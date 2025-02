Cantor tradicionalista Baitaca sofre acidente durante viagem no Rio Grande do Sul

O cantor tradicionalista Antonio César Pereira Jacques, 59, popularmente chamado por Baitaca, sofreu um acidente de carro na noite desse domingo (2), na cidade de Entre-Ijuís (RS). A informação foi divulgada no Instagram do artista, no início da tarde desta segunda-feira (3).

Segundo o blog "Repórter Farroupilha", do G1, o cantor teria derrapado na pista, perdido o controle do veículo e se chocado com a proteção da ponte.

"Viemos informar que o cantor Baitaca sofreu um acidente na noite deste domingo (03/02) eu veiculo na cidade de Entre-Ijuís. No enanto, é importante tranquilizar todos os fãs e amigos que acompanham a trajetória do artista Baitaca que ele passa bem e já recebeu todos os cuidados necessários", informou o comunicado da equipe do cantor.

O acidente aconteceu nas proximidades da entrada da ponte de ferro sobre o Rio Ijuizinho, uma área conhecida pela circulação de veículos na região.

