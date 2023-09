Centro de Fortaleza vive o movimento das gravações de filme musical com elenco cearense e nacional

É uma sexta-feira atípica no movimento da Rua Senador Pompeu. Na altura do número 1252, o fluxo de equipamentos e carros de transporte é intenso. Quem passa pela calçada do local pouco imagina, mas tudo isso se deve à magia do cinema.

O local virou set de filmagem para "O Melhor Amigo", novo trabalho do diretor Allan Deberton ("Pacarrete"). Elenco, produção, equipe técnica e uma numerosa lista de profissionais do audiovisual ocupa os três andares do edifício onde funciona a boate Valentina Club.

Ao todo, entre cenas na praia de Canoa Quebrada e Fortaleza, serão cinco semanas de trabalho. A obra que está sendo rodada amplia o curta-metragem de mesmo nome realizado por Deberton em 2013. Na história, conhecemos Lucas (Vinicius Teixeira). Após viagem pelo Ceará, o rapaz reencontra Felipe (Gabriel Fuentes), um antigo amigo de faculdade. O contato traz à tona antigos desejos e novas descobertas.

A versão para longa-metragem ganha novos personagens e abraça o gênero musical. Em cena, talentos locais como Denis Lacerda, Souma, Muriel Cruz, Rodrigo Ferrera, Solange Teixeira, Adna Oliveira e Walmick de Holanda. O filme ainda inclui Claudia Ohana, Mateus Carrieri, Leo Bahia, Diego Montez e participação especial da cantora Gretchen.

Conhecendo o set

Naquela tarde, especialmente, o calor em Fortaleza não estava de brincadeira. Contudo, nada parecia atrapalhar o ânimo de quem trabalha para "O Melhor Amigo" ganhar vida. O processo é árduo e o set exige 12 horas de dedicação.

Após filmar em Canoa Quebrada (160 km da capital), a trupe liderada por Allan Deberton estabeleceu a locação na Valentina Club. Cada espaço do colorido casarão de três andares é aproveitado. Em certa medida, ver como se faz um filme é como assistir a um grande e vivo espetáculo.

A circulação de vans com atores e atrizes não para. Maquiagem e figurino à postos para tudo ficar perfeito. Enquanto a câmera rola em um determinado local, a equipe prepara a cena seguinte em outro ambiente.

Conversamos com Allan Deberton no cenário em que fica o palco principal da fictícia boate Sal e Pimenta. São 13h, mas toda a ambientação construída faz parecer que estamos em uma madrugada. Segundo Deberton, "O Melhor Amigo" já estava sendo desejado desde o processo do curta-metragem. A boa recepção nos festivais e a vontade do público em conhecer mais dessa história foram elementos adicionais. O desafio seguinte foi como ampliar a trama deste universo.

"Vi que no formato de longa, precisava entrar num lugar mais, vamos dizer assim, exuberante. No sentido de um volume maior de personagens. De outras histórias também compondo outros personagens e mais música. O curta já trazia uma certa musicalidade, tem inclusive um número musical. No longa, queria maximizar isso, sabe. Aí juntava com o desejo de trabalhar com musical".

Criando um musical

No processo de adaptação de curta para um longa-metragem, conta o diretor, o desafio é manter o espírito que a história apresentou em 2013. O roteiro é assinado por Deberton, Pedro Karan, Otávio Chamorro, André Araújo e Raul Damasceno.

"O desafio era manter essa vibe, vamos dizer assim, intimista e minimalista do personagem, convivendo com a coisa de musical que por si só é muito exuberante. Fazer uma harmonia dos elementos com o que poderia ser o longa num formato de diversão, inclusive", explica.

Legenda: Gretchen e o universo de "O Melhor Amigo" Foto: Luiz Alves

Sem adiantarmos detalhes, a trilha de "O Melhor Amigo" promete ser recheada de sucessos nacionais e também internacionais. Naquele turno, uma das cenas filmadas conta com a participação de Gretchen.

A ação acontece no camarim. Em outro compartimento ao lado, Allan Deberton acompanha atentamente pelo monitor. Acontece o ritual do silêncio, seguido de ação. Equipe de maquiagem também presente. Filmam-se três tomadas, cada detalhe precisa ser revisto para não atrapalhar o resultado. Gretchen argumenta que o roteiro foi decisivo à escolha do projeto.

Gretchen Cantora e atriz Esse filme trará uma mensagem incrível e ainda teremos o privilégio de desfrutar de músicas do cenário pop brasileiro com outras roupagens, que ficaram lindas"

A movimentação daquela sexta-feira seria apenas o aperitivo. Após rodar sua participação, Gretchen teria nos dias seguintes as cenas de show na "Sal e Pimenta". Um momento decisivo da trama e deve reunir a maior figuração do filme até aqui.

