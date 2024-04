Dragão do Mar celebra 25 anos com shows de Marcelo D2 e Lagosta Bronzeada; veja programação completa

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) completa 25 anos de história no dia 28 de abril. Para comemorar o aniversário do equipamento, que atua para democratização do acesso à arte e à cultura no Ceará, uma programação musical gratuita, além de atividades no planetário, museus, cinema e teatro acontecem entre os dias 24 e 30 de abril. Entre os destaques da agenda, estão os shows da banda Lagosta Bronzeada e do cantor Marcelo D2 (confira programação completa abaixo).

Já no dia 24, a partir das 15h, será realizado um evento de lançamento do Programa de Gratuidade para Comunidades Vizinhas, que contemplará moradores das comunidades Poço da Draga, Graviola e Moura Brasil com acesso gratuito a até 10% da capacidade dos eventos com ingressos pagos realizados pelo Dragão.

No dia 25, a partir das 20h, no Minianfiteatro, será lançado o "Palavra Viva", novo programa em parceria com a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), que trará agendas gratuitas de sarau, slams, batalhas de rimas, entre outras manifestações literárias. Em edição celebrativa a Mário Gomes, um sarau de poesia, música e intervenção artística seguirá até as 21h30, com acesso gratuito e livre.

A partir do dia 30 de abril, terá início o "Esquenta Dragão", realizado em parceria com a Yall, Gandaia, Kósmica e Level, casas noturnas em torno do Dragão, que apresentará atrações musicais e Dj's residentes no Espaço Rogaciano Leite Filho, a partir das 18h, aquecendo para a festa que seguirá nas próprias casas parceiras. Abrindo o programa, Laura Nogueira e os DJs Zito, Luiz Neto, Ítalo Bergman e Cavalcante animam noite adentro.

Cinema

No dia 25, às 19h, na sala 2 do Cinema do Dragão, acontece a pré-estreia do filme "A Filha do Palhaço", inspirado na personagem Raimudinha, de Paulo Diógenes, sessão seguida de debate com o diretor Pedro Diógenes e a equipe do longa. Os ingressos para a sessão custam R$ 8,00 a meia e R$ 16,00 a inteira, à venda na bilheteria física ou na bilheteria virtual do cinema.

Entre os dias 26 e 28 de abril, o Cinema do Dragão traz, em parceria com o Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), a mostra "Negras Lutas, Lutas Negras", seleção de 11 filmes contemporâneos cearenses que abordam a abolição da escravatura.

Também haverá a exposição "Anas, Simoas e Dragões: Negras Lutas por Liberdade", em cartaz no MAC-CE, e realizada em parceria com o Museu do Ceará. O acesso às sessões será gratuito, com retirada de acessos na bilheteria do cinema, uma hora antes de cada sessão.

No dia 30, em parceria com o NAT, o Cinema do Dragão realiza mais uma ação do projeto "Se Achegue!", com a exibição gratuita de filmes direcionada para pessoas em situação e superação de rua. A partir das 18h, o encontro, que mensalmente acontece no Espaço Rogaciano Leite Filho, acontecerá, desta vez, na sala 1 do Cinema do Dragão, com a exibição de 'Saudosa Maloca', de Pedro Serrano.

Música

No dia 26, a partir das 19h30, no Teatro Dragão do Mar, vozes femininas cearenses homenageiam o Massafeira. Alice David, Claudine Albuquerque, Marta Aurélia e Mona Gadelha, artistas de diferentes gerações, acompanhadas pela banda formada por Joana Lima nos teclados, Naiara Lopes na bateria e Vitoriano no baixo, se reúnem para apresentar releituras de parte do álbum "Massafeira",

Rock

Ainda no dia 26, será realizada uma programação dedicada ao rock, com o grupo cearense Corja! no Anfiteatro Sérgio Motta a partir das 20h. Em seguida, a banda paulista de metal Eskröt e, fechando a agenda do Anfiteatro, o power trio Black Pantera apresenta "Ascensão".

No mesmo dia, às 20h, no Espaço Rogaciano Leite Filho, acontece o Baile Charme 2000, com festa assinada pelo sele 'É Proibido mas se Quiser Pode' (EPMSQP).

