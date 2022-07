Restituição do Imposto de Renda abre consultas do 3º lote nesta sexta-feira (22)

A Receita Federal deve liberar na próxima sexta-feira (22) a consulta do 3º lote de restituição do Imposto de Renda. Já o depósito na conta do contribuinte será feito uma semana depois, no dia 29 de julho. Ao todo, serão pagos R$ 6 bilhões neste lote.

COMO CONSULTAR SE SUA RESTITUIÇÃO FOI LIBERADA?

Para saber se sua declaração foi liberada, você deverá acessar o site da Receita ou aplicativo para smartphones e tablets.

QUAL O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IR 2022?

As restituições do Imposto de Renda 2022 serão pagas pela Receita em cinco lotes. O primeiro foi pago em maio. Veja abaixo o calendário de restituições:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

COMO SERÁ A RESTITUIÇÃO?

A partir deste ano, a restituição também poderá ser paga por Pix, para o titular que tenha chave com seu número de CPF. A escolha deve ser feita no envio da declaração. Há ainda a opção de informar a agência e conta bancária para receber o valor, assim como nos anos anteriores.

COMO CONSULTAR O IR PELO E-CAC?

Acesse o Portal e-CAC;

Vá em "Entrar com gov.br";

Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar";

Depois, digite a senha e vá em "Entrar";

Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)".