Biblioteca Estadual do Ceará realiza roda de conversa sobre literatura brasileira com Amara Moira, Stênio Gardel e Aires

Um evento gratuito que busca evidenciar a importância da literatura LGBTQIAP+ feita no Brasil reúne a escritora Amara Moira, o escritor Stênio Gardel e a artista visual, produtora e curadora Aires nesta terça-feira (4), na Biblioteca Estadual do Ceará (Bece). A programação ocorre em ocasião do lançamento do romance de estreia de Amara Moira, “Neca: romance em bajubá”, publicado pela Companhia das Letras.

As atividades começam às 18h, com a roda de conversa “Literatura brasileira transviada”, que terá a participação dos três artistas e mediação de Taynara Araújo. Em seguida, Amara Moira lança “Neca”, primeira obra construída e publicada inteiramente em bajubá – linguagem com origem na língua africana iorubá-nagô conhecida como a língua da comunidade LGBT e importante símbolo das vivências travestis brasileiras – na literatura.

Amara Moira é escritora, autora do livro 'E se eu fosse puta?' e doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp, onde pesquisou "Ulysses", de James Joyce.

A conversa tem como objetivo jogar luz sobre o debate da presença dos escritos LGBTQIAP+ na memória e na cultura brasileira, bem como refletir sobre os principais desafios para que a literatura queer ocupe espaços importantes, como premiações, livrarias e bibliotecas.

Serviço

Roda de conversa “Literatura brasileira transviada” + Lançamento de “Neca: romance pajubá” com Amara Moira, Stênio Gardel e Aires | Mediação de Taynara Araújo

Quando: 4 de fevereiro de 2025, às 18h

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Entrada gratuita

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara