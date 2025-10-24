Bienal de Dança leva apresentações gratuitas para 8 cidades do Ceará

A partir desta sexta-feira (24) e seguindo até o dia 1º de novembro, oito cidades cearenses recebem programação gratuita da 15ª Bienal Internacional de Dança do Ceará.

Diferentes espetáculos e ações formativas serão realizados nos municípios de Fortaleza, Paracuru, Trairi, Baturité, Guaramiranga, Itapipoca, Pacatuba e Pacajus. A agenda completa e informações sobre retirada de ingressos podem ser encontradas no site do evento.

A abertura será realizada neste dia 24. Em Fortaleza, haverá homenagem à gestora Bete Jaguaribe e ao coreógrafo Henrique Rodovalho e, ainda, apresentação do espetáculo “Borda”, da Lia Rodrigues Cia de Danças (RJ), no Theatro José de Alencar.

A agenda desta sexta conta, ainda, com festa para marcar a abertura do evento com DJ Guga de Castro e shows dos cantores Saulo Duarte e Mateus Fazeno Rock.

A atual edição da Bienal de Dança já teve três “estações” anteriores — partes da edição deste ano foram realizadas em Cabo Verde, Portugal e França, reforçando o caráter de intercâmbio entre o Ceará e o mundo.

No total, são 30 espetáculos que serão apresentados no Ceará ao longo da Bienal de Dança, incluindo obras do Brasil, França, Senegal, Guadalupe, Bélgica, Cabo Verde e Alemanha, além de uma série de ações formativas também espalhadas pelo Estado.

Celebração a Flávio Sampaio

Além da homenagem na abertura, outro nome da dança cearense que será reverenciado no evento é o bailarino e coreógrafo Flávio Sampaio, fundador da Escola de Dança de Paracuru e da Paracuru Cia. de Dança.

O artista recebeu, no dia 15 deste mês, o título de Dr. Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Legenda: “Canto do povo de um lugar”, espetáculo da Escola de Dança de Paracuru, será apresentado em homenagem a Flávio Sampaio. Foto: Tim Oliveira / Divulgação.

Na Bienal, a titulação será comemorada no domingo (26) com a apresentação de “Canto do povo de um lugar”, espetáculo da Escola de Dança de Paracuru, e dos solos “José”, de Thiago Soares, e “Calunga”, de Naomi Brito.

A homenagem segue com uma parceria inédita entre os dois solistas, que dançam juntos o Pas de Deux da segunda cena da obra “Carmen”. Em Paracuru, “Canto do povo de um lugar” e “Calunga” serão apresentados no sábado (25) na Praça da Matriz de Paracuru.

Percursos de Criação

Entre outros destaques desta Bienal, estão as obras que foram criadas ligadas ao escopo do evento nos chamados “Percursos de Criação” e que serão apresentadas no evento.

A releitura de “Carmen” assinada por Thiago Soares surgiu de um convite que a Bienal fez para o bailarino e coreógrafo carioca. A montagem, que tem participação do ator e dramaturgo cearense Ricardo Guilherme, será apresentada em Paracuru (no dia 25), Baturité (dia 30) e Fortaleza (dia 31).

Outra apresentação do Percurso de Criação será “Nosso Baile”, criada pelo coreógrafo Henrique Rodovalho, que estreou em setembro em Paris.

Reunindo artistas do Ceará, São Paulo, Bahia e Minas Gerais, a montagem chega a Paracuru (dia 24), Fortaleza (dia 25) e Pacajus (31).

15ª Bienal Internacional de Dança do Ceará

Quando: de 24 de outubro a 1º de novembro

de 24 de outubro a 1º de novembro Onde: Fortaleza, Paracuru, Trairi, Baturité, Guaramiranga, Itapipoca, Pacatuba e Pacajus

Fortaleza, Paracuru, Trairi, Baturité, Guaramiranga, Itapipoca, Pacatuba e Pacajus Entrada gratuita , com retirada de ingressos no Sympla já disponível

, com retirada de ingressos no Sympla já disponível Mais informações: www.bienaldedanca.com ou @bienaldedanca

Confira a programação completa dividida por município

FORTALEZA

24 de outubro (sexta)

20 horas - Cerimônia oficial de abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, com homenagem a Elisabete Jaguaribe e Henrique Rodovalho, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

20h30 - "Borda", da Lia Rodrigues Cia de Danças (RJ), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

20 horas - Festa de Abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, com DJ Guga de Castro (a partir de 20 horas), Saulo Duarte (a partir de 21h30) e Mateus Fazeno Rock (a partir de 22h30), na Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro, Fortaleza - CE)

25 de outubro (sábado)

16h30 - “Les Traceurs”, de Rachid Ouramdane (França), no Largo dos Tremembés, ao lado do Estoril (rua dos Tabajaras, 451 - Iracema, Fortaleza - CE)

18 horas - “QR Corpo”, de Anti Status Quo (DF), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas - “Dona Lourdès”, de Némo Camus & Robson Ledesma (Bélgica), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

21 horas - Percurso de Criação - “Nosso Baile”, de Henrique Rodovalho - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (Brasil/França), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

26 de outubro (domingo)

16 horas – “Arrastão”, da Companhia Etra (SP), no Largo dos Tremembés, ao lado do Estoril (rua dos Tabajaras, 451 - Iracema, Fortaleza - CE)

18 horas - “QR Corpo”, de Anti Status Quo (DF), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

20 horas - Comemoração da entrega do título de Dr Honoris Causa a Flavio Sampaio, com apresentação de “Canto do Povo de Um Lugar” - Escola de Dança de Paracuru (CE); solo “José” de Carmen, com Thiago Soares; solo “Calunga”, com Naomi Brito; e duo “Pas de Deux” de Carmen, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

