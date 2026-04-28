Fortaleza ganha 25 mil novas empresas em 2026 e chega a 460 mil negócios ativos

Maior economia do Nordeste, a cidade de Fortaleza ganhou 25 mil novas empresas de 1º de janeiro a 15 de abril deste ano, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

Com isso, a capital chega a 460 mil negócios ativos. Somente no ano passado, foram abertas 65 mil empresas. O número tende a ser superado neste ano, a julgar pelo ritmo do primeiro trimestre.

Perfil dos empreendedores

Ainda segundo a Jucec, quase 300 mil mulheres são sócias de negócios na capital, enquanto o número de empreendedores homens é de 418 mil.

A maior concentração dos empresários está na faixa etária entre 31 e 45 anos, com mais de 233 mil pessoas.

Os bairros Aldeota e Centro lideram em número de empresas, com 30.638 e 29.847 negócios, respectivamente.

Atualmente, abrir uma empresa na capital leva, em média, apenas 1 hora e 23 minutos, resultado de iniciativas voltadas à desburocratização e à melhoria do ambiente empresarial.