Posto é autuado em Viçosa do Ceará por entregar menos combustível que o indicado na bomba
Fiscalizam do Procon constatou que as bombas do estabelecimento eram adulteradas.
Um posto de combustíveis localizado na cidade de Viçosa do Ceará, no Interior do estado, foi autuado pelo Procon por usar bombas adulteradas. A irregularidade foi identificada durante ação de fiscalização realizada nesta quarta-feira (8).
Agentes realizaram o teste de volumetria, procedimento que verifica se o volume de combustível efetivamente entregue ao consumidor corresponde ao que está sendo registrado na bomba.
O resultado constatou que o equipamento fornecia quantidade inferior à indicada no painel. O posto autuado, segundo a entidade, foi o Rennie, localizado no Centro da cidade.
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A diferença identificada foi de 210 mililitros a cada 20 litros abastecidos, percentual acima da tolerância admitida (100 ml), o que representa prejuízo direto ao consumidor, segundo a fiscalização.
“A irregularidade foi considerada grave pelo Procon Ceará, uma vez que o consumidor pagava por um volume de combustível maior do que aquele que efetivamente era inserido no veículo”, informou a entidade.
O estabelecimento foi autuado e poderá apresentar defesa no prazo legal, conforme o procedimento administrativo previsto na legislação.
COMO DENUNCIAR
O Procon Ceará orienta que consumidores que desconfiem de irregularidades no abastecimento denunciem o caso pelos canais oficiais do órgão.
- WhatsApp do Procon Ceará: (85) 98808-9433
- Atendimento presencial: Rua Major Facundo, 500 – Centro – Fortaleza
- Site: proconceara.ce.gov