Tele Sena: confira o resultado deste domingo (12/04)

O SBT divulgou neste domingo (5) o resultado da Tele Sena Semanal de número 99. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ 200 mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ 600 mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil.

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Veja o resultado da Tele Sena Semanal

1ª rodada: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23

2ª rodada: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24

Giro da Semana:

Giro 1 – R$ 100,00: 173;

Giro 2 – R$ 200,00: 1666;

Giro 3 – R$ 500,00: 20878;

Giro 4 – R$ 1.000,00: 13102.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: