Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

Aposentados e pensionistas começam a receber antecipação do 13º neste mês; veja datas

Pagamentos começam no dia 24 de abril, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:15)
Negócios
Dinheiro.
Legenda: O pagamento será realizado em duas parcelas, em abril e maio.
Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil.

A primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser pago no dia 24 de abril. O decreto com a antecipação do benefício foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 19 de março. 

O calendário de pagamento da primeira parcela se estende até 8 de maio, conforme o decreto. Já a segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho. 

As datas são definidas com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo.

Veja também

teaser image
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (12/04)

teaser image
Negócios

Diesel tem a primeira baixa de preço desde o início da guerra no Oriente Médio

Quem tem direito?

Conforme o decreto, terão direito à antecipação do 13º quem recebeu, em 2026:

  • Aposentadoria; 
  • Pensão por morte;
  • Auxílio por incapacidade temporária;
  • Auxílio-acidente;
  • Auxílio-reclusão;
  • Salário-maternidade.

O Ministério da Previdência destacou que, com a antecipação, há a expectativa de injetar R$ 78,2 bilhões na economia brasileira nos próximos dois meses.

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Dinheiro.
Negócios

Aposentados e pensionistas começam a receber antecipação do 13º neste mês; veja datas

Pagamentos começam no dia 24 de abril, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Redação
Há 42 minutos
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (12/04)

O sorteio da edição número 99 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
Há 1 hora
Foto da ferrovia Transnordestina em operação teste no Ceará.
Victor Ximenes

Trilhos, ares e cabos: Como o Ceará pode se tornar um oásis de crescimento

Estado experimenta convergência estrutural inédita em sua história e precisa aproveitar janela de oportunidade.

Victor Ximenes
12 de Abril de 2026
Recipientes no chão contendo substância escura semelhante a petróleo, entre folhas secas e galhos, em área externa.
Negócios

Cearense convive com 'explosões' no quintal onde há possível petróleo: 'os animais saem correndo'

Estrondos podem indicar presença de gás natural e petróleo, diz especialista.

Letícia do Vale
12 de Abril de 2026
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2995 deste sábado (11/04); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6999, deste sábado (11/04); prêmio é de R$ 13,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1200 de hoje, 11/04; prêmio é de R$ 700 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3659, deste sábado (11/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2379 de hoje, 11/04; prêmio é de R$ 17,6 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6056, deste sábado (11/04); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1242 de hoje 11/04; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 345 de hoje 11/04; prêmio é de R$ 34,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Na imagem, um carro aparece abastecendo em um posto de gasolina, a foto está focando na parte de trás do carro.
Negócios

Diesel tem a primeira baixa de preço desde o início da guerra no Oriente Médio

As oscilações no mercado internacional refletiram diretamente no Brasil.

Redação
11 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Vencendo preconceitos, o agro cearense pede passagem

Ainda há quem, no Ceará, olhe de soslaio para os que, na agricultura e na pecuária, produzem alimentos para a população

Egídio Serpa
11 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6998, desta sexta-feira (10/04); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6998, desta sexta-feira (10/04); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
10 de Abril de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2910 – Sorteio de sexta-feira, 10/04; Prêmio de R$ 15,2 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2910 – Sorteio de sexta-feira, 10/04; Prêmio de R$ 15,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2910 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Abril de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 833 - Sorteio de sexta-feira, 10/04; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 833 - Sorteio de sexta-feira, 10/04; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 833 em 10/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Abril de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2943 de hoje, sexta-feira, 10/04; prêmio é de R$ 450 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2943 de hoje, sexta-feira, 10/04; prêmio é de R$ 450 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2943 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 450 mil.

A. Seraphim
10 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3658, desta sexta-feira (10/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3658, desta sexta-feira (10/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
10 de Abril de 2026
Felipe Queiroz Rocha, conselheiro do GEQ, e Priscila Kannenberg, líder do Grupo de NEXTGEN, no painel
Negócios

Governança é chave para longevidade de empresas familiares, diz Felipe Queiroz Rocha em fórum nacional

Conselheiro do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Felipe Queiroz Rocha, destacou o case de sucesso da empresa no 3º Fórum Nacional de Governança da Família Empresária.

Redação
10 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Empresa familiar: a teoria e a prática em 180 anos de história

Um jovem executivo do Grupo Magalu e o líder da quarta geração da família Telles, fundadora da Ypióca, emocionam empresários

Egídio Serpa
10 de Abril de 2026
Fachada do Hapvida
Victor Ximenes

Hapvida oficializa novo comando; veja nomes da diretoria

Mudança na diretoria já havia sido anunciada no fim do ano passado. Novo CEO assume no fim do mês.

Victor Ximenes
10 de Abril de 2026
Novo showroom do Grupo Deep aproxima marca do mercado B2B
Negócios

Novo showroom do Grupo Deep aproxima marca do mercado B2B

Novo espaço de 400 m² na Parangaba reúne marcas Deep e Loe, com foco em clientes B2B e estratégia de expansão nacional

Agência de Conteúdo DN
10 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Escândalo do banco Master: vem aí o supremo golpe do STF

Ministros da Suprema Corte julgarão, por iniciativa de Alexandre de Moraes, pedido do PT sobre a Lei da delação premiada

Egídio Serpa
10 de Abril de 2026
Vista aérea da cidade de Sobral, no interior do Ceará, Brasil, com o Arco de Nossa Senhora de Fátima.
Igor Pires

Sobral dá o primeiro passo real para entrar na aviação comercial

Igor Pires
10 de Abril de 2026
Resort Club Med
Victor Ximenes

Litoral do Ceará ganhará resort de luxo de R$ 500 milhões com foco em kitesurfe

Assinado por grupo francês, empreendimento em Fortim terá 310 quartos

Victor Ximenes
10 de Abril de 2026
Logo da Declaração do Imposto de Renda 2026 exibida em um celular. Uma tela de computador, ao fundo, mostra o logotipo Gov.br.
Negócios

Imposto de Renda 2026: celular ou computador para fazer a declaração?

Receita Federal impõe restrições ao uso do app e da versão online. Entenda quando é necessário usar o computador.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto da fachada do prédio da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, responsável pela dívida ativa.
Negócios

Barões da dívida: empresas devem mais de R$ 16 bilhões aos cofres cearenses

Mariana Lemos
10 de Abril de 2026
Prédio de seis pavimentos dos Correios localizado na Aldeota.
Negócios

Por falta de interessados, Correios voltam a leiloar imóvel no 'coração' da Aldeota por R$ 8 milhões

Na oferta anterior, a estatal tentou vender o edifício por R$ 11 milhões.

Luana Severo
09 de Abril de 2026
Resultado da Timemania 2378 de hoje, 09/04; prêmio é de R$ 17,2 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2378 de hoje, 09/04; prêmio é de R$ 17,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
09 de Abril de 2026