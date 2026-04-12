Aposentados e pensionistas começam a receber antecipação do 13º neste mês; veja datas
Pagamentos começam no dia 24 de abril, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).
A primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser pago no dia 24 de abril. O decreto com a antecipação do benefício foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 19 de março.
O calendário de pagamento da primeira parcela se estende até 8 de maio, conforme o decreto. Já a segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho.
As datas são definidas com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo.
Veja também
Quem tem direito?
Conforme o decreto, terão direito à antecipação do 13º quem recebeu, em 2026:
- Aposentadoria;
- Pensão por morte;
- Auxílio por incapacidade temporária;
- Auxílio-acidente;
- Auxílio-reclusão;
- Salário-maternidade.
O Ministério da Previdência destacou que, com a antecipação, há a expectativa de injetar R$ 78,2 bilhões na economia brasileira nos próximos dois meses.