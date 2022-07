Dia Mundial do Rock: Onde curtir a data em bares de Fortaleza

Fortaleza também é lugar de rock. No dia mundial dedicado ao gênero, celebrado nesta quarta-feira (13), bares da Capital ofertam programação especial para roqueiro nenhum colocar defeito. Bandas se apresentam ao longo de toda a semana mergulhando em sucessos clássicos e contemporâneos. Tem rock para todo mundo.

Historicamente, a data foi criada em alusão à apresentação do Live Aid, em 1985. O megaevento mundial, realizado no Wembley Stadium, em Londres, e no John F. Kennedy Stadium, na Filadélfia (EUA), teve o objetivo de chamar a atenção para o problema da fome na Etiópia. Artistas do naipe de B. B. King, Madonna, Paul McCartney, U2 e, é claro, Queen, fizeram história.

Tudo explicado, vamos à lista. Abaixo, você sabe quais bares colocarão o público para exaltar o rock na capital cearense.

Centro Cultural Banco do Nordeste

Apesar de a seleção não começar com um bar, esse espaço igualmente incorporará o espírito roqueiro. O show não podia ser mais sublime. Amigos e colegas do músico cearense Carlinhos Perdigão, vítima da Covid-19 no ano passado, se reúnem em apresentação coletiva e gratuita para homenageá-lo no CCBNB.

Apaixonado pela música e poesia, Carlinhos respirava esse universo. Amante do rock, do blues e da literatura, viveu intensamente a cultura. Alguns dos nomes que estarão presentes nesta noite: Lúcia Perdigão e Jarbas Perdigão (familiares dele), Alice Brasil, Abraham Paiva, David Aragão, Cleber Viveiros (Clebão), Augusto Milagro, integrantes dos grupos Zeppelin Blues, entre outros.

Serviço

Show em homenagem a Carlinhos Perdigão

Nesta quarta-feira (13), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro). Entrada franca. Contato: (85) 3209-3500

Floresta Bar

Aqui, o tributo ao rock será compartilhado. Mavericks Banda e banda Supernova protagonizarão dois momentos no Floresta Bar. O primeiro grupo trará repertório com clássicos do gênero.

Por sua vez, a Supernova passeará pelos sucessos de Oasis, Beatles e Coldplay. Detalhe: quem participar do rodízio tem acesso livre aos shows na área interna. Impossível não ir.

Serviço

Nesta quarta-feira (13), a partir das 22h30, no Floresta Bar (Entrada 1: Av. Santos Dumont, 1788; entrada 2: Rua Eduardo Salgado, 329). Contato: (85) 3224-3351

Hard Rock Café

Comemoração hoje, amanhã e até o fim de semana. No Hard Rock Café Fortaleza, tributo ao Beatles e a banda Soulsin animarão quem passar por lá nesta quarta-feira (13). Os momentos deverão ser de intensidade e energia.

De quinta a domingo, desfilarão pelo palco bandas como Altos Versos, Mavericks, 4 Ventos, Gerardo Presley, Conduta Positiva, Sargento Pimenta, O Verbo e Lelé da Cuca.

Serviço

Programação até domingo (17), em diferentes horários, no Hard Rock Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Contato: (85) 3224-3351

Brick House Karaokê

Também tem programação ao longo de toda a semana na Brick House Karaokê. Rock, indie, pop rock, folk, rock clássico, hard e muito mais aguardam os amantes de música.

A Semana do Rock no espaço ainda contará com um sorteio na tarde de sábado (16). Tudo imperdível!

Serviço

Semana do Rock no Brick House Karaokê (Av. Padre Antônio Tomás, 20 - Aldeota). Contato: (85) 99731-7566

Bulls Beer House

O rock no Bulls Beer House será celebrado no fim de semana. Neste sábado (16), o som das bandas The Trip, The Strokes, Arctic Monkeys e Oasis contagiarão a galera.

No domingo (17), haverá muito rock ambiente, promovendo conversas e diferentes estilos. Passagem obrigatória.

Serviço

Programação de rock no Bulls Beer House (R. Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia). Contato: (85) 98961-9556

Maraponga Food Square

O Boteco do Maraponga Food Square, um dos mais novos points de Fortaleza, trará na pré-estreia uma programação completa para o Dia Mundial do Rock. O foco será o cover das bandas Queen e U2.

Na quarta (13), será a vez da turma de Freddie Mercury, das 20h33min às 23h03min. Por sua vez, na quinta-feira, os fãs do grupo liderado por Bono Vox podem comparecer no local no mesmo horário.

Serviço

Programação de rock no Boteco do Maraponga Food Square (Av. Godofredo Maciel, 3081). Contato: (85) 3462-7000

Covil Rock'n Bar

A edição especial alusiva ao Dia Mundial do Rock no Covil Rock'n Bar acontecerá com a VI Feira Autoral Covil. As bandas serão Crashkill e Lixorgânico. Haverá participação das lojas Brutal Store e Vertigem Discos.

Além disso, buscando uma forma de divulgar o trabalho de bandas autorais, o público conferirá a Feira Autoral Covil, com venda de materiais das bandas no local.

Serviço

Programação de rock no Covil Rock'n Bar (Av. Treze de Maio, 2382 - Fátima). Contato: (85) 98908-1844

Teatro São José

A lista finaliza como iniciou, a partir de um espaço que, embora não seja bar, também preparou programação de rock. No Teatro São José, o show reunirá músicos cearenses de forma gratuita. Tudo acontece nesta quarta-feira (13), a partir das 18h.

Haverá apresentação de “Fortaleza Amor&Rock” e show de Gabriel Aragão, vocalista da banda Selvagens à Procura de Lei. O cantor dividirá o palco com Nayra Costa, Ítalo Azevedo, Luh Lívia e Davi Cartaxo. Canções de Rolling Stones, Led Zepellin e Legião Urbana animarão o público. Ao fim, Daniel Groove sobe ao palco com composições autorais.

Serviço

Programação de rock no Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299-327, Centro). Gratuito. Contato: (85) 3105-1312

