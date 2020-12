Corpo de Nicette Bruno é velado com presença de amigos e parentes no Rio de Janeiro

O velório da atriz Nicette Bruno, 87, iniciou às 11h desta segunda-feira (21) no Cemitério da Penitência, no Caju, no Rio de Janeiro. Os filhos dela, Beth Goulart, 59, e Paulo Goulart Filho, 55, foram uns dos primeiros a chegar na cerimônia fechada a amigos e familiares.

A cremação aconteceu por volta das 13h30. As cinzas serão levadas para o cemitério da Consolação, em São Paulo, para que o corpo da atriz fique no jazigo da família, onde também está enterrado o marido, Paulo Goulart. As informações foram confirmadas pela neta de Nicette, Vanessa Goulart.

A atriz Françoise Forton, 63, chegou ao local por volta do meio-dia. ​Nicette morreu neste domingo (20), por complicações da Covid-19. Ela estava internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 29 de novembro, dia em que sua filha, a também atriz Beth Goulart, pediu orações para a mãe.

Pela internet, os atores Bárbara Bruno, 64, Beth Goulart, e Paulo Goulart Filho, 55, falaram sobre a perda da mãe.

"Nós sabemos que em um momento como esse, que é extremamente doloroso para nós - estamos vivendo uma perda difícil, dolorida... Mas sabemos que todo o Brasil está junto conosco também, sentindo essa dor. Irmanados conosco nesse momento. E isso nos fortalece", disse Beth, salientando o apoio que vem recebendo dos fãs de Nicette.

A atriz comparou o momento de acolhimento que os irmãos estão vivendo com a perda do pai deles, Paulo Goulart, em 2014, em decorrência de um câncer.

"Na passagem de meu pai nós sentimos um abraço do Brasil inteiro e agora sentimos novamente um colo, para ser mais maternal o termo. É como se todos estivessem nos dando um colo imenso", disse a atriz ao Fantástico (Globo), na companhia dos irmãos.