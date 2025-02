De cadeira de rodas, idoso de 85 anos curte Pré-Carnaval ao lado de cuidadora em Fortaleza

O segundo fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza foi aproveitado com estilo pelo ex-aviador e comerciante Edvaldo Montezuma, que tem 85 anos e sofre com Esclerose Múltipla Bilateral. Ao lado de sua cuidadora e de cadeira rodas e copo térmico na mão, o idoso curtiu a programação na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, na tarde deste domingo (9).

Edvaldo é morador do Benfica e todo ano gosta de acompanhar o ciclo carnavalesco. "Gosto de ver a folia, as fantasias", contou o idoso em entrevista ao Diário do Nordeste.

Legenda: Edvaldo sofre de esclerose múltipla e mesmo com as limitações pede para ir ao Carnaval Foto: Ismael Soares

A cuidadora Edna Cristina da Silva Góis, de 47 anos, trabalha com Edvaldo há dois anos e revela que ele sempre pede para sair durante o período de carnaval.

"Desde o ano passado eu trago ele para ver o carnaval. Ele gosta muito e fala que quer vir pro carnaval", comentou a técnica de enfermagem.

Veja também Verso Astronauta, Ayrton Senna, Power Rangers e até esqueleto: veja fotos do Pré-Carnaval de Fortaleza no Passeio Público Verso Da Praia de Iracema ao Mucuripe: festas de pré-carnaval atraem foliões para orla de Fortaleza

Programação diversa

O polo Benfica neste domingo de Pré-Carnaval é de ritmos diversos. O dia de festejos começou às 14h e passarão pelo palco a Orquestra de Tambores Solar, Yane Caracas e Banda e também o DJ Femo.

A programação gratuita da Prefeitura percorre lugares como Benfica, Praça do Ferreira, Praça da Lagoa de Messejana, Praça do Mirante e Polo de Lazer da Sargento Hermínio.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.