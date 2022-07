Entenda por que energia solar residencial atrai cada vez mais consumidores

Energia limpa, renovável, que não agride o meio ambiente e não se esgota. Do sol vem essa possibilidade de gerar energia elétrica, por meio de placas fotovoltaicas, uma alternativa que se tornou viável para milhares de brasileiros. Já são um milhão de sistemas próprios instalados em telhados e pequenos terrenos, somando mais de 10,6 gigawatts (GW) em potência, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

“A energia solar possui diversos benefícios, entre eles: economia (até 90% na conta de energia), vida longa dos equipamentos e preservação do meio ambiente (energia limpa e renovável)”, destaca Sandro Márcio de Sousa Valente, diretor técnico da Tecnosolis, empresa especializada na implantação de centrais e sistemas solares fotovoltaicos.

A geração da energia solar tornou-se viável para os consumidores brasileiros, pela economia na conta de luz e pelo retorno do investimento. Com o sistema conectado à rede de distribuição, o consumidor pode gerar créditos em kilowatts a partir do excedente de energia. Esses créditos são compensados e reduzem o valor das tarifas de energia elétrica. “É um investimento que se paga entre 3 a 5 anos, dependendo do padrão de consumo”, afirma Sandro Márcio.

O sol é para todos

A energia solar pode ser gerada em residências, comércios, indústrias ou propriedade rural. O custo inicial do projeto pode girar em torno de R$ 10 mil, incluindo equipamento e instalação, de acordo com o gestor da Tecnosolis. “As placas possuem garantia de 25 anos, contudo, algumas pesquisas mostram que a durabilidade pode ultrapassar os 40 anos. Os inversores variam de 5 a 12 anos de garantia, podendo ser adicionado uma garantia estendida, eles também possuem vida útil maior”.

Em áreas isoladas da rede elétrica, também é possível gerar energia solar fotovoltaica. Por meio da geração distribuída, o consumidor consegue produzir a própria energia na residência em locais distantes, com auxílio de centrais geradoras de energia.

Outra vantagem da energia solar é a possibilidade de valorização do imóvel. Agências imobiliárias estimam que o valor de um imóvel pode obter um crescimento de cerca de 4% a 6%, visto que a geração de energia solar valoriza em até 30% a propriedade, de acordo com o Portal Solar.

Legenda: Viviana Valente e Sandro Valente, diretores da Tecnosolis Foto: Divulgação

Mercado

Com 5 anos de mercado, a Tecnosolis possui mais de 400 projetos instalados (residenciais, comerciais) no portfólio, atuando em todo o Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. “Somos uma empresa com equipe própria e especializada, o que facilita a agilidade na resolução de algum problema ou dúvidas dos nossos clientes. Temos representantes de vendas treinados e capacitados. A Tecnosolis se destaca pela sua garantia de serviço e pós-venda”, afirma Sandro Márcio.

Serviço: Tecnosolis

Telefone: (85) 98811. 1168 | 98895.1168

Instagram: @tecno.solis

Facebbok: tecnosolis

site: www.tecnosolis.com.br

