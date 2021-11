Filme cearense 'Pacarrete' é consagrado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro com oito troféus

O filme cearense "Pacarrete" segue fazendo história. Desta vez, na 20ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, cujo anúncio dos vencedores ocorreu na noite deste domingo (28). Toda a cerimônia aconteceu de modo virtual e contou com a entrega de 32 prêmios. Os vencedores receberão os troféus em casa.

Dirigida por Alan Deberton, a produção foi o grande destaque do evento, premiado nas categorias Melhor Longa-metragem Comédia, Melhor Atriz (Marcélia Cartaxo), Melhor Ator Coadjuvante (João Miguel), Melhor Filme pelo Voto Popular, Melhor Roteiro Original, Melhor Maquiagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora.

A coroação veio na esteira de tantos outros importantes reconhecimentos. Com estreia no ano passado, "Pacarrete" também foi o grande vencedor no 47º Festival de Gramado e, na programação do 29º Cine Ceará, figurava entre os preferidos do público, sempre com exibições lotadas e retorno acalorado.

Estrelada por Marcélia Cartaxo ("A Hora da Estrela"), a obra é baseada em fatos reais e investe na história de uma icônica moradora do município de Russas, localizado a 165 km de Fortaleza. Ela tinha o sonho de ser bailarina profissional, abrir uma escola de dança no Interior e promover as artes na cidade natal.

O elenco principal ainda conta com as atrizes Zezita Matos (“Onde Nascem os Fortes”) e Soia Lira (“Central do Brasil”, “Abril Despedaçado”), o ator baiano João Miguel (“3%”, “Estomâgo”), os cearenses Débora Ingrid (A História da Eternidade), Samya de Lavor (“Inferninho”, “O último Trago”), Edneia Tutti ("Os Olhos de Arthur") e Rodger Rogério ("Bacurau"), além da participação de atores e atrizes oriundos de Russas.

Ultrapassando Gramado e o Cine Ceará, "Pacarrete" participou, entre outras mostras, do Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2019 (eleito Melhor Longa Mercosul, na escolha do Júri Oficial e Popular), Los Angeles Brazilian Film Festival - LABRIFF (Ganhador de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Atriz, Melhor Montagem), 36º Festival Internacional de Cinema de Bogotá (Melhor Filme), 22th Shanghai International Film Festival e 43º Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Outros destaques

Também foram laureados na mais recente edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro o filme "A Febre", de Maya Da-Rin, eleito o Melhor Longa-Metragem Ficção; o cineasta Jeferson De, com o prêmio de Melhor Direção por "M8 – Quando A Morte Socorre A Vida"; e "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou", de Bárbara Paz, escolhido como o Melhor Longa-Metragem Documentário.

No segmento TV, a temporada especial de "Sob Pressão – Plantão Covid" foi uma das premiadas e levou a categoria de Melhor Série Ficção TV Aberta.

Veja a lista de todos os vencedores:

Melhor Longa-Metragem Ficção:

"A Febre", De Maya Da-Rin.

Melhor Direção:

Jeferson De, Por M8 – "Quando A Morte Socorre A Vida"

Melhor Longa-Metragem Comédia:

"Pacarrete", De Allan Deberton

Melhor Ator:

Marcos Palmeira, como Boca De Ouro, por "Boca De Ouro" (de Daniel Filho)

Melhor Atriz:

Marcélia Cartaxo, como Pacarrete, por "Pacarrete"

Melhor Ator Coadjuvante:

João Miguel, como Miguel, por "Pacarrete"

Melhor Atriz Coadjuvante:

Hermila Guedes, como Cosma e Damiana, por "Fim De Festa" (de Hilton Lacerda).

Melhor Longa-Metragem Documentário:

"Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou", de Bárbara Paz.

Melhor Filme Pelo Voto Popular:

"Pacarrete", de Allan Deberton.

Melhor Filme Internacional:

"Jojo Rabbit", de Taika Waititi (Eua)

Melhor Filme Ibero-Americano:

"O Roubo Do Século", Ariel Winograd (Argentina)

Melhor Longa-Metragem Animação:

"Os Under-Undergrounds, O Começo", de Nelson Botter Jr.

Melhor Primeira Direção De Longa-Metragem:

Bárbara Paz, por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"

Melhor Som:

Rodrigo Ferrante, Miriam Biderman, bc e Ricardo Reis, Abc, por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"

Melhor Montagem Ficção:

Karen Akerman, por "A Febre"

Melhor Montagem Documentário:

Cao Guimarães e Bárbara Paz, por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"

Melhor Roteiro Original:

Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro, por "Pacarrete"

Melhor Roteiro Adaptado:

Jeferson De E Felipe Sholl – Adaptado da Obra "M8: Quando A Morte Socorre A Vida", De Salomão Polakiewicz, por "M8 – Quando A Morte Socorre A Vida" (De Jeferson De).

Melhor Curta-Metragem Ficção:

"República", de Grace Passô

Melhor Curta-Metragem Documentário:

"Filhas De Lavadeiras", de Edileuza Penha De Souza.

Melhor Curta-Metragem Animação:

"Subsolo", de Erica Maradona e Otto Guerra.

Melhor Direção De Fotografia:

Barbara Alvarez, por "A Febre"

Melhor Maquiagem:

Tayce Vale, por "Pacarrete"

Melhor Figurino:

Kika Lopes, por "Boca De Ouro"

Melhor Efeito Visual:

Marcelo Siqueira, Abc, por "A Divisão – O Filme" (de Vicente Amorim).

Melhor Direção De Arte:

Rodrigo Frota, por "Pacarrete"

Melhor Série Documentário Tv Paga/ Ott:

"Milton e o Clube Da Esquina" – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Vitor Mafra.

Melhor Longa-Metragem Infantil:

"10 Horas Para O Natal", de Cris D’amato.

Melhor Série Animação Tv Paga/ Ott:

"Rocky & Hudson: Os Caubóis Gays" – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Erica Maradona.

Melhor Série Ficção Tv Aberta:

"Sob Pressão – Plantão Covid" - Temporada Especial (Tv Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington.

Melhor Série Ficção Tv Paga/ Ott:

"Bom Dia, Verônica" – 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: José Henrique Fonseca.

Melhor Trilha Sonora:

Fred Silveira, por "Pacarrete"

