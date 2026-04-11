Disel tem a primeira baixa de preço desde o inicio da guerra no Oriente Médio

O preço médio do diesel recuou 0,2%, se estabelecendo em R$ 7,43. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), esta é a primeira redução desde o início do conflito envolvendo os Estados Unidos e Israel contra o Irã.

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De acordo com o levantamento da ANP, a gasolina teve uma redução de um centavo no preço médio, chegando a R$ 6,77. O etanol também registrou queda, atingindo o patamar de R$ 4,69. As informações são do g1.

Os aumentos começaram a ser sinalizados logo após os bombardeios de 28 de fevereiro. O início das hostilidades trouxe incertezas sobre a intensidade e a duração do conflito, fazendo com que o preço do barril de petróleo subisse de forma perceptível.

Histórico de Altas

Em dados levantados pelo portal g1, o diesel saltou de um valor médio de R$ 6,00 para quase R$ 7,50.

Desde o início do conflito, o valor do Brent, tipo de petróleo que serve como referência internacional, chegou a disparar mais de 60%, alcançando o patamar de US$ 118,32 por barril.

Nesta sexta-feira (10), os preços do Brent fecharam em US$ 94,33, apresentando uma queda de 1,66% em relação ao dia anterior.

Como está o mercado brasileiro

As oscilações no mercado internacional refletiram diretamente no Brasil. No início de março, o preço do diesel para o consumidor subiu R$ 0,05, indo para R$ 6,08. Segundo a ANP, no dia 14 do mesmo mês, o valor já havia aumentado cerca de R$ 0,72.

O aumento dos preços colocou o governo federal em alerta. Desde então, medidas vêm sendo anunciadas para tentar frear o aumento do diesel, incluindo:

Subvenção ao diesel (tanto importado quanto produzido no Brasil);

Isenção de impostos federais sobre o biodiesel;

Subvenção ao gás de cozinha e ao querosene de aviação;

Abertura de linhas de crédito para o setor aéreo.

Além disso, o plano do governo inclui um projeto de lei e decretos que buscam mitigar os impactos da alta dos combustíveis decorrentes da guerra no Oriente Médio.