Para o coreógrafo Vlad, o núcleo onde se desenrolam as cenas da boate carrega a força de liberdade, do lúdico, da autoestima e do bemestar. Ali acontecem boa parte das cenas musicais. Um corpo de baile com quase 39 artistas trabalha sob sua coordenação. "Esse filme é para quem não dança sair com vontade de dançar", adianta.

"Aqui você pode ser livre. E liberdade nem sempre é sobre ser fácil. Ser livre não é fácil. É sobre ter coragem, controle das suas emoções, sobre saber passar para o outro essa liberdade que não o atinja", descreve.

Mensagem poderosa

A quinta semana de filmagem prossegue e "O Melhor Amigo" guarda um lugar especial no coração do elenco. Falamos com Gabriel Fuentes e Vinicius Teixeira, que entregam sua arte à criação dos protagonistas Felipe e Lucas.

Antes das filmagens, os atores passaram por uma etapa de preparação com a atriz Georgina Castro. Uma etapa intensa focada tanto nas cenas, como música e coreografias. Para Gabriel Fuentes, é um presente que chega no momento em mais esperava. "Me sinto muito honrado e privilegiado. Grato de estar aqui, fazendo cinema. Principalmente, fazendo cinema nordestino com pessoas incríveis, tendo toda essa equipe, esse olhar do Allan", nos conta.

Legenda: Litoral cearense marca reencontro de Lucas (Vinicius Teixeira) e Felipe (Gabriel Fuentes) Foto: Luiz Alves

Segundo Vinícius Teixeira, Lucas é um personagem com muita complexidade. "Um homem gay e me identifico com ele em muitos lugares. É uma alegria viver isso tudo. Vir para o Nordeste e conhecer tantos artistas maravilhosos. É um momento especial tanto da minha vida pessoal quanto da carreira", completa.

"Costumamos ver o personagem gay ou trans muito num lugar de ainda se descobrindo e querendo entender como pode sobreviver. Em 'O Melhor Amigo' todo mundo se ama e se aceita como é. As questões são outras. Não é mais 'eu me aceito ou não'. É 'eu sei quem eu sou', uma pessoa tocando a vida com outras questões, assinala Vinícius Teixeira.

Gabriel Fuentes usa o termo "revolução" para avaliar a importância de "O Melhor Amigo" contar essa história. "Estar nesse lugar, contando essa história, dessa forma, com muito amor, isso é grandioso. Enquanto estivermos amando, isso será transformador. Vivemos tempos obscuros e difíceis, mas após a dor vem a alegria. Estamos no caminho de muita transformação. Acredito muito nas pessoas, principalmente no amor. Quando vivemos pelo que amamos, amando o próximo, isso é maravilhoso", detalha.

Gretchen afirma o quanto o Ceará é uma segunda casa, tanto pelas amizades como pelos shows ao longo da carreira. A estrela também afirma o quanto a história de "O Outro Amigo" é vital ao nossos dias. "Nesse momento o Brasil passa por um momento muito delicado emocional por causa dessa pandemia. Pessoas ainda não se recuperaram do choque. E amor e liberdade é tudo que queremos na vida. E o Brasil de hoje precisa exatamente desse tipo de mensagem".

Ceará na tela

Além de "O Melhor Amigo", o Ceará testemunha as filmagens de outras duas produções. Karim Aïnouz finalizou "Motel Destino" em Beberibe (79 km de Fortaleza). Já Pedro Diógenes ("A Filha do Palhaço") segue rodando "Centro Ilusão" na capital cearense.

Allan Deberton explica que o novo filme acompanha esse momento efervescente do cinema cearense. Para o premiado realizador, contar com profissionais de audiovisual do Estado é fundamental diante de um projeto que exige muitas frentes. O musical, por si só, é um gênero que traz suas próprias especificidades. Exige ensaio, coreografia e direção musical, descreve.

Legenda: Atores Vinicius Teixeira e Gabriel Fuentes com o diretor Allan Deberton Foto: Luiz Alves

"É um projeto muito mais desafiador (que o último filme, o premiado 'Pacarrete'). Em termos técnicos, de produção, logística, todos os aspectos artísticos, de direção e de tudo. Precisamos contar com praticamente o dobro ou o triplo da equipe", destaca o diretor.

Agora, a produção retorna a Canoa Quebrada para os últimos dias de filmagem de "O Melhor Amigo". O filme tem data prevista de estreia para o segundo semestre de 2024.

"É importante falar também do nosso elenco. Um elenco local, interessantíssimo, que temos muito orgulho de ter junto no filme. Temos artistas que já são bastante reconhecidos na cena local e nacional, que estão colocando camadas incríveis no projeto", conclui Allan Deberton.