CAPTEI: Centenário em cena: São Luiz transforma memória em espetáculo

Na noite de quinta-feira, 22, o calendário social e empresarial vestiu traje de gala na noite em que o Grupo São Luiz abriu oficialmente as comemorações de seu centenário.

Legenda: Marina, Ana Luiza, Fernando, Luiz Fernando, Mikaelle e Severino Ramalho Neto Ramalho Foto: LC Moreira

Em cena reservada no Teatro do RioMar Fortaleza, a empresa celebrou 100 anos de atuação no mercado cearense com o musical Gerações São Luiz, espetáculo concebido como narrativa sensível, capaz de unir memória, emoção e visão de futuro.

Legenda: Severino Neto e Fernando Ramalho com Phelipe Carvalho, Giovana Bezerra e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Sob direção artística de Giovana Bezerra, a montagem percorreu a história da família fundadora e das pessoas que sustentaram a marca ao longo de um século, em roteiro que exaltou valores como pertencimento, continuidade e solidez.

Legenda: Fernando Ramalho e Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

O palco ganhou brilho adicional com participações de Marcos Lessa e Phelipe Carvalho, acompanhados por uma orquestra de 16 músicos, em produção que mobilizou mais de 50 profissionais entre artistas e equipe técnica.

Legenda: Phelipe Carvalho, Giovana Bezerra e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos Foto: LC Moreira

Legenda: Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos Foto: LC Moreira

Legenda: Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos Foto: LC Moreira

A noite marcou o ponto de partida da Campanha do Centenário, que se estende por todo o ano de 2026 e reúne ações voltadas a colaboradores, clientes e fornecedores. Entre elas, iniciativas no ponto de venda, campanha de colecionáveis e uma websérie institucional.

Legenda: Severino Neto e Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Sleiman, César Roma, Fernando Ramalho, Zé do Egito e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Já alinhada ao novo ciclo, a marca passou a se apresentar como São Luiz Supermercado, reposicionamento iniciado em 2025. Um centenário celebrado com elegância, estratégia e olhar firme para os próximos capítulos.

Legenda: Severino Neto e Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos Foto: LC Moreira

Legenda: Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos Foto: LC Moreira

