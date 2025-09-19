Diário do Nordeste
Autora de 'Manual de Assassinato para Boas Garotas' lança suspense no Brasil

Livro “Ainda não morri”, da Holly Jackson, acompanha a história de uma mulher que precisa descobrir quem tentou lhe matar

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem do filme Manual de Assassinato para Boas Garotas e da capa do livro Ainda não morri, para matéria sobre o lançamento da Holly Jackson.
Legenda: Protagonista do livro "Ainda não morri" consegue sobreviver a uma tentativa de assassinato e é encaminhada ao hospital.
Foto: Divulgação.

Sabe quando você começa um livro tão bom que não consegue deixar de lado? É essa a habilidade da escritora britânica Holly Jackson que conquistou tantos leitores. Conhecida como a "rainha dos thrillers", sua nova obra ocupou o primeiro lugar em diversas listas de mais vendidos no Reino Unido. No Brasil, o livro "Ainda não morri", publicado pela Intrínseca, chegou às livrarias brasileiras neste mês.

Esse novo suspense vai acompanhar uma mulher buscando descobrir quem tentou lhe matar. Em meio às investigações, Jet precisa correr contra o tempo. Diagnosticada com uma doença grave, não vai ter muitas oportunidades para descobrir seu assassino.

A autora ganhou reconhecimento principalmente com a obra “Manual de Assassinato para Boas Garotas”, que virou série da Netflix. Jackson é conhecida por brincar com as estruturas do gênero, criando suspenses profundos e envolventes

Qual enredo de 'Ainda não morri'?

Em "Ainda não morri", a vítima e o investigador se juntam em um só personagem. A personagem Jet, de 27 anos, vive sob o lema "faço isso depois". Porém, tudo muda quando ela é brutalmente atacada em casa após uma festa de Halloween. Ela consegue sobreviver e é encaminhada ao hospital.

Capa do livro Ainda não morri, da escritora Holly Jackson, mesmo autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas.
Legenda: Em "Ainda não morri", a vítima e o investigador se junta em um só personagem.
Foto: Divulgação.

No entanto, devido à agressão sofrida, Jet descobre que um aneurisma fatal irá se formar em seu cérebro e se romperá em sete dias. Nesse curto período, fica determinada a descobrir quem é seu assassino. Os suspeitos se tornam todos aqueles ao seu redor: sua família, sua cunhada e seus amigos. 

A única certeza de Jet é na inocência de Billy, seu melhor amigo que a encontrou no chão de casa e salvou sua vida. Ao longo da trama intrigante e surpreendente, os leitores tentam descobrir — junto com a protagonista — quem é o assassino. 

Qual a ordem dos livros da Holly Jackson?

Ao todo, Holly Jackson tem sete livros já publicados

Na série de livros "Manual de Assassinato para Boas Garotas", a ordem de leitura sugerida é:

  • Livro 1: Manual de Assassinato para Boas Garotas;
  • Livro 2: Boa Garota, Segredo Mortal;
  • Livro 3: Boa Garota Nunca Mais;
  • Livro 4: Jogo Fatal (prelúdio).

Capa de livros da Holly Jackson, sendo das obras Os cinco sobreviventes e O reaparecimento de Rachel Price.
Legenda: Holly Jackson também publicou livros de volume único, como "Os cinco sobreviventes" e "O reaparecimento de Rachel Price".
Foto: Divulgação.

Além disso, ela possui outros livros publicados de volume único. Ou seja, não integram uma série e podem ser lido sem precisar conhecer a história dos outros. Nessa lista, estão: 

  • Os cinco sobreviventes;
  • O reaparecimento de Rachel Price;
  • Ainda não morri.

Quem é Holly Jackson?

A escritora Holly Jackson é formada em "Linguística Literária e Escrita Criativa" pela Universidade de Nottingham, tendo preferência pelas obras de suspense

Em seu tempo livre, gosta de jogar videogames e assistir a documentários sobre crimes reais. Jackson se tornou uma autora best-seller do New York Times com a série "Manual de assassinato para boas garotas".

Onde assistir 'Manual de Assassinato para Boas Garotas'?

A série está disponível na Netflix e conta com seis episódios. Na trama, a jovem Pip (Emma Myers) investiga o assassinato de uma garota de 17 anos, encontrada morta cinco anos atrás. Porém, gradualmente percebe estar colocando sua vida em risco. 

Quando sai a 2ª temporada de 'Manual de assassinato para Boas Meninas'?

segunda temporada de "Manual de assassinato para Boas Meninas" foi renovada pela Netflix, mas ainda não tem uma data de estreia. O anúncio foi divulgado em novembro de 2024, mas os fãs estimam que o lançamento ocorra apenas em 2026. 

Serviço
Livro “Ainda não morri”
Quanto: R$ 69,90
Onde comprar: Amazon

