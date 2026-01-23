CAPTEI: Centenário em cena: São Luiz transforma memória em espetáculo

Na noite de quinta-feira, 22, o calendário social e empresarial vestiu traje de gala na noite em que o Grupo São Luiz abriu oficialmente as comemorações de seu centenário.
Marina, Ana Luiza, Fernando, Luiz Fernando, Mikaelle e Severino Ramalho Neto Ramalho
Em cena reservada no Teatro do RioMar Fortaleza, a empresa celebrou 100 anos de atuação no mercado cearense com o musical
Gerações São Luiz, espetáculo concebido como narrativa sensível, capaz de unir memória, emoção e visão de futuro.
Severino Neto e Fernando Ramalho com Phelipe Carvalho, Giovana Bezerra e Marcos Lessa
Sob direção artística de Giovana Bezerra, a montagem percorreu a história da família fundadora e das pessoas que sustentaram a marca ao longo de um século, em roteiro que exaltou valores como pertencimento, continuidade e solidez.
Fernando Ramalho e Giovana Bezerra
O palco ganhou brilho adicional com participações de Marcos Lessa e Phelipe Carvalho, acompanhados por uma orquestra de 16 músicos, em produção que mobilizou mais de 50 profissionais entre artistas e equipe técnica.
Phelipe Carvalho, Giovana Bezerra e Marcos Lessa
Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos
Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos
Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos
A noite marcou o ponto de partida da Campanha do Centenário, que se estende por todo o ano de 2026 e reúne ações voltadas a colaboradores, clientes e fornecedores. Entre elas, iniciativas no ponto de venda, campanha de colecionáveis e uma websérie institucional.
Severino Neto e Fernando Ramalho
Maurício Sleiman, César Roma, Fernando Ramalho, Zé do Egito e Maurício Filizola
Já alinhada ao novo ciclo, a marca passou a se apresentar como São Luiz Supermercado, reposicionamento iniciado em 2025. Um centenário celebrado com elegância, estratégia e olhar firme para os próximos capítulos.
Severino Neto e Fernando Ramalho
Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos
Espetáculo Musical São Luiz 100 Anos
Veja as fotos de LC Moreira:
