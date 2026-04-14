Pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 continua nesta quarta (15); veja quem recebe

O pagamento do terceiro grupo com direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, será realizado nesta quarta-feira (15). Neste mês, o benefício contempla os trabalhadores nascidos em março e abril.

Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), serão pagos benefícios a 4.272.981 trabalhadores com um desembolso de R$ 5,4 bilhões.

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Neste calendário, o valor do benefício varia de R$ 136,00 a R$ 1.621,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2024.

Quem pode receber?

O abono salarial é voltado para os trabalhadores que receberam até R$ 2.766,00 de remuneração mensal no ano-base 2024. Eles ainda precisam ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não.

Como será feito o pagamento?

O pagamento do abono salarial pelo Banco do Brasil será realizado por crédito em conta bancária, transferência via TED ou PIX. No entanto, também pode ocorrer presencialmente nas agências de atendimento, para trabalhadores não correntistas e que não possuam chave PIX.

Já o pagamento pela Caixa será realizado, de forma prioritária, por crédito em conta do trabalhador (corrente, poupança ou Conta Digital) ou por meio do aplicativo Caixa Tem.

No caso do trabalhador não correntista, o pagamento será realizado por meio de canais como agências, lotéricas, autoatendimento e CAIXA Aqui.

Calendário de Pagamento Abono Salarial PIS/Pasep 2026 (Ano-Base 2024)

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março e Abril 15 de abril Maio e Junho 15 de maio Julho e Agosto 15 de junho Setembro e Outubro 15 de julho Novembro e Dezembro 15 de agosto

Valores por estado

Neste mês, os benefícios serão pagos para os trabalhadores nascidos em março e abril, com um desembolso de R$ 5,4 bilhões.

Confira a divisão por estado: