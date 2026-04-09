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Uso do FGTS para quitar dívidas pode beneficiar 10 milhões de pessoas, estima ministro

A proposta está em estudo pelo governo.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Celular aberto no aplicativo do FGTS.
Legenda: A proposta do uso do FGTS para quitar ou negociar dívidas ainda está em estudo pelo governo Lula.
Foto: Shutterstock/Blossom Stock Studio.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu, nesta quinta-feira (9), a utilização dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em um programa para quitar ou negociar dívidas dos trabalhadores. A proposta está em estudo pelo governo e, se sancionada, deve liberar o saque de aproximadamente R$ 7 bilhões.

Em coluna publicada nesta quinta, o jornalista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste, aponta que o plano compõe um pacote econômico elaborado pela equipe do Ministério da Fazenda para combater o alto endividamento das famílias brasileiras. "Há ainda apelo eleitoral", escreveu.

Em entrevista à GloboNews, Marinho afirmou que a medida pode beneficiar 10 milhões de brasileiros e que o montante de R$ 7 bilhões é complementar à liberação do fundo a trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário, que forem desligados do emprego ou que tiverem parte dos recursos bloqueada como garantia a empréstimos bancários.

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Conforme a pasta, Lula assinou, no ano passado, duas medidas provisórias que liberavam o valor retido do FGTS para quem tinha sido demitido e estava com restrição devido ao saque-aniversário. Com a medida, foram liberados quase R$ 20 bilhões. Contudo, a Caixa Econômica Federal não teria liberado a totalidade dos recursos.

Por causa disso, haveria um valor residual, calculado em torno de R$ 7 bilhões, que ainda poderia ser liberado de outra forma.

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