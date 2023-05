Em último show, Rita Lee xingou policiais e foi detida; relembre história

Com uma irreverência característica à Rita Lee, o último show da artista foi marcado por confronto e xingamentos a policiais que faziam a segurança do evento. A apresentação de despedida ocorreu no município Barra dos Coqueiros, em Sergipe, há mais de dez anos, na madrugada do dia 29 de janeiro de 2012.

Durante o evento, ficou incomodada com os policiais revistando o público. "Se a polícia bater, eu vou dedar para o Brasil inteiro. Denuncio e processo. Isso é força brutal. Vocês não têm direito de usar a força na meninada, que não tá fazendo nada", alertou.

Em fala, ainda reforçou que o show era a despedida dela do palco. "Vocês continuam tendo que guardar as pessoas e não tendo que agredir”, disse, na época.

Rita Lee Cantora “Seus cachorros! Coitados dos cachorros. Cafajestes! Vocês estão fazendo de propósito. Eu sou do tempo da ditadura, se pensa que eu tenho medo, p..! Venha aqui! Eu sou mulher. Mulher, queridos!”.

A artista foi detida por desacato, ouvida e posteriormente liberada. Por conta do ocorrido, precisou enfrentar processos abertos por policiais militares. Além disso, ainda pagou indenizações, mas foi absolvida do processo por danos morais.

Falecimento

O perfil de Rita Lee nas redes sociais anunciou que a cantora faleceu na noite de segunda, em casa, em São Paulo. O velório acontecerá quarta-feira (10), no Planetário do Parque Ibirapuera, de 10h às 17h. Ela tratava um câncer de pulmão desde 2021.