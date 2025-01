Belinho da Silva grava 1º audiovisual em show gratuito na Estação das Artes

O sambista Belinho da Silva dará um passo importante na carreira neste sábado (11). A partir de 15h, na Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, o cearense gravará seu primeiro audiovisual em show aberto ao público.

“Gravar esse audiovisual é a realização de mais um sonho na minha caminhada. É um registro especial do que venho construindo com muito amor pelo samba e pela nossa cultura. Quero que seja uma noite inesquecível para todos que estiverem presentes”, destaca Belinho.

O evento promete ser uma celebração total do samba. Com abertura de DJ Doido, a programação contará ainda com o grupo Pagode no Sigilo, que abre o show de Belinho — a previsão é de que comece às 19h30.

O repertório do sambista será composto por músicas autorais e clássicos do samba e do pagode. Também haverá participação especial de Dipas, Marcelo e Mateus, Tereza Raquel e Vanessa A Cantora.

Carreira musical

Belinho iniciou a carreira musical em 2010 e conquistou os amantes do samba alencarino pela habilidade de improviso e pela diversidade de seu repertório.

Em 2023, o artista lançou o EP "Traga Seu Amor de Volta", impulsionado pelo sucesso do single "Parceira", composto em parceria com Felipe de Paula.

No ano passado, Belinho fez ainda uma "miniturnê" de 15 dias no Rio de Janeiro, onde se apresentou nos tradicionais redutos do samba carioca, como o Beco do Rato e o Bar da Lapa. Na experiência, ele dividiu palco com grandes nomes do gênero musical, incluindo Xande de Pilares, e teve um de seus vídeos viralizado no País.

Serviço

Gravação do audiovisual de Belinho da Silva

Data: Sábado, 11 de janeiro

Horário: 15h às 22h

Local: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro, Fortaleza)

Entrada: Gratuita (por ordem de chegada)