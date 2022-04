Dia do disco: um guia de onde comprar e ouvir LPs em Fortaleza

Em 2002, durante entrevista para o Diário do Nordeste, o comerciante Mario Vinil fez a seguinte declaração: "Daqui a vinte anos o vinil ainda vai estar em alta". Duas décadas se passaram e a profecia feita pelo dono da loja Bolacha Preta se fez verdade. Os LPs movimentam um mercado aquecido em 2022.

Os números de produção e venda podem não ser os mesmos de tempos áureos. Contudo, no quesito carinho do público, os discos seguem irresistíveis. Em meio ao reinado da música via streaming, os "long players" ultrapassam a zona dos colecionadores e conquistam uma considerável parcela de novos consumidores.

A capital cearense traz um dado expressivo. Atualmente, é possível identificar cerca de 15 lojas físicas voltadas ao ramo. Ou seja, é possível visitar, ouvir um bom som e adquirir uma raridade. A diversidade de opções é uma marca. A programação e mercadorias variam em cada espaço.

Mercado aquecido

O número destes comércios em atividade pode ser até maior, aponta Marquinhos Ribeiro, da Hi-Fi 6. "Fora do eixo sudeste e talvez Porto Alegre, pode ser que a cidade com mais lojas físicas seja Fortaleza. O que é maravilhoso", completa.

Há 22 anos funcionando no bairro do Montese, a Edmar Discos faz parte deste circuito. "Está ótimo, muita gente voltando a visitar os sebos, as lojas de vinis e vemos jovens que não fizeram parte da cultura aderindo ao som do vinil quando se pensava serem algo do tempo do vovô", explica sobre o recente cenário, o proprietário Edmar Pontes.

Para David Emerson, da Sonoro Discos & ETC, o setor testemunha um segundo "boom" das vendas. O primeiro, elenca, aconteceu por volta de 2010. Naquela ocasião, LPs de artistas nacionais foram relançados. O que culmina com a reabertura da fábrica Polysom.

Um segundo momento de procura intensa acontece durante a pandemia da Covid-19. "As pessoas estavam em casa, precisavam de um passatempo. Quem tem uma renda certa usou para outros hobbies. Passou a comprar vinil, vitrolinhas", identifica David Emerson. Agora, confira uma lista preciosa para encontrar e viver a cultura dos vinis em Fortaleza.

O Augusto Discos Antigos

"Do Rock ao Forró. Do Clássico ao Carimbó". A diversidade de opções está no lema da casa. São quatro décadas de serviço e encontro de colecionadores no bairro do Centro. A loja é opção certa para quem pretende passar horas no garimpo de alguma preciosidade.

Rua São Paulo, 432, Centro. Contato aqui.

Bolacha Preta

R. Soriano Albuquerque, 565 - Joaquim Távora. Contato aqui.

Botija Discos

Especialista em "classic rock", a loja de propriedade de Leontino é tradicional ponto de encontro de colecionadores e fãs iniciantes.

R. Ana Cartaxo, 45, Fátima. Contato aqui.

Disco Mania

Legenda: Cosme Alberto, proprietário da Disco Mania Foto: Thiago Gadelha

Desde 1985, a loja mantém a tradição dos sebos musicais no Centro. Forró, MPB, pop, rock... É possível pesquisar diferentes gêneros sonoros. Quem também aprecia DVDs e Blu-ray esse é o lugar certo. A Disco Mania não possui site ou rede social. Contato pelo telefone (85) 3221-4022.

Galeria Pedro Jorge (Loja 37). Rua Senador Pompeu, 834, Centro.

Direct Discos

A empresa iniciou as atividades no final de 2020, com a venda via Instagram. Em julho de 2021, inaugurou espaço físico em um prédio situado na Av. Monsenhor Tabosa. A curadoria em torno dos produtos permite adquirir discos que vão da música brasileira à internacional.

Av. Monsenhor Tabosa, 668, Praia de Iracema. Contato: aqui.

Discos Raros

Legenda: Boa oferta de CDs e LPs na Disco Raros Foto: Reprodução/Instagram

R. Gonçalves Lêdo, 23 - Loja 15 - Praia de Iracema. Contato aqui.

Edmar Discos

Edmar iniciou o comércio em fevereiro de 2000 e não parou mais. A decisão de tocar o negócio acompanha o carinho pelos discos desde a adolescência. "Sempre fui apaixonado por música e ficava fascinado quando entrava em uma loja de discos. Fui da época em que se trocava vinis na 'Pedra' (nome dado ao local em que se agrupavam vários vendedores de vinis nas calçadas de Fortaleza)", descreve o lojista.

Av. Professor Gomes de Matos, 1556, Montese. Contato aqui.

Freelancer Discos

Funcionando no bairro Quintno Cunha, a loja demarca a cultura dos vinis para além do circuito central de Fortaleza. Alex conta com um acervo de LPs e CDs. Destaque para os segmentos de rock e metal. Discos de música brasileira também marcam espaço. O local também conta com cervejas e venda de acessórios.

Av. Emília Gonçalves, 1344, Quintino Cunha. Contato aqui.

Hi-Fi 6

Legenda: Hi-Fi 6

A Hi-Fi6 vai além dos discos e tem o objetivo de movimentar a cena cultural da cidade. A casa reúne atrações musicais, conta com espaço de trabalho e vende cervejas artesanais. Um local de encontro e movimento de ideias. No acervo, títulos novos e usados que mostram a especialidade em música brasileira. Há também espaço para clássicos do jazz.

Vila Bachá, 5, Meireles. Contato aqui.

Jazigo Loja & Distro

Diretamente do bairro Benfica, uma loja especializada em rock, especialmente as vertentes mais pesadas do metal como death, black e grind. Acessórios, camisas de banda, cervejas artesanais e eventos culturais também marcam o atendimento do lugar.

Rua Senador Catunda, 29 A, Benfica. Contato aqui.

Planet CD

Foto: Thiago Gadelha

Tradição na Galeria do Rock de Fortaleza, o espaço reúne um farto acervo musical que explora diferentes vertentes do rock. CDs, LPs, DVDs e acessórios contemplam a oferta cultural do lugar. Tem espaço para o metal, alternativo, pop, grunge, MPB.

Galeria Pedro Jorge (Rua Senador Pompeu, 834, Centro). Contato aqui.

Sonoro Discos & ETC

Legenda: Atendimento especializado para colecionadores e novos fãs do vinil

"Um papo de colecionador para colecionador. Que ama e tem afeto pela coisa, divide e compartilha essa paixão de colecionar", conta David Emerson, proprietário da loja. A Sonoro Discos trabalha do clássico à música contemporânea. Discos, camisas de banda, cerveja e livros de biografia são alguns dos itens à disposição. Rock, jazz, MPB e novidades da música contemporânea são o atrativo.

R. Padre Miguelino, 1500, Benfica. Contato aqui.

78 Rotações Discos e Audio

Legenda: Segmento de música brasileira da loja

Loja especializada em discos de vinil e equipamentos de som. A variedade de discos novos e importados é um diferencial. É possível, dentre a boa oferta de títulos, encontrar ícones do Jazz (Coltrane, Miles Davis), rock (Velvet Underground, Blur, Mark Lanegan) e artistas do Ceará (Ednardo, Rodger Rogério,Teti).

R. Torres Câmara, 71, Aldeota. Dentro do Restaurante Cantinho do Frango. Contato aqui.

8" Record Shop

Av. Monsenhor Tabosa, 170 - Loja 8

O Vitroleiro

Outro espaço querido de Fortaleza está localizado no bairro Montese. Pelo nome do comércio, já deu para entender a especialidade do ambiente. Silvio proporciona a venda de aparelhos de som. Caixas alto-falante e toca-discos são a pedida para quem deseja iniciar o hábito de ouvir vinis. Outro destaque do Vitroleiro é a realização da "Feira Amigos do Vitroleiro", que chega a reunir por edição cerca de seis lojas da cidade.

Rua Alberto Magno, 1428, Montese. Contato aqui.

Bônus

As lojas físicas movimentam o mercado de discos em Fortaleza. Também há espaço para a turma que toca o comércio virtual destas raridades musicais. Aqui vai uma lista de espaços que prestam este serviço.

Sidney Discos, Tomé Discos, Tony Opus, Vertigem Discos, Vinyl Virtual Shop e Kavernal Discos.





