Andava na swingueira? Pois chegou o filme que fala desse fenômeno em Fortaleza

“Na swingueira, todo mundo é livre para ser o que quiser”. Essa afirmação promete tocar o coração de quem é apaixonado pelo ritmo. Marcante na cultura das últimas décadas, a swingueira ganhou um filme que conta seu impacto em Fortaleza.

Se já dançou ou ainda quebra tudo ao som dessa batida, a sugestão é assistir o documentário “Swingueira”. Destaque em festivais pelo país, a produção cearense chega aos cinemas e ganha a telona do Cineteatro São Luiz. Serão quatro sessões com entrada a R$10 e R$ 5 (meia). Imperdível.

Também conhecido como “pagode baiano” em Salvador ou “muvucão” em Recife, esse movimento explodiu da Bahia e ganhou as periferias do Nordeste. Inúmeros jovens montaram grupos e começaram a criar e ensaiar coreografias. A capital cearense chegou a contar com 30 companhias e ter festivais e campeonatos voltados a este fenômeno cultural.

Passeando por Fortaleza, Salvador e outras cidades brasileiras, o filme acompanha quatro jovens dançarinos de swingueira. Quem conta essa movimentada história são os diretores Bruno Xavier, Roger Pires, Yargo Gurjão (que formam a Nigéria Filmes) e Felipe de Paula.

Colorido e vibrante

Se você espera encontrar aquele tipo de documentário mais paradão, focado no depoimento de pessoas em frente da câmera, "Swingueira" é outra pegada. A batida e o ritmo da dança conferem ação e movimento. Do Bom Jardim à comunidade Verdes Mares, conhecemos a garra e sensibilidade de grupos como Tommy Swing, Swing Stylo, Uz Patifez e Stylo Muvuka.

Atravessando essa geografia periférica da cidade, conhecemos os ensaios e a dedicação dos entrevistados. A câmera também nos aproxima da paixão pela arte, mas também das lutas e dificuldades destes jovens em buscar o tão almejado sonho.

Legenda: A swingueira mistura elementos de axé, dança de salão, hip hop e até o batidão do funk Foto: Nigéria Filmes

Com vivências pessoais diferentes, mas unidos pela realidade da periferia, essa cultura é mostrada pelas jornadas de Cícera Wiane (Índia), Elizânegela Oliveira (Elly), Tiago Oliveira e Issac Charada. O filme também mergulha no berço do ritmo e vai até Salvador para entender a força dessa expressão musical. Ao todo, o projeto consumiu cinco anos de produção dos envolvidos. Essa história começou em 2013.

Naquele ano, o ator, músico, compositor e mestrando em Antropologia, Felipe de Paula, assistiu na Beira-Mar (na popular Praça dos Estressados) uma apresentação dos Uz Patifez. “Fiquei de cara com a potência, a dança, como eles se comunicavam e a diversidade”, relembra o diretor.

Registro histórico

Dali em diante, Felipe de Paula se aproximou e iniciou o mapeamento e pesquisa daquela expressão junto à Universidade. Para o realizador, a swingueira era o local onde estes jovens podiam explorar a criatividade e sensibilidade. Um respiro, por meio da arte, da invisibilidade e vulnerabilidade destes jovens cearenses. “Tem viés lúdico, de local de expressão e encontro consigo mesmo”.

Após a monografia pronta, Felipe de Paula entende que a investigação antropológica podia ser apresentada para o público a partir de outra forma de comunicação. É quando entra a parceria com a Nigéria Filmes. Conversamos com o diretor Roger Pires.

“É um filme sobre juventude. Aquele momento da vida em que você é muito ativo, com tempo livre e consegue fazer muitas coisas. De fazer ensaio, não ter como pagar figurino, mas participar, fazer parte de um grupo, de uma família, de uma representação no seu bairro”, detalha.

Legenda: Tiago Oliveira é um dos personagens que dividem o amor por esta expressão cultural Foto: Nigéria Filmes

Em paralelo, alerta Roger, estes personagens lidam com o cotidiano da busca por emprego, casamento, mudanças de bairro, entre outras decisões na vida que os afasta do tão querido amor pela dança. Com mais de 10 anos de estrada, a Nigéria se notabiliza por adentrar histórias para TV, cinema e web. “Swingueira” guarda um capítulo especial dessa jornada. “Um grande aprendizado”, argumenta o realizador.

Roger Pires Nigéria Filmes Acompanhamos a vida da galera e os acontecimentos rolando. Os contatos precisavam ser contínuos com ligações, mensagens, encontros. Acompanhar os jovens, nós sentimos que essa galera está sem muita expectativa. Não tiveram acesso à faculdade, emprego, talvez não tenham concluído a escola. Isso é muito mais comum quando se está com essas pessoas”

Juventude criativa

O documentário que estreia no Cineteatro São Luiz saiu do papel após ser contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2015-2016. Para concluir o filme foi preciso também apoio do Fundo Setorial do Audiovisual pela chamada Prodecine 01.

Legenda: Filme dá continuidade à investigação antropológica da swingueira como manifestação cultural e artística Foto: Nigéria Filmes

“Swingueira” foi apresentado no Festival Cine Ceará (CE), em 2020. No ano seguinte participou do Fest Aruanda (PB), Mostra de Cinema de Tiradentes (MG) e In-Edit (SP). Agora é hora de o público cearense conhecer um pouco mais da difícil jornada de sua própria juventude.

Compreender também como a inventividade desses adolescentes estabeleceu uma movimentação artística e cultural nos centros das periferias, sem recursos ou qualquer estrutura. “‘Swingueira’ mostra, sobretudo, a potência criativa da periferia. Que sem nada e no contexto de violência consegue criar e imaginar um mundo melhor”, finaliza Felipe de Paula.

Serviço:

Filme “Swingueira”, de Bruno Xavier, Roger Pires, Yargo Gurjão e Felipe de Paula. Em cartaz no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro - Praça do Ferreira). Sessões: Dia 18/03 (sexta-feira): 14h e 16h30, dia 22/03 (terça-feira): 16h30 e dia 23/03 (quarta-feira): 18h30. R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