28 de outubro (terça)

18 horas - “Entre pontos riscados”, da Cia Balé Baião (CE), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas - “O que resta”, de Silvia Moura e Nixon Fernandes (CE), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

29 de outubro (quarta)

18 horas - “Pelo Pescoço”, de Ana Claudia Viana (CE/RN), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas - “Força Estranha”, de Clarice Lima e Aline Bonamin (SP), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

21 horas - "À un endroit du début", de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

30 de outubro (quinta)

19 horas - “Foreign Body”, de Clébio Oliveira (RN/Alemanha), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

21 horas - “Carlota – Focus Dança Piazzolla”, da Focus Cia. de Dança (RJ), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

31 de outubro (sexta)

16h30 - “Trupe”, da Focus Cia de Dança (RJ), na Ponte dos Ingleses (rua dos Cariris - Praia de Iracema, Fortaleza - CE)

18 horas – “NOYA vol 2”, de Djam Neguin (Cabo Verde), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas - “Le Sacre du sucre”, da Cie Trilogie Lēnablou (Guadalupe), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

21 horas - Percurso de Criação - “Carmen”, de Thiago Soares - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (RJ/CE), no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza – CE)

1º de novembro (sábado)

18 horas – “Em uma gota o oceano”, de Carlos Antônio (CE), no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) (rua Bóris, 90 C - Centro, Fortaleza – CE)

19 horas – “Corpos”, da Companhia La Mangrove (Brasil/França), no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza – CE)

PARACURU

24 de outubro (sexta)

19 horas - Cerimônia oficial de abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, na Praça da Matriz

19h30 - Percurso de Criação - “Nosso Baile”, de Henrique Rodovalho - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (Brasil/França), na Praça da Matriz

20h30 - “O que você tem na cabeça?”, de Jorge Garcia e Escola de Dança de Paracuru (CE), na Praça da Matriz

21h30 - "Lagarto do Mar", de Ana Bottosso e Escola de Dança de Paracuru, na Praça da Matriz

25 de outubro (sábado)

20h30 - Canto do Povo de Um Lugar, da Escola de Dança de Paracuru (CE), na Praça da Matriz

21 horas - Solo “Calunga”, com Naomi Brito (Brasil/Alemanha), na Praça da Matriz

22 horas - Percurso de Criação - “Carmen”, de Thiago Soares - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (RJ/CE), na Praça da Matriz

TRAIRI

27 de outubro (segunda)

14 horas - “Água Viva”, de Clarice Lima, Cláudia Pires e Rosa Ana Fernandes (CE), na Escola de Ensino Fundamental Jonas Henrique de Azevedo (rua Dr. Célso Barroso, 124 - Centro, Trairi - CE)

28 de outubro (terça)

14 horas – “Jovita” - Rosa Primo (CE), na Escola de Ensino Fundamental Jonas Henrique de Azevedo (rua Dr. Célso Barroso, 124 - Centro, Trairi - CE)

BATURITÉ

29 de outubro (quarta)

18 horas - “Bichos Dançantes”, da Focus Cia de Dança (RJ), Fundação de Cultura e Turismo de Baturité (Praça Osmar Marinho, 14 - Putiú, Baturité - CE)

30 de outubro (quinta)

18 horas - Percurso de Criação - “Carmen”, de Thiago Soares - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará (RJ/CE), na Fundação de Cultura e Turismo de Baturité (Praça Osmar Marinho, 14 - Putiú, Baturité - CE)

GUARAMIRANGA

29 de outubro (quarta)

15 horas - “Água Viva”, de Clarice Lima, Cláudia Pires e Rosa Ana Fernandes (CE), no Teatro Rachel de Queiroz (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Centro, Guaramiranga-CE)

30 de outubro (quinta)

15 horas – “A Cadeirinha e Eu”, de Silvia Moura (CE), no Teatro Rachel de Queiroz (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Centro, Guaramiranga-CE)

ITAPIPOCA

30 de outubro (quinta)

15 horas - “NOYA vol 2”, de Djam Neguin (Cabo Verde), no CEU das Artes (rua São José - das Flores, Itapipoca - CE)

31 de outubro (sexta)

15 horas - “Entre pontos riscados”, de Cia Balé Baião (CE), no CEU das Artes (rua São José - das Flores, Itapipoca - CE)

1º de novembro (sábado)

19 horas - “Ossos - Cena Inacabada”, de Ana Claudia Viana e Clebio Oliveira (CE/RN), no CEU das Artes (rua São José - das Flores, Itapipoca - CE)

PACATUBA

31 de outubro (sexta)

10 horas – “Jovita”, de Rosa Primo (CE), no Sobrado da Abolição (rua Major Crisanto de Almeida, 1926, Centro – Pacatuba – CE)

1º de novembro (sábado)

18 horas - “Água Viva”, de Clarice Lima, Cláudia Pires e Rosa Ana Fernandes (CE), no Sobrado da Abolição (rua Major Crisanto de Almeida, 1926, Centro – Pacatuba – CE)

PACAJUS

31 de outubro (sexta)

19 horas - Percurso de Criação - “Nosso Baile”, de Henrique Rodovalho - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará, na Praça Renato Pessoa de Aguiar (rua Comandante, 425 - Centro, Pacajus - CE)

1º de novembro (sábado)

19 horas - “Bichos Dançantes”, da Focus Cia de Dança (RJ), na Praça Renato Pessoa de Aguiar (rua Comandante, 425 - Centro, Pacajus - CE)