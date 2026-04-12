Tele Sena: confira o resultado deste domingo (12/04)
O sorteio da edição número 99 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.
O SBT divulgou neste domingo (5) o resultado da Tele Sena Semanal de número 99. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ 200 mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ 600 mil.
A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil.
Veja também
Veja o resultado da Tele Sena Semanal
1ª rodada: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23
2ª rodada: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24
Giro da Semana:
Giro 1 – R$ 100,00: 173;
Giro 2 – R$ 200,00: 1666;
Giro 3 – R$ 500,00: 20878;
Giro 4 – R$ 1.000,00: 13102.
Como apostar pela Internet?
Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.
Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".
Como funcionam os sorteios
Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:
- Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
- Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
- Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
- Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
- Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.