Seguro alinha planejamento estratégico durante imersão em Fortaleza

A Seguro dá início a um novo ciclo de crescimento durante a Imersão do Planejamento Estratégico, realizada nos dias 16, 17 e 18 de abril, no Hotel Praiano, em Fortaleza. Guiado pelo conceito “Evoluir é parte de quem somos”, o processo define objetivos, metas e indicadores que passam a orientar as decisões da empresa, reforçando o compromisso com a excelência operacional, a experiência do cliente e a valorização dos colaboradores.

Durante os três dias de imersão, a alta liderança da Seguro se reuniu para destacar aprendizados como a importância de alinhar estratégia, pessoas e processos para sustentar o crescimento da empresa. Além disso, foram reforçados temas como fortalecimento da cultura organizacional, foco em resultados, inovação, excelência operacional e tomada de decisões baseada em indicadores.

Metas estruturadas

O planejamento traçado até 2030 tem como foco o crescimento com qualidade, combinando aumento de faturamento com margens sustentáveis. A proposta busca crescer com qualidade, elevar continuamente a excelência operacional e realizar uma expansão saudável, preservando os valores e a solidez do negócio. Para acompanhar essa trajetória, a Seguro define indicadores que contemplam resultados financeiros, rentabilidade, produtividade, satisfação de clientes, eficiência operacional e desenvolvimento de pessoas.

Apoio especializado

O processo é conduzido em parceria com a Gomes de Matos Consultoria, que acompanha o desenvolvimento e a execução do planejamento durante todo o ciclo, agregando robustez, direcionamento estratégico e profundidade à iniciativa. Ainda como parte desse movimento, a empresa revisa e fortalece seus pilares institucionais, incluindo missão, visão e valores, garantindo coerência entre estratégia, cultura organizacional e operação.

Serviço

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