Com escassez de mão de obra, setor de energia solar capacita instalador de painéis; veja salários

Os recentes reajustes nas contas de energia elétrica e a difusão de soluções como financiamento para a instalação de painéis solares levam a uma crescente procura por soluções de energia solar. Diante do aumento na demanda, o setor lida com escassez de mão de obra para instaladores de painéis.

Para conseguir mão de obra qualificada, empresas têm oferecido cursos para capacitar pessoas que querem trabalhar na área. Em alguns casos, a contratação é quase certa ao término do curso.

A faixa salarial de contratação CLT para o profissional na área é entre R$ 1.700 e R$ 2.800. Quem quer empreender e trabalhar de forma independente, realizando desde a venda das placas até a instalação, pode faturar até R$ 15.000 mensais.

Necessidade de profissionais capacitados

O diretor técnico do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), Daniel Queiroz, explica que a capacitação de profissionais prontos para instalar painéis solares não acompanhou o crescimento da demanda por esse tipo de tecnologia.

Daniel Queiroz diretor técnico do Sindienergia Hoje no mercado existem mais de 500 empresas de energia solar. Isso é bacana, mas precisamos ter uma visão de atenção com o mercado, porque energia solar não é um ar condicionado que você compra e instala, é um projeto de engenharia".

Para ajudar nessa questão, o sindicato, em parceria com o Sebrae, IEL, Senai e Fiec, criou um programa de formação para instaladores. Ao todo, 40 novos profissionais foram formados na primeira turma; a segunda está agora sendo finalizada e já há previsão para uma terceira.

A expectativa é que o curso termine o ano com 100 novos instaladores de painéis aptos a trabalhar no mercado de energia solar. Segundo ele, não é necessária uma formação técnica anterior ao curso.

“É importante que ele tenha os NRs [Normas Regulamentadoras] para trabalhar com altura, é necessário que tenha preparo físico porque vai trabalhar em pontos elevados, áreas mais remotas. Ele deve procurar empresas de energia solar para deixar currículo. Estaremos trabalhando nesse ano a primeira turma de mulheres instaladoras, tem espaço para todo mundo”, coloca.

O curso oferecido pelo sindicato tem duração de dois meses, com 40 horas ministradas aos sábados. Nele, os futuros instaladores aprendem como funciona o sistema, a melhor maneira de instalação, cuidados para quem trabalha em altura e com eletricidade e quais as preventivas.

A matrícula para a última turma do curso custou R$ 900. Quem tiver interesse, precisar estar atento à programação de cursos do Senai e procurar a instituição.

Possibilidade de empreender

Para além da carteira assinada, a área também tem espaço para quem quer empreender e atuar desde a venda das placas solares até a instalação. De acordo com o CEO da Sou Energy, Carlos Kleber, o rendimento pode ultrapassar os R$ 15 mil mensais para quem opta por esse caminho.

Carlos Kleber CEO da Sou Energy Basicamente existem 3 papéis nesse segmento. Um vendedor, um projetista e um instalador. O novo empreendedor pode, por exemplo, especializar-se nas vendas e terceirizar o projeto e instalação com empresas que já atuam no mercado. A sugestão que damos é fazer a maior quantidade de capacitações possível".

Ele destaca que a empresa possui consultores de negócios que ajudam quem quer atuar na área empreendendo. A Sou Energy disponibiliza gratuitamente uma plataforma online de webnários para formação de vendedores, o Sou Academy.

Capacitação gratuita

Em busca de profissionais qualificados, algumas empresas oferecem a capacitação gratuita a futuros funcionários. É o caso da ST Solar, que já fechou uma turma de capacitação e tem outra prevista para agosto.

O curso é aberto ao público e, segundo o diretor comercial da empresa, Miqueias Torres, serventes e auxiliares de pedreiros costumam se dar bem na profissão de instalador, por já terem experiência com atuação em altura e telhados.

Ele destaca que a intenção não é comercializar o curso dado pela empresa. A capacitação ocorre com intenção de contratar os profissionais.

“A gente precisa aumentar a mão de obra, não existe um curso no Ceará voltado para isso. No Senai [o curso] ensina nas melhores condições, em telhados ideais, quando a gente tenta contratar esses profissionais eles vêm com o melhor dos mundos na cabeça e isso praticamente não existe. A gente procura treinar, dá o aprimoramento e contrata”, afirma.

Segundo ele, os salários pagos para os instaladores de painéis solares na empresa podem ultrapassar os R$ 2.000.

Na Tecnosolis também é oferecido um treinamento para os profissionais contratados. De acordo com o diretor técnico, Sandro Valente, é dada preferência para instaladores com experiência ou que já tenham feito curso, mas também há oportunidade para quem não tem capacitação, dado o atual momento do mercado.

Sandro Valente diretor técnico da Tecnosolis A gente tem dificuldade para conseguir trabalhador. Teve uma época que passamos mais de 30 dias para conseguir funcionário, precisamos optar por alguém que não tinha muito experiência".

Segundo ele, a empresa conta com uma equipe de seis instaladores contratados em regime CLT. Quando há alta demanda, são contratados terceirizados, que recebem uma faixa de R$ 600 por trabalho.

“Quando não tem curso, começa como auxiliar e a gente dá oportunidade, paga o curso para eles fazerem. A gente está em um momento agora que estamos capacitando os funcionários. Cinco deles vão fazer um curso no Senai de planejamento e quando eles terminarem a outra equipe vai fazer o de instalação”, conta.

