Bloco Unidos da Cachorra estreia no Carnaval de Fortaleza e volta ao Benfica após mais de 15 anos

Depois de mais de uma década de muito samba na Praia de Iracema, o bloco Unidos da Cachorra retorna às origens neste sábado (1º), com um cortejo carnavalesco inédito pelas ruas do Benfica. Tradicionalmente dedicado ao Pré-Carnaval de Fortaleza, a apresentação que dá início ao Carnaval 2025 é a primeira da história do bloco que ocorre neste período e deve percorrer diversas ruas do bairro boêmio, numa festa para todos os públicos.

A concentração será às 9h, ao lado da reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), na rua Nossa Senhora dos Remédios, esquina com Paulino Nogueira. O cortejo começa às 10h e percorrerá as ruas Waldery Uchôa, Adolfo Herbster, João Gentil e Pe. Francisco Pinto. A iniciativa surge como uma tentativa de se reconectar a um bairro que tem importância histórica não só na trajetória do Unidos da Cachorra, mas do Carnaval de Fortaleza.

Legenda: A partir de 2025, Unidos da Cachorra também se apresenta no Carnaval Foto: Davi Rocha

Na ativa desde 1997, o Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra começou com um grupo de amigos que se reuniam na rua Marechal Deodoro – antigamente conhecida como rua da Cachorra Magra –, justamente no Benfica. A região também era lar da maioria dos integrantes, inclusive, de Seu Gildo, fundador e presidente do bloco. Por isso, a agremiação foi nomeada com o bem-humorado nome “Porra da Cachorra”.

O nome oficial do bloco, Unidos da Cachorra, só surgiria em 2003, como forma de manter a referência ao espaço onde os integrantes tocavam e compartilhavam a paixão pelo samba. Quatro anos depois da mudança, em 2007, o bloco ganhou espaço na Praia de Iracema, dando início a uma tradição de cortejos de baterias na avenida Beira Mar que segue até hoje durante o Pré-Carnaval.

Legenda: Cortejo do Unidos da Cachorra no entorno do Dragão do Mar, em 2007 Foto: Francisco Junior/Etuemcasa / Divulgação

“Essa saída do Benfica foi uma saída natural. Na realidade, foi um grande incentivo do poder público, na época, para que a Cachorra crescesse, porque ela já tinha crescido muito no Benfica. E, realmente, existia todo um projeto de revitalização da Praia de Iracema, de potencializar a Praia de Iracema”, explica Felipe Pontes, diretor-executivo do Unidos da Cachorra.

O que a gente propõe desde o início é a ocupação do espaço público gratuitamente. A nossa corda é só para que os ritmistas consigam tocar, mas a gente sempre procura outras formas de angariar fundos, recursos para a gente manter o nosso bloco, porque a gente quer realmente que as pessoas ocupem o espaço público, para que as pessoas se juntem mesmo na rua e vá todo mundo junto, misturado, colorido, da forma como tem que ser.” Felipe Ponte Diretor-executivo do bloco Unidos da Cachorra

Nova fase no Benfica

Apesar da conquista e do protagonismo em um dos pontos turísticos mais fortes da Capital, a vontade de voltar a festejar no bairro universitário sempre esteve presente no grupo, bem como a ideia de adentrar no período oficial do Carnaval.

“A gente sempre teve – principalmente os mais antigos –, essa relação de afeto, essa referência do Benfica. A gente tem realmente um bem-querer pelo bairro, porque a gente nasceu lá, né? Foi lá onde tudo começou. E, de fato, a gente sente como um retorno, um aconchego, uma volta para casa”, comemora Felipe.

Neste ano, durante o Pré-Carnaval, a Cachorra homenageou a força e a resistência das mulheres no samba. Além de repertório, o bloco organizou momentos de protagonismo para as mulheres do grupo, que representam cerca de 70% da bateria. A homenagem segue durante a apresentação neste sábado (2).

O cortejo deste ano deve ser o primeiro de uma nova fase do Unidos da Cachorra, que, segundo o diretor-executivo do bloco, deve seguir se apresentando no Carnaval nos próximos anos, sempre no sábado de manhã, como uma forma de dar início à folia nas ruas. As apresentações no Pré-Carnaval também continuam, bem como outros eventos ao longo do ano.

Legenda: Unidos da Cachorra em apresentação do Pré-Carnaval 2025 Foto: Davi Rocha

“Não é só uma ação pontual. A gente quer, a partir de agora – claro, com apoio do poder público, de alguma forma, desde as licenças para que a gente consiga desfilar pelo Benfica, até futuramente editais – devolver esse carinho por Fortaleza e pelo Benfica, abrindo o Carnaval de Fortaleza”, ressalta Felipe Pontes. “A nossa ideia mesmo é levantar Fortaleza para começar o Carnaval, acordar Fortaleza para começar o Carnaval”, completa.

A festa deste sábado contará com 70% da bateria do Unidos da Cachorra, que comumente se apresenta com 220 ritmistas. O repertório do cortejo será o mesmo das apresentações na Praia de Iracema – uma mistura animada de samba-enredo com outros ritmos, como reggae, forró e rock, repaginados por meio de instrumentos percussivos. A dispersão será em frente ao restaurante Aquitanda, na rua Waldery Uchôa.

Serviço

Bloco Unidos da Cachorra no Benfica

Quando: Sábado, 1º de março, a partir das 9h

Onde: Concentração às 9h, atrás da Reitoria da UFC / Saída do bloco às 10h, com cortejo pelas ruas Waldery Uchôa, Adolfo Herbster, João Gentil e Pe. Francisco Pinto. O percurso termina no restaurante Aquitanda (rua Waldery Uchôa, 230 - Benfica)

Mais informações: @unidosdacachorra