Forró

No dia 27, o Forró irá dominar a Praça Verde do Dragão. Quem abre a programação, a partir das 19h, é a DJ Lolost, que contará com participação especial de Vanessa A Cantora e suas interpretações de forró das antigas. Em seguida, entre no palco Danieze Santiago com seu forró romântico. Para fechar, Lagosta Bronzeada anima o público com um repertório repleto de sucessos.

Rap

No dia 28, acontece o encontro do rap com o samba em "Marcelo D2 e um punhado de bamba!", do vocalista da banda Planet Hemp na Praça Verde.

O esquenta para o show começa às 17h com o grupo Essas Mulheres, integrado por Mona Mendes (violonista/cavaquinhista/cantora), Patrícia Trajano (cantora e diretora), Flávia Soledade, Gaby Bastos e Lyandra (Percussão Geral), Samya Kássia (Cavaquinho) e Ninil do Sax (Sopro), tocando do brega ao samba de raiz.

Para as programações realizadas no Anfiteatro Sérgio Motta e na Praça Verde, o acesso se dará mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal).

A iniciativa integra a Campanha Ingresso Solidário, fruto de parceria entre a Secretaria da Cultura do Ceará, a Coordenadoria de Defesa Civil e a Secretaria da Proteção Social, para arrecadar alimentos nos espaços da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Estado (Rece) e direcionar ao Programa Ceará Sem Fome do Governo do Estado.

O montante coletado será destinado à Unidade Central do Programa Ceará Sem Fome para a confecção de cestas básicas, a serem encaminhadas às entidades credenciadas pelo programa.

Museus

O Museu do Dragão promoverá, no dia 27, a vivência educativa "O Dragão do Mar e o Vaqueiro: 25 anos do centro cultural e da exposição", uma visita guiada pelo historiador Mateus Django, que sairá da Arena Dragão do Mar, a partir das 9h, por espaços diversos do centro cultural até a própria exposição.

Já o Museu de Arte Contemporânea do Ceará traz em destaque a roda de conversa "Chico da Matilde: Memórias das lutas negras por liberdade", no dia 27, a partir das 14h, nas salas expositivas de "Anas, Simôas e Dragões: Lutas negras pela Liberdade".

Além das atividades educativas nos Museus, o MCC e o MAC-CE somam sete exposições em cartaz, que podem ser visitadas gratuitamente das 9h às 18h (último acesso 17h30), de quarta a sexta, e das 13h às 18h (com acesso até as 17h30) aos sábados e domingos.

Planetário

Nos dias 25 e 26, o Planetário Rubens de Azevedo disponibilizará sessões lúdicas gratuitas. Às 18h, será exibida "Viagem no Foguete de Papel". Com uma linguagem adaptada para o público infantil, a sessão faz uma viagem pelos planetas e apresenta informações atualizadas do Sistema Solar. Às 19h, acontece a sessão juvenil-adulta "Passaporte para o Universo".

Para participar, os interessados deverão retirar os acessos no dia de cada sessão, a partir das 17h, na bilheteria do Planetário. Serão disponibilizados 60 lugares por sessão, por ordem de chegada.

Teatro

No dia 27, acontece uma homenagem a Mário Gomes. A partir das 17h, os visitantes do Dragão poderão assistir a "Maquinamário - Barroco Sonho Cidade para um Descomunal Poeta", novo projeto do Museu Escafandro de Novidades. Com encenação de Murillo Ramos e textos de Beto Menêis, o espetáculo de rua e praças se debruça sobre a vida e obra do Poeta Descomunal.

Nos dias 27 e 28, às 19h, o Teatro Dragão do Mar receberá o espetáculo "3 Maneiras de Tocar no Assunto", com dramaturgia e atuação de Leonardo Netto e direção de Fabiano Dadado de Freitas. Com três solos independentes, o premiado espetáculo aborda questões relacionadas à homofobia.

O acesso é gratuito, sendo necessário retirar o acesso online antecipadamente, via link ou retirada presencial na bilheteria do teatro, 1h antes das apresentações.

Feirinha

Nos dias 27 e 28, das 17h às 22h, a Chamego Feira levará à Avenida Almirante Tamandaré expositores de marcas autorais cearenses, com produtos de vestuário, calçados, bolsas e acessórios, design e decoração.

Serviço

Programação especial "Dragão do Mar - 25 anos"

De 24 a 30 de abril de 2023

Espaços diversos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito. Necessário às programações no Anfiteatro e na Praça Verde mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal)