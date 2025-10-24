Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bienal de Dança leva apresentações gratuitas para 8 cidades do Ceará

15ª edição do evento começa nesta sexta-feira (24) em Fortaleza e Paracuru.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem de divulgação do espetáculo 'Nosso Baile', com bailarinos reunidos ao centro num palco escuro.
Legenda: Espetáculo "Nosso Baile" foi criado no escopo desta edição da Bienal de Dança do Ceará.
Foto: Allan Diniz / Divulgação.

A partir desta sexta-feira (24) e seguindo até o dia 1º de novembro, oito cidades cearenses recebem programação gratuita da 15ª Bienal Internacional de Dança do Ceará.

Diferentes espetáculos e ações formativas serão realizados nos municípios de Fortaleza, Paracuru, Trairi, Baturité, Guaramiranga, Itapipoca, Pacatuba e Pacajus. A agenda completa e informações sobre retirada de ingressos podem ser encontradas no site do evento.

A abertura será realizada neste dia 24. Em Fortaleza, haverá homenagem à gestora Bete Jaguaribe e ao coreógrafo Henrique Rodovalho e, ainda, apresentação do espetáculo “Borda”, da Lia Rodrigues Cia de Danças (RJ), no Theatro José de Alencar.

Veja também

teaser image
Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

teaser image
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

A agenda desta sexta conta, ainda, com festa para marcar a abertura do evento com DJ Guga de Castro e shows dos cantores Saulo Duarte e Mateus Fazeno Rock.

A atual edição da Bienal de Dança já teve três “estações” anteriores — partes da edição deste ano foram realizadas em Cabo Verde, Portugal e França, reforçando o caráter de intercâmbio entre o Ceará e o mundo. 

No total, são 30 espetáculos que serão apresentados no Ceará ao longo da Bienal de Dança, incluindo obras do Brasil, França, Senegal, Guadalupe, Bélgica, Cabo Verde e Alemanha, além de uma série de ações formativas também espalhadas pelo Estado.

Celebração a Flávio Sampaio

Além da homenagem na abertura, outro nome da dança cearense que será reverenciado no evento é o bailarino e coreógrafo Flávio Sampaio, fundador da Escola de Dança de Paracuru e da Paracuru Cia. de Dança.

O artista recebeu, no dia 15 deste mês, o título de Dr. Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Imagem de divulgação do espetáculo 'Canto do povo de um lugar', da Escola de Dança de Paracuru, com três bailarinas em destaque.
Legenda: “Canto do povo de um lugar”, espetáculo da Escola de Dança de Paracuru, será apresentado em homenagem a Flávio Sampaio.
Foto: Tim Oliveira / Divulgação.

Na Bienal, a titulação será comemorada no domingo (26) com a apresentação de “Canto do povo de um lugar”, espetáculo da Escola de Dança de Paracuru, e dos solos “José”, de Thiago Soares, e “Calunga”, de Naomi Brito. 

A homenagem segue com uma parceria inédita entre os dois solistas, que dançam juntos o Pas de Deux da segunda cena da obra “Carmen”. Em Paracuru, “Canto do povo de um lugar” e “Calunga” serão apresentados no sábado (25) na Praça da Matriz de Paracuru. 

Percursos de Criação

Entre outros destaques desta Bienal, estão as obras que foram criadas ligadas ao escopo do evento nos chamados “Percursos de Criação” e que serão apresentadas no evento. 

A releitura de “Carmen” assinada por Thiago Soares surgiu de um convite que a Bienal fez para o bailarino e coreógrafo carioca. A montagem, que tem participação do ator e dramaturgo cearense Ricardo Guilherme, será apresentada em Paracuru (no dia 25), Baturité (dia 30) e Fortaleza (dia 31).

Outra apresentação do Percurso de Criação será “Nosso Baile”, criada pelo coreógrafo Henrique Rodovalho, que estreou em setembro em Paris.

Reunindo artistas do Ceará, São Paulo, Bahia e Minas Gerais, a montagem chega a Paracuru (dia 24), Fortaleza (dia 25) e Pacajus (31).

15ª Bienal Internacional de Dança do Ceará

  • Quando: de 24 de outubro a 1º de novembro
  • Onde: Fortaleza, Paracuru, Trairi, Baturité, Guaramiranga, Itapipoca, Pacatuba e Pacajus
  • Entrada gratuita, com retirada de ingressos no Sympla já disponível 
  • Mais informações: www.bienaldedanca.com ou @bienaldedanca

Confira a programação completa dividida por município

FORTALEZA

24 de outubro (sexta)

20 horas - Cerimônia oficial de abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, com homenagem a Elisabete Jaguaribe e Henrique Rodovalho, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

20h30 - "Borda", da Lia Rodrigues Cia de Danças (RJ), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

20 horas - Festa de Abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, com DJ Guga de Castro (a partir de 20 horas), Saulo Duarte (a partir de 21h30) e Mateus Fazeno Rock (a partir de 22h30), na Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro, Fortaleza - CE)

25 de outubro (sábado) 

16h30 - “Les Traceurs”, de Rachid Ouramdane (França), no Largo dos Tremembés, ao lado do Estoril (rua dos Tabajaras, 451 - Iracema, Fortaleza - CE)

18 horas - “QR Corpo”, de Anti Status Quo (DF), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas - “Dona Lourdès”, de Némo Camus & Robson Ledesma (Bélgica), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

21 horas - Percurso de Criação - “Nosso Baile”, de Henrique Rodovalho - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (Brasil/França), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

26 de outubro (domingo)

16 horas – “Arrastão”, da Companhia Etra (SP), no Largo dos Tremembés, ao lado do Estoril (rua dos Tabajaras, 451 - Iracema, Fortaleza - CE)

18 horas - “QR Corpo”, de Anti Status Quo (DF), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

20 horas - Comemoração da entrega do título de Dr Honoris Causa a Flavio Sampaio, com apresentação de “Canto do Povo de Um Lugar” - Escola de Dança de Paracuru (CE); solo “José” de Carmen, com Thiago Soares; solo “Calunga”, com Naomi Brito; e duo “Pas de Deux” de Carmen, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

28 de outubro (terça)

18 horas - “Entre pontos riscados”, da Cia Balé Baião (CE), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas - “O que resta”, de Silvia Moura e Nixon Fernandes (CE), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

29 de outubro (quarta)

18 horas - “Pelo Pescoço”, de Ana Claudia Viana (CE/RN), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas - “Força Estranha”, de Clarice Lima e Aline Bonamin (SP), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

21 horas - "À un endroit du début", de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

30 de outubro (quinta)

19 horas - “Foreign Body”, de Clébio Oliveira (RN/Alemanha), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

21 horas - “Carlota – Focus Dança Piazzolla”, da Focus Cia. de Dança (RJ), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

31 de outubro (sexta)

16h30 - “Trupe”, da Focus Cia de Dança (RJ), na Ponte dos Ingleses (rua dos Cariris - Praia de Iracema, Fortaleza - CE)

18 horas – “NOYA vol 2”, de Djam Neguin (Cabo Verde), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas - “Le Sacre du sucre”, da Cie Trilogie Lēnablou (Guadalupe), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

21 horas - Percurso de Criação - “Carmen”, de Thiago Soares - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (RJ/CE), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

1º de novembro (sábado)

18 horas – “Em uma gota o oceano”, de Carlos Antônio (CE), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas – “Corpos”, da Companhia La Mangrove (Brasil/França), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

PARACURU

24 de outubro (sexta)

19 horas - Cerimônia oficial de abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, na Praça da Matriz

19h30 - Percurso de Criação - “Nosso Baile”, de Henrique Rodovalho - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (Brasil/França), na Praça da Matriz

20h30 - “O que você tem na cabeça?”, de Jorge Garcia e Escola de Dança de Paracuru (CE), na Praça da Matriz

21h30 - "Lagarto do Mar", de Ana Bottosso e Escola de Dança de Paracuru, na Praça da Matriz

25 de outubro (sábado)

20h30 - Canto do Povo de Um Lugar, da Escola de Dança de Paracuru (CE), na Praça da Matriz

21 horas - Solo “Calunga”, com Naomi Brito (Brasil/Alemanha), na Praça da Matriz

22 horas - Percurso de Criação - “Carmen”, de Thiago Soares - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (RJ/CE), na Praça da Matriz

TRAIRI

27 de outubro (segunda)

14 horas - “Água Viva”, de Clarice Lima, Cláudia Pires e Rosa Ana Fernandes (CE), na Escola de Ensino Fundamental Jonas Henrique de Azevedo (rua Dr. Célso Barroso, 124 - Centro, Trairi - CE)

28 de outubro (terça)

14 horas – “Jovita” - Rosa Primo (CE), na Escola de Ensino Fundamental Jonas Henrique de Azevedo (rua Dr. Célso Barroso, 124 - Centro, Trairi - CE)

BATURITÉ

29 de outubro (quarta)

18 horas - “Bichos Dançantes”, da Focus Cia de Dança (RJ), Fundação de Cultura e Turismo de Baturité (Praça Osmar Marinho, 14 - Putiú, Baturité - CE)

30 de outubro (quinta)

18 horas - Percurso de Criação - “Carmen”, de Thiago Soares - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (RJ/CE), na Fundação de Cultura e Turismo de Baturité (Praça Osmar Marinho, 14 - Putiú, Baturité - CE)

GUARAMIRANGA

29 de outubro (quarta)

15 horas - “Água Viva”, de Clarice Lima, Cláudia Pires e Rosa Ana Fernandes (CE), no Teatro Rachel de Queiroz (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Centro, Guaramiranga-CE)

30 de outubro (quinta)

15 horas – “A Cadeirinha e Eu”, de Silvia Moura (CE), no Teatro Rachel de Queiroz (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Centro, Guaramiranga-CE)

ITAPIPOCA

30 de outubro (quinta)

15 horas - “NOYA vol 2”, de Djam Neguin (Cabo Verde), no CEU das Artes (rua São José - das Flores, Itapipoca - CE)

31 de outubro (sexta)

15 horas - “Entre pontos riscados”, de Cia Balé Baião (CE), no CEU das Artes (rua São José - das Flores, Itapipoca - CE)

1º de novembro (sábado)

19 horas - “Ossos - Cena Inacabada”, de Ana Claudia Viana e Clebio Oliveira (CE/RN), no CEU das Artes (rua São José - das Flores, Itapipoca - CE)

PACATUBA

31 de outubro (sexta) 

10 horas – “Jovita”, de Rosa Primo (CE), no Sobrado da Abolição (rua Major Crisanto de Almeida, 1926, Centro – Pacatuba – CE)

1º de novembro (sábado) 

18 horas - “Água Viva”, de Clarice Lima, Cláudia Pires e Rosa Ana Fernandes (CE), no Sobrado da Abolição (rua Major Crisanto de Almeida, 1926, Centro – Pacatuba – CE)

PACAJUS

31 de outubro (sexta) 

19 horas - Percurso de Criação - “Nosso Baile”, de Henrique Rodovalho - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará, na Praça Renato Pessoa de Aguiar (rua Comandante, 425 - Centro, Pacajus - CE)

1º de novembro (sábado) 

19 horas - “Bichos Dançantes”, da Focus Cia de Dança (RJ), na Praça Renato Pessoa de Aguiar (rua Comandante, 425 - Centro, Pacajus - CE)

Assuntos Relacionados
Imagem de divulgação do espetáculo 'Nosso Baile', com bailarinos reunidos ao centro num palco escuro.
Verso

Bienal de Dança leva apresentações gratuitas para 8 cidades do Ceará

15ª edição do evento começa nesta sexta-feira (24) em Fortaleza e Paracuru.

Redação
Há 16 minutos
Na imagem, um senhor idoso, de pele clara, está sentado à mesa, olhando para o lado direito. Ele usa uma camisa branca de linho, um chapéu Fedora marrom e óculos escuros de sol. Suas mãos estão cruzadas e repousadas sobre uma toalha de mesa laranja ou um descanso de mesa. No fundo, desfocado, vê-se outra pessoa de camisa branca. A imagem tem a luz natural de um ambiente interno bem iluminado ou externo coberto.
Verso

Dono do tradicional restaurante Caravelle é lenda viva aos 90 anos

Oscar Vitor de Holanda fundou a casa no bairro Vila União nos anos 1960 e recepciona os clientes todos os dias.

Diego Barbosa
24 de Outubro de 2025
Lô Borges posando diante de paisagem de praia. ainda não tem previsão de alta.
Verso

Lô Borges está internado em BH para tratar intoxicação

Ícone do Clube da Esquina apresentou melhora, mas segue sem previsão de alta. Apresentações foram canceladas

Redação
23 de Outubro de 2025
Montagem de foto do escritor cearense Pedro Guerra com a capa do livro 'O Maior Ser Humano Vivo'.
Verso

Livro de cearense será adaptado para o cinema por diretor de ‘Homem com H’

Nascido em Fortaleza, escritor Pedro Guerra está radicado há mais de 20 anos em São Paulo e lançou “O maior ser humano vivo” em 2024

João Gabriel Tréz
23 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de um salão de festas iluminado, cheio de pessoas de várias idades dançando em pares. O casal em primeiro plano, no centro, está de frente para o fotógrafo, abraçado. A mulher veste um macacão ou short-saia xadrez roxo e rosa, e o homem está com uma camiseta vermelha e calça marrom. Mais à esquerda, uma mulher de blusa preta e saia rosa, e uma mulher mais velha de óculos escuros estão se abraçando ou dançando juntas. O ambiente é coberto com pilares de madeira e metal, e há ventiladores de teto. Ao fundo, mais pessoas dançam, algumas em roupas coloridas como um chapéu azul turquesa.
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

Casa de forró em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, conquista público fiel aos domingos

Diego Barbosa
22 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Wesley Safadão, Claudia Leitte e Luan Santana
Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
20 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de ângulo baixo mostra um homem de pele morena clara, com cabelos escuros e encaracolados e um sorriso, segurando um copo descartável branco e um liquidificador de plástico com uma bebida cor de bege ou marrom claro, tipo milk-shake. Ele está em um quiosque ou barraca, com uma cobertura verde acima dele, e está usando uma camisa polo branca. O homem estende o copo na direção da câmera. À esquerda e à direita do homem, parcialmente visíveis em primeiro plano, estão grandes liquidificadores industriais de metal prateado, prontos para uso. A bebida é provavelmente guaraná batido, um popular drink brasileiro.
Verso

Guaraná do Louro é atração no bairro Jóquei Clube há 26 anos

Na simplicidade, recanto gera filas e resiste ao tempo com assinatura própria

Diego Barbosa
20 de Outubro de 2025
Imagem dos bastidores da gravação da comédia cearense 'Filosofia de Boteco', mostrando um local como um bar com clientes em mesas e um palco.
João Gabriel Tréz

Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19

João Gabriel Tréz
19 de Outubro de 2025
Desfile foi realizado na última quarta-feira (15), em Nova York (EUA).
Elaine Quinderé

Victoria’s Secrets aposta em corpos novos, mas tropeça em questões antigas

Victoria’s Secrets continua tentando trazer corpos maiores e discursos atualizados, mas ainda deixa uma dúvida: inclusão real ou marketing com renda?

Elaine Quinderé
19 de Outubro de 2025
Imagem mostra um homem de terno em um espaço fechado com pouca luz. Ele está de terno e com os braços cruzados.
Verso

Escultura invisível feita de 'ar e espírito' é leiloada por R$ 87 mil

Obra "Eu Sou" é do artista italiano Salvatore Garau

Redação
18 de Outubro de 2025
Foto do ator e diretor cearense João Fontenele
Verso

Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

Artista atuou neste ano em obras como o filme "Milagre do Destino" e a novela "Guerreiros do Sol", além de ter dirigido o curta "Peixe Morto"

João Gabriel Tréz
18 de Outubro de 2025
A escolha da mesa de centro precisa pensar na circulação confortável das pessoas
Ana Karenyna

Mesa de centro é indispensável?

Saiba como escolher a ideal para o seu ambiente

Ana Karenyna
18 de Outubro de 2025
Lista de livros para matéria sobre Quem matou Odete Roitman?: 6 livros nacionais com mistérios intrigantes.
Verso

'Quem matou Odete Roitman?': 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes

Beatriz Rabelo
17 de Outubro de 2025
Repertório da sambista será celebrado no Teatro RioMar Fortaleza
Verso

Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza

Filha da artista, Luana Carvalho, comenta a responsabilidade de perpetuar o legado da Madrinha do Samba

Ana Beatriz Caldas
17 de Outubro de 2025
Marina Bitu e Cecilia Baima, fundadoras da Marina Bitu, que apresenta nova coleção no SPFW.
Verso

Duas marcas cearenses desfilam no São Paulo Fashion Week

Marina Bitu e Catarina Mina apresentam coleções inspiradas na arte, na cultura popular e na força do trabalho manual

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de capa do livro Alchemised para matéria sobre fantasia que aborda romance e tramas políticas inspiradas em Harry Potter.
Verso

Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme

Beatriz Rabelo
16 de Outubro de 2025
Gkay fazendo coração com a mão em área de convidados do casamento de Mari Fernandez. O influenciador Flavio Jr e a cantora Manu Bahtidão no mesmo local sorrindo para foto
Verso

Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code

Casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro chamou atenção por convidados usarem a cor como código de vestimenta

João Lima Neto
16 de Outubro de 2025
Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'
Verso

Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'

O mistério será revelado no último capítulo da novela, na sexta-feira (17).

Redação
16 de Outubro de 2025
Odete Roitman em cena da novela Vale Tudo, com roupa icônica em referência à trama original da novela
Mylena Gadelha

Reta final de 'Vale Tudo' tropeça em falta de tramas e mistério sobre morte de Odete Roitman

Última semana da novela teve crescimento da audiência, mas continua recebendo críticas nas redes.

Mylena Gadelha
16 de Outubro de 2025
Na imagem, uma mulher loira, com uma máscara de dormir preta na cabeça e vestindo um pijama escuro com debrum branco, está sentada na cama em um quarto com pouca iluminação. Ela tem uma expressão de cansaço ou frustração, com os olhos fechados e a testa franzida. Ela está segurando a cabeça com as duas mãos. O quarto tem uma parede de quadros de fotos emolduradas atrás dela.
Verso

Por que estamos tão cansados? Psicólogos apontam causas e caminhos

Produtividade predatória e acúmulo de atividades são explicações possíveis; entre as alternativas, está a definição de limites

Diego Barbosa
16 de Outubro de 2025