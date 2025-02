Barco naufraga em Búzios, no RJ, com condutor e 18 passageiros a bordo; veja vídeo

Uma embarcação de pequeno porte naufragou em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. O veículo contava com 18 passageiros a bordo que, segundo o jornal Folha de Búzios, participavam de um chá revelação. Em nota ao Diário do Nordeste, a Marinha do Brasil informou que todos foram resgatados sem ferimentos.

O caso ocorreu próximo à Praia da Rasa, no último sábado (1º). Um vídeo gravado por um barco de passeio mostra os passageiros na água esperando por socorro. Confira:

Segundo a Marinha, o resgate foi feito por outras embarcações que circulavam na região. Apesar de saírem ilesos, apenas uma das passageiras, uma senhora de 67 anos, precisou ser levada ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse pelo Corpo de Bombeiros.

No comunicado, a Marinha afirma que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) enviou uma equipe de Inspeção Naval ao local "para prestar apoio e apurar as informações". A delegacia ainda constatou que o barco estava com a documentação em dia, o condutor era habilitado e não havia indícios de contaminação no mar.

"Ainda assim, um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação será instaurado para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades", finaliza a nota da Marinha.

Em casos de emergências marítimas e fluviais na região, a Marinha disponibiliza o telefone 185 (emergências), além do (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para outros assuntos, inclusive denúncias).