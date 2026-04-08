Posto é autuado em Viçosa do Ceará por entregar menos combustível que o indicado na bomba

Um posto de combustíveis localizado na cidade de Viçosa do Ceará, no Interior do estado, foi autuado pelo Procon por usar bombas adulteradas. A irregularidade foi identificada durante ação de fiscalização realizada nesta quarta-feira (8).

Agentes realizaram o teste de volumetria, procedimento que verifica se o volume de combustível efetivamente entregue ao consumidor corresponde ao que está sendo registrado na bomba.

O resultado constatou que o equipamento fornecia quantidade inferior à indicada no painel. O posto autuado, segundo a entidade, foi o Rennie, localizado no Centro da cidade.

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A diferença identificada foi de 210 mililitros a cada 20 litros abastecidos, percentual acima da tolerância admitida (100 ml), o que representa prejuízo direto ao consumidor, segundo a fiscalização.

“A irregularidade foi considerada grave pelo Procon Ceará, uma vez que o consumidor pagava por um volume de combustível maior do que aquele que efetivamente era inserido no veículo”, informou a entidade.

O estabelecimento foi autuado e poderá apresentar defesa no prazo legal, conforme o procedimento administrativo previsto na legislação.

COMO DENUNCIAR

O Procon Ceará orienta que consumidores que desconfiem de irregularidades no abastecimento denunciem o caso pelos canais oficiais do órgão.