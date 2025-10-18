Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Escultura invisível feita de 'ar e espírito' é leiloada por R$ 87 mil

Obra "Eu Sou" é do artista italiano Salvatore Garau

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem mostra um homem de terno em um espaço fechado com pouca luz. Ele está de terno e com os braços cruzados.
Legenda: De acordo com Salvatore Garau (foto), a obra de arte existe porque é feita de "ar e espírito".
Foto: Reprodução/Instagram.

A escultura invisível do artista italiano Salvatore Garau foi "exposta" em um espaço vazio e leiloada por R$ 87 mil. De acordo com ele, a obra de arte existe porque é feita de "ar e espírito".

O comprador recebeu apenas um certificado. A obra, chamada de "Eu Sou", foi leiloada em 2021, mas agora voltou a ganhar notoriedade após um post viral de uma página britânica com 40 milhões de seguidores em uma rede social.

Veja também

teaser image
Verso

Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza

teaser image
Verso

Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

No certificado, a escultura é descrita como "imaterial, para ser colocada em um espaço livre de qualquer obstáculo. Dimensões variáveis, aproximadamente 200cm x 200cm. Obra acompanhada de certificado de autenticidade emitido pelo artista. Obra registrada sob o número IM5. Procedência: coleção particular, Milão. Estimativa: 12 mil - 16 mil euros".

Segundo Garau, ao decidir "expor" uma escultura imaterial em um dado espaço, "esse espaço vai concentrar uma certa quantidade e densidade de pensamentos num ponto preciso, criando uma escultura que, pelo meu título, só vai assumir as mais variadas formas. Afinal, não moldamos um Deus que nunca vimos?", questionou.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra um homem de terno em um espaço fechado com pouca luz. Ele está de terno e com os braços cruzados.
Verso

Escultura invisível feita de 'ar e espírito' é leiloada por R$ 87 mil

Obra "Eu Sou" é do artista italiano Salvatore Garau

Redação
Há 48 minutos
Foto do ator e diretor cearense João Fontenele
Verso

Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

Artista atuou neste ano em obras como o filme "Milagre do Destino" e a novela "Guerreiros do Sol", além de ter dirigido o curta "Peixe Morto"

João Gabriel Tréz
18 de Outubro de 2025
A escolha da mesa de centro precisa pensar na circulação confortável das pessoas
Ana Karenyna

Mesa de centro é indispensável?

Saiba como escolher a ideal para o seu ambiente

Ana Karenyna
18 de Outubro de 2025
Lista de livros para matéria sobre Quem matou Odete Roitman?: 6 livros nacionais com mistérios intrigantes.
Verso

'Quem matou Odete Roitman?': 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes

Beatriz Rabelo
17 de Outubro de 2025
Repertório da sambista será celebrado no Teatro RioMar Fortaleza
Verso

Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza

Filha da artista, Luana Carvalho, comenta a responsabilidade de perpetuar o legado da Madrinha do Samba

Ana Beatriz Caldas
17 de Outubro de 2025
Marina Bitu e Cecilia Baima, fundadoras da Marina Bitu, que apresenta nova coleção no SPFW.
Verso

Duas marcas cearenses desfilam no São Paulo Fashion Week

Marina Bitu e Catarina Mina apresentam coleções inspiradas na arte, na cultura popular e na força do trabalho manual

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de capa do livro Alchemised para matéria sobre fantasia que aborda romance e tramas políticas inspiradas em Harry Potter.
Verso

Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme

Beatriz Rabelo
16 de Outubro de 2025
Gkay fazendo coração com a mão em área de convidados do casamento de Mari Fernandez. O influenciador Flavio Jr e a cantora Manu Bahtidão no mesmo local sorrindo para foto
Verso

Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code

Casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro chamou atenção por convidados usarem a cor como código de vestimenta

João Lima Neto
16 de Outubro de 2025
Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'
Verso

Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'

O mistério será revelado no último capítulo da novela, na sexta-feira (17).

Redação
16 de Outubro de 2025
Odete Roitman em cena da novela Vale Tudo, com roupa icônica em referência à trama original da novela
Mylena Gadelha

Reta final de 'Vale Tudo' tropeça em falta de tramas e mistério sobre morte de Odete Roitman

Última semana da novela teve crescimento da audiência, mas continua recebendo críticas nas redes.

