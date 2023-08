Cine Miau: mostra infantil percorre cidades do Ceará com exibição gratuita de filmes

Quatro cidades, 60 sessões de cinema, 10 debates e inúmeros encantos: esta é a tônica do Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual. O evento acontece a partir deste sábado (12) e segue até 3 de setembro com exibição gratuita de curtas e longas metragens para a criançada e toda a família.

A abertura acontece no dia 12, às 18h30, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Fortaleza, com a exibição do longa cearense “Pequenos Guerreiros”, da cineasta Bárbara Cariry. Ela estará presente no momento junto às atrizes Georgina de Castro e Lara Ferreira para apresentar o enredo do filme. Antes, o público será recepcionado pelo DJ Miau.

Além da capital, a ação percorre São Gonçalo do Amarante, Morada Nova e Sobral em diferentes datas. Do total de 60 sessões, 52 serão exclusivas para alunos de escolas públicas e oito para o público em geral. A programação de exibição dos curtas-metragens está dividida em duas sessões: Sessão 01, destinada a crianças de 5 a 8 anos, e Sessão 02, para crianças de 9 a 12 anos.

O Cine Miau conta também com 10 debates em algumas escolas com a participação de profissionais do audiovisual. Além disso, nesta edição, haverá a estreia da gata Mia, amiga do DJ Miau. Ambos devem animar as sessões de cinema em cada cidade. A expectativa é que o público contemplado pelas ações seja de 12 mil pessoas.

Diversidade

Com o intuito de proporcionar às crianças a primeira experiência no cinema e contribuir para a formação educativo-cultural das novas gerações, o Cine Miau conta, nesta edição, com 19 curtas de realizadores de oito países (Brasil, Canadá, Uruguai, Holanda, Dinamarca, Grécia, Alemanha e China).

Legenda: Cena do documentário em curta-metragem "Meu quintal é maior que o mundo", dirigido por Ana Bárbara Ramos Foto: Divulgação

São produções audiovisuais de caráter educativo, que abordam, de forma divertida, temas como cidadania, família, diversidade, sustentabilidade, entre outros que dialogam com as diversas infâncias do Brasil e do mundo.

A Mostra, por sinal, levanta a bandeira em defesa do meio ambiente. Não à toa, está calculando a própria emissão de gases de efeito estufa, e a neutralizará com a plantação de mudas de árvores nativas em áreas de reflorestamento no Ceará.

Confira os filmes do 5º Cine Miau:

Sessão 1

Erekaua (Animação, 1’03’’, 2021, Livre, Brasil. Dir: Paulo Accioly)

Rua Dinorah (Drama, 17’, 2022, Livre, Brasil. Dir: Natália Maia e Samuel Brasileiro)

Retouche (Animação, 5’36’’, 2008, Livre, Canadá. Dir: Georges Schwizgebel)

A menina e o mar (Ficção, 18’18’’, 2023, Livre, Brasil. Dir: Gabriel Mellin)

Qual é, broto? (Animação, 2’, 2021, Livre, Brasil. Dir: Michele Massagli)

Ana e a feira (Drama, 1’58”, 2020, Livre, Brasil. Dir: Túlio Beat)

Meu quintal é maior que o mundo (Documentário, 2’30”, 2021, Livre, Brasil. Dir: Ana Bárbara Ramos)

Sessão 2

Parajitos - Vida Virtual (Aventura, 3’07”, 2023, Livre, Uruguai/Argentina. Dir: Alfredo Soderguit & Alejo Schettini)

Jack (Animação, 3’, 2013, Livre, Holanda. Dir: Quentin Haberham)

Abuela Grilo (Animação, 13’, 2009, Livre, Dinamarca/Bolívia. Dir: Denis Chapon)

Parajitos - Plumas (Aventura, 3’07”, 2023, Livre, Uruguai/Argentina. Dir: Alfredo Soderguit & Alejo Schettini)

Elevator Alone (Comédia, 3’36”, 2021, Livre, Grécia. Anastasia Papadopoulou)

Hello Stranger (Animação, 6’13”, 2021, Livre, Alemanha. Dir: Julia Ocker)

Parajitos - Fanaticos (Aventura, 3’07”, 2023, Livre, Uruguai/Argentina. Dir: Alfredo Soderguit & Alejo Schettini)

Meu nome é Malum (Animação, 7’53”, 2021, Livre, Brasil. Dir: Luísa Copetti)

Catgot (Animação, 3’09”, 2019. Livre, China. Dir: Tsz-wing HO)

Parajitos - La Fiesta (Aventura, 3’07”, 2023, Livre, Uruguai/Argentina. Dir: Alfredo Soderguit & Alejo Schettini)



Serviço

5° Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual

De 12 de agosto a 03 de setembro. Em Fortaleza (12 a 18/08), São Gonçalo do Amarante (14 a 22/08), Morada Nova (21 a 25/08) e Sobral (28/08 a 03/09). Mais informações no site e nas redes sociais do evento (instagram e facebook) e no YouTube

