200cm x 200cm. Obra acompanhada de certificado de autenticidade emitido pelo artista. Obra registrada sob o número IM5. Procedência: coleção particular, Milão. Estimativa: 12 mil - 16 mil euros".

Segundo Garau, ao decidir "expor" uma escultura imaterial em um dado espaço, "esse espaço vai concentrar uma certa quantidade e densidade de pensamentos num ponto preciso, criando uma escultura que, pelo meu título, só vai assumir as mais variadas formas. Afinal, não moldamos um Deus que nunca vimos?", questionou.