Mylena Gadelha
16 de Outubro de 2025
Na imagem, uma mulher loira, com uma máscara de dormir preta na cabeça e vestindo um pijama escuro com debrum branco, está sentada na cama em um quarto com pouca iluminação. Ela tem uma expressão de cansaço ou frustração, com os olhos fechados e a testa franzida. Ela está segurando a cabeça com as duas mãos. O quarto tem uma parede de quadros de fotos emolduradas atrás dela.
Verso

Por que estamos tão cansados? Psicólogos apontam causas e caminhos

Produtividade predatória e acúmulo de atividades são explicações possíveis; entre as alternativas, está a definição de limites

Diego Barbosa
16 de Outubro de 2025
O pernambucano João Gomes, a cearense Gabi Nunes e o rapper carioca L7nnon são algumas das atrações do Festival Tamo Junto BB em Fortaleza.
Verso

Festival em Fortaleza reúne João Gomes, Revelação, L7NNON, Gabi Nunes, Nação Zumbi e mais

'Tamo Junto BB' será realizado de 10 a 14 de dezembro, no Marina Park

Redação
15 de Outubro de 2025
Na imagem, uma performance de dança. Um homem, com cabelo cacheado escuro, pele bronzeada e vestindo uma camisa marrom-claro de manga curta e calças combinando, segura uma mulher em seus braços. A camisa dele está aberta no peito. A mulher tem cabelo cacheado escuro, um sorriso largo e veste um body ou roupa de banho marrom-dourado com detalhes em franjas e apliques vermelhos na parte superior. Ambos estão olhando para a frente ou ligeiramente para a esquerda do quadro com expressões intensas. O homem está levantando a mulher de forma dramática, e ela tem um braço levantado. Eles estão em um palco com luzes de palco em tons de rosa, roxo e vermelho e um fundo que parece ser uma projeção de folhagens estilizadas. O nome do arquivo sugere que o homem é Silvero Pereira e a foto é da
Silvero Pereira

Todo mundo que dança é dançarino?

Antes de mais nada, dança é autoconhecimento, concentração, entrega, atenção e compromisso

Silvero Pereira
15 de Outubro de 2025
Montagem com fotos das versões originais e atuais das personagens Odete Roitman, Raquel Acioli e Maria de Fátima Acioli
Verso

De Odete ‘loba’ a Fátima influencer, como mudanças de ‘Vale Tudo’ mostram nova ‘cara’ do Brasil

Atualizações de tramas e consequentes novas reações do público marcam remake de “Vale Tudo”, que chega ao fim na sexta-feira (17)

João Gabriel Tréz
15 de Outubro de 2025
Michael Eugene Archer
Verso

D'Angelo morre aos 51 anos após luta contra câncer

A família enviou comunicado à imprensa americana confirmando a morte

Redação e AFP
14 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de arquivo pessoal mostra Ezequiel e Larissa, um casal jovem, agachados em uma área de terra ou areia. Ezequiel, à esquerda, usa uma camiseta preta e shorts pretos. Larissa, à direita, usa um macacão jeans de manga curta. Ambos sorriem para a câmera. Eles seguram pequenos objetos embrulhados, provavelmente sabonetes artesanais ou produtos semelhantes, e uma pequena caixa térmica branca está entre eles, sobre a qual há mais desses pequenos embrulhos.
Diego Barbosa

Sonho do casamento move casal a vender brownie na Beira-Mar de Fortaleza

A um ano da cerimônia, Ezequiel e Larissa têm encontrado generosidade no caminho em meio ao desafio de concretizar o que desejam

Diego Barbosa
14 de Outubro de 2025
Na imagem, duas pessoas, sentadas, aprendem a tocar violão. À esquerda, uma mulher branca, de cabelos curtos e blusa preta, repassa ensinamentos a um idoso de camisa branca e violão na mão. Ambos fazem parte da escola de música GLB Music.
Verso

Qual o impacto do ensino de música na vida de crianças e idosos?

Mudanças cerebrais e comportamentais são algumas das principais diferenças

Diego Barbosa
13 de Outubro de 2025
Colagem com a capa dos livros Trança a trança, vovó fica comigo e não quero ser um super-herói para matéria sobre livros para presentear no Dia das Crianças.
Verso

Veja 10 livros para presentear no Dia das Crianças

Obras incentivam a imaginação e a curiosidade infantil

Beatriz Rabelo
12 de Outubro de 2025
Elaine Quinderé

Marcas adotam vocabulário médico para vender promessas estéticas

De biquíni “com efeito bariátrica” a creme “botox sem agulha”, marcas transformam termos médicos em slogan para embalar milagre de provador

Elaine Quinderé
12 de Outubro de 2025
Atriz Diane Keaton em foto de outubro de 2022 durante desfile da Ralph Lauren, usando chapéu preto, óculos de armação preta e roupa preta e branca.
Verso

Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, morre aos 79 anos

Informação foi confirmada por um porta-voz da família à revista People

Redação
11 de Outubro de